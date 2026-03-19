‘चलचित्र विधेयक २०८२’ माथि प्रतिनिधिसभामा छलफल सुरु

Listen News
0:000:30
News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री विक्रम तिमिल्सिनाले प्रतिनिधिसभामा ‘चलचित्र विधेयक २०८२ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका छन् ।
- राष्ट्रिय सभाबाट पारित भइसकेको उक्त विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमाथि अहिले प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूले छलफल गरिरहेका छन् ।
- यसअघि तत्कालीन सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले यो विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेस गरेका थिए ।
काठमाडौं । संचार तथा सूचनामन्त्री विक्रम तिमिल्सिनाले प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा राष्टिय सभामा उत्पत्ति भएको चलचित्र विधेयक २०८२ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका छन् ।
अहिले संसदमा उक्त प्रस्तावमाथि सांसदहरुले सैद्धान्तिक पक्षमा छलफल गरिरहेका छन् ।
यसअघि उक्त विधेयक तत्कालिन संचारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले राष्ट्रिय सभामा पेश गरेका थिए । राष्ट्रिय सभाले उक्त विधेयकलाई आफ्नो अंगको रुपमा अनुमोदन गरिसकेको छ ।
अहिले सांसदहरूले प्रस्तुत विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल गर्ने क्रम जारी छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4