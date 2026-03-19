+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

जडिबुटी क्षेत्रको विकासका लागि कानुन सुधार गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ : मन्त्री चौधरी

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत २९ गते १२:५५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीले नेपालमा पाइने जडिबुटीबाट औषधि उत्पादनको ठूलो सम्भावना रहेको बताए।
  • मन्त्री चौधरीले विभागलाई अनुसन्धान संस्थासँग सहकार्य गरी प्रि–क्लिनिकल ट्रायलसम्म पुग्ने वातावरण बनाउन निर्देशन दिए।
  • वनस्पती विभागले ६ सय ५८ प्रजातिका वनस्पतिहरू अभिलेखिकरण गरी ‘वृहत नेपाल फ्लोरा’ प्रकाशन गर्ने तयारी गरेको छ।

२९ चैत, काठमाडौं । वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीले नेपालमा पाइने जडिबुटीबाट औषधि उत्पादनको ठूलो सम्भावना रहेको बताएकी छिन् ।

वनस्पती विभागको ६६ औँ वार्षिकोत्सव तथा २७ औँ वनस्पति दिवसको अवसरमा आईतवार आयोजित कार्यक्रममा उनले सम्भावना हुँदाहुँदै पनि त्यसलाई अझै प्रारम्भिक चरणमै सिमित राखिएको बताइन् ।

विभागलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान संस्थासँग सहकार्य गरी कम्तीमा प्रि–क्लिनिकल ट्रायलसम्म पुग्ने वातावरण तयार गर्न निर्देशन दिइन् ।

‘हामीले वनस्पति क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको मुख्य आधारको रुपमा विकास गर्नुपर्छ । यसले ग्रामिण क्षेत्रको गरिबी न्युनिकरण, रोजगारी सिर्जना र विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउन सक्छ,’ उनले भनिन्, ‘सरकार वनस्पति तथा जडिबुटी क्षेत्रको विकासको लागि आवश्यक नीति, ऐन र कानुनी सुधार गर्न प्रतिबद्ध छ ।’

उनले विभागले विकास गरेका विभिन्न फर्मुलाहरूलाई सरकारी तथा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै व्यावसायिक उत्पादनमा लैजान सकिने बताइन् । यसले राजश्व वृद्धिसँगै स्वदेशमै उद्योग स्थापना र रोजगारी सिर्जनामा टेवा पुग्ने उनको भनाइ छ ।

‘समयसापेक्ष सधारमार्फत निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने वातवरण बनाउने र अनुसन्धानलाई प्रोत्साहन गर्ने हाम्रो लक्ष्य हो । युवाहरूलाई वनस्पति विज्ञान, जैविक अनुसन्धान र नवप्रवर्द्धनतर्र्फ आर्कषित गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन् ।

अनुसन्धानमूलक उपलब्धिलाई प्रयोगमा ल्याउन ढिलाइ नगर्न आग्रह गर्दै मन्त्री चौधरीले वैज्ञानिकहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरिन् ।

विभागले नेपालमा रहेका वानस्पतिक सम्पदाको वैज्ञानिक पद्धतिद्वारा अभिलेखिकरण गरी ‘वृहत नेपाल फ्लोरा’ प्रकाशन गर्ने तयारी गरेको छ ।

हाल ६ सय ५८ वटा प्रजातिका वनस्पतिहरूको अभिलेखिकरण भइसकेको विभागले जनाएको छ । कार्यक्रममा वानस्पातिक स्रोतको संरक्षण तथा विकासमा सहयोग गर्ने व्यक्तित्वहरूलाई सम्मान समेत गरिएको थियो ।

गीता चौधरी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबारे सैद्धान्तिक सहमति, मिति तय हुन बाँकी

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबारे सैद्धान्तिक सहमति, मिति तय हुन बाँकी
यस्तो हुन्न के 'राइट टु रिकल' !

यस्तो हुन्न के ‘राइट टु रिकल’ !
उपसभामुख चुनावमा 'तटस्थ' बसेर एमालेले गुमाएको अर्को अवसर

उपसभामुख चुनावमा ‘तटस्थ’ बसेर एमालेले गुमाएको अर्को अवसर
सांसदहरू, स्वकीय सचिव माग्न नधकाउनुहोस्

सांसदहरू, स्वकीय सचिव माग्न नधकाउनुहोस्
ऐन विपरीत थपिएको एमबीबीएस सिट प्रधानमन्त्रीले के गर्छन् ?

ऐन विपरीत थपिएको एमबीबीएस सिट प्रधानमन्त्रीले के गर्छन् ?
ओली-लेखक हिरासतका १३ दिन : के-के भयो अनुसन्धान, के बाँकी छ ?

ओली-लेखक हिरासतका १३ दिन : के-के भयो अनुसन्धान, के बाँकी छ ?
देउवा दम्पतीविरुद्ध के प्रमाण भेटिएपछि अघि बढेको हो अनुसन्धान ?

देउवा दम्पतीविरुद्ध के प्रमाण भेटिएपछि अघि बढेको हो अनुसन्धान ?

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित