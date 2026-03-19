५ वर्षमा कांग्रेस जनताले अपेक्षा गरेजस्तो बनेर फर्कन्छ : प्रवक्ता चालिसे

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १३ गते १७:०२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता देवराज चालिसेले आगामी पाँच वर्षभित्र कांग्रेस सशक्त र जनताको अपेक्षाअनुसारको पार्टी बनेर फर्किने बताएका छन् ।
  • ‘हामीले चुनाव हार्‍यौं, सिद्धान्त हारेको होइन’ भन्दै उनले आगामी निर्वाचनमा कांग्रेसलाई शक्तिशाली बनाएर पुनः स्थापित गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
  • प्रवक्ता चालिसेले पत्रकारहरूलाई सत्यको पक्षमा दृढ रहन आग्रह गर्दै पत्रकारको कलमले स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

१३ जेठ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता देवराज चालिसेले आगामी पाँच वर्षभित्र कांग्रेस अझ सशक्त र जनताको अपेक्षाअनुसारको पार्टी बनेर फर्किने बताएका छन् ।

नेपाल प्रेस युनियनको नेपाल प्रेस युनियनको ३५ औं स्थापना दिवस तथा विधान सभाको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

‘हामीले चुनाव हार्‍यौं, सिद्धान्त हारेको होइन । त्यसकारण एउटा अंग्रेजीमा उखान छ–कम ब्याक,’ नयाँ बानेश्वरमा बुधबार आयोजित कार्यक्रममा चालिसेले भने, ‘कांग्रेस पाँच वर्षमा दरो भएर जनताले अपेक्षा गरेको जस्तो कांग्रेस बनेर फेरि फर्कने छ ।’

उनले आगामी निर्वाचनमा कांग्रेसलाई हजारौं गुणा शक्तिशाली बनाएर जनतामाझ पुन: स्थापित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

‘हाम्रो ‘कम ब्याक’ हजारौं गुणा राम्रो, शक्तिशाली र जनताले खोजेजस्तो कांग्रेसका रूपमा हुनेछ,’ प्रवक्ता चालिसेले भने, ‘हामी यही दिशामा अघि बढिरहेका छौं ।’

कार्यक्रममा उनले प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा पनि धारणा राख्दै पत्रकारहरूलाई सत्य र जनताको आवाजको पक्षमा दृढ रहन आग्रह गरे ।

‘झुटले लेखिएको इतिहास पानीले पनि बगाउँछ, तर सत्यले लेखिएको इतिहास सधैँ अमर हुन्छ,’ चालिसेले भने, ‘तपाईंहरू सत्यको पक्ष नछोड्नुस्, जनताको आवाज भएर उभिनुस् । कुनै बन्दुक, कुनै बुट वा कुनै तानाशाहले कहिल्यै पराजित गर्न नसकेको स्वतन्त्रतालाई पत्रकारको कलमले रक्षा गर्नेछ भन्ने विश्वास नेपाली कांग्रेसको छ ।’

देवराज चालिसे
सरकार कर्तव्यबाट विचलित भई व्यवस्था माथिको प्रहारमा उत्रिएको छ : देवराज चालिसे

संघीयता सञ्चालन गर्न नजान्ने, आरोप मात्रै लगाउने न्यायोचित हुँदैन : प्रवक्ता चालिसे

पूर्णबहादुर समूहलक्षित कांग्रेस प्रवक्ताको बोली : आजका कर्मले भोलि आफैंलाई लज्जित नपारोस्म

सरकारले न्यायिक निरुपणमार्फत भ्रष्टाचार ‘क्लोज’ गर्नुपर्छ : कांग्रेस

कांग्रेसको निष्कर्ष- कम्तीमा २१ क्षेत्रमा अन्तर्घातकै कारण हार भयो

कांग्रेस प्रवक्ताको ब्रिफिङ- सबै केन्द्रीय सदस्य राजीनामा अस्वीकार गरिरहेका छन्

‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’

इतिहास रचेका सात बजेट

खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 

प्राध्यापकलाई बाहिर काम गर्ने अनुमतिको विनियम खारेजको पहिल्यै थियो संसदीय निर्देशन

सुधन गुरुङको बयान लिने तयारी, समिति भन्छ– हामी बोल्दैनौं, प्रमाण बोल्छ

आफैंले बनाएको किल्लाभित्र घेराबन्दीमा परे ओली

संसद्‌मा विरोधको सीमा : सभामुख र सांसदलाई अधिकार कति ?

तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

अनावश्यक रौं हटाउने ‘लेजर हेयर रिमुभल’ कति सुरक्षित ?

भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

