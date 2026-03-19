+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

नेपाल प्रहरी र सशस्त्रका आईजीपीलाई विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस

आयोगले भदौ २३ गते बानेश्वर र संसद भवन क्षेत्रमा फिल्डमा खटिएका प्रहरी, शसस्त्र प्रहरी बल र अनुसन्धान विभागका फिल्ड कमाण्डरहरूलाई पनि कारबाही गर्न भनेको हो ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १३ गते १६:१७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलन दमन गरेको आरोपमा प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीसहित उच्च सुरक्षा अधिकारीहरूलाई विभागीय कारबाही गर्न सिफारिश गरेको छ ।
  • आयोगले भदौ २३ गतेको प्रदर्शनमा घातक हतियारको विना सावधानी प्रयोग गर्ने र गर्न लगाउने काममा उनीहरूलाई जिम्मेवार ठहर्‍याएको छ ।
  • नेपालको संविधान र कानून अनुसार आयोगले गरेको यो सिफारिश तीन महिनाभित्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

१३ जेठ, काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नेपाल प्रहरीका आईजीपी दानबहादुर कार्की र शसस्त्र प्रहरी बलका आईजी नारायणदत्त पौडेलसहित जेनजी आन्दोलन दमन गर्ने सुरक्षा अधिकारीहरूलाई विभागीय कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

आयोगले भदौ २३ को प्रदर्शनमा भएको दमन र भोलिपल्टको घटनामा जिम्मेवार ठहर्‍याई उनीहरूलाई कारबाही गर्नु भनेको हो ।

कारबाहीको सिफारिसमा परेकाहरूमा डीआईजी ओम विक्रम राणा, एसएसपी विश्व अधिकारी, शसस्त्रका एसपी जीवन केसी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका निर्देशक कृष्ण खनाल, काठमाडौंका सीडीओ छविलाल रिजाल छन् ।

आयोगले भदौ २३ गते बानेश्वर र संसद भवन क्षेत्रमा फिल्डमा खटिएका प्रहरी, शसस्त्र प्रहरी बल र अनुसन्धान विभागका फिल्ड कमाण्डरहरूलाई पनि कारबाही गर्न भनेको हो ।

नेपालको संविधानको धारा २४९(२)(ङ) अनुसार राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई ‘मानव अधिकारको उल्लंघनकर्तालाई विभागीय कारबाही तथा सजाय गर्न कारण र आधार खुलाई सम्बन्धित निकाय समक्ष सिफारिस गर्ने’ अधिकारको व्यवस्था छ ।

त्यही व्यवस्था अनुसार आयोगले कारवाहीको सिफारिस गरेको हो । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ अनुसार त्यस्तो सिफारिस तीन महिनाभित्र कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ ।

अवकाश पाएका तत्कालीन आईजी चन्द्रकुवेर खापुङ, अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापा लगायतलाई पनि आयोगले जिम्मेवार ठहर्‍याएको हो ।

आयोगका अनुसार, उनीहरू ‘घातक हतियारको विना सावधानी प्रयोग गर्ने र गर्न लगाउने’ काम गरेकाले जिम्मेवार छन् ।

नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

ठगीको अनौठो तरिका : अनलाइन बुक गरेर ट्याक्सी चढ्ने, चालकबाटै रकम असुल्ने

ठगीको अनौठो तरिका : अनलाइन बुक गरेर ट्याक्सी चढ्ने, चालकबाटै रकम असुल्ने
चोरेरै ६ करोडको सम्पत्ति जोडेका प्रेम कारागार चलान

चोरेरै ६ करोडको सम्पत्ति जोडेका प्रेम कारागार चलान
रुखले च्यापेर दुई जनाको मृत्यु

रुखले च्यापेर दुई जनाको मृत्यु
काभ्रेको धुलिखेलमा स्कुटर दुर्घटना, एक जनाको मृत्यु

काभ्रेको धुलिखेलमा स्कुटर दुर्घटना, एक जनाको मृत्यु
श्रीमान्‌को कुटपिटबाट महिलाकाे मृत्यु

श्रीमान्‌को कुटपिटबाट महिलाकाे मृत्यु
बागमतीमा ५ युवक बेपत्ता घटना : २ जनाको शव भेटियो, ३ सकुशल 

बागमतीमा ५ युवक बेपत्ता घटना : २ जनाको शव भेटियो, ३ सकुशल 

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’

‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’
इतिहास रचेका सात बजेट

इतिहास रचेका सात बजेट
खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 

खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 
प्राध्यापकलाई बाहिर काम गर्ने अनुमतिको विनियम खारेजको पहिल्यै थियो संसदीय निर्देशन

प्राध्यापकलाई बाहिर काम गर्ने अनुमतिको विनियम खारेजको पहिल्यै थियो संसदीय निर्देशन
सुधन गुरुङको बयान लिने तयारी, समिति भन्छ– हामी बोल्दैनौं, प्रमाण बोल्छ

सुधन गुरुङको बयान लिने तयारी, समिति भन्छ– हामी बोल्दैनौं, प्रमाण बोल्छ
आफैंले बनाएको किल्लाभित्र घेराबन्दीमा परे ओली

आफैंले बनाएको किल्लाभित्र घेराबन्दीमा परे ओली
संसद्‌मा विरोधको सीमा : सभामुख र सांसदलाई अधिकार कति ?

संसद्‌मा विरोधको सीमा : सभामुख र सांसदलाई अधिकार कति ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

8 Stories
महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

7 Stories
के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

13 Stories
अनावश्यक रौं हटाउने ‘लेजर हेयर रिमुभल’ कति सुरक्षित ?

अनावश्यक रौं हटाउने ‘लेजर हेयर रिमुभल’ कति सुरक्षित ?

12 Stories
भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित