अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति बाइडेनद्वारा न्याय विभागविरुद्ध मुद्दा दायर

यस कानुनी विवादका बारेमा पूर्वराष्ट्रपति बाइडेनका प्रतिनिधि र न्याय विभागले अहिलेसम्म कुनै आधिकारिक प्रतिक्रिया दिएका छैनन् ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १३ गते २०:०५

अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपति जो बाइडेनले आफ्ना जीवनी लेखक (बायोग्राफर) सँग भएका निजी कुराकानीका अडियो रेकर्डिङ र लिखित सामग्रीहरू सार्वजनिक हुनबाट रोक्न अमेरिकी न्याय विभागविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका छन् ।

यो मुद्दा पूर्वराष्ट्रपति बाइडेनले गोप्य सरकारी कागजात सुरक्षित राख्न नसकेको विषयमा विशेष अनुसन्धानकर्ता रोबर्ट हुरले गरेको छानबिनसँग सम्बन्धित छ । सन् २०१६ र २०१७ मा गरिएका यी कुराकानीका रेकर्डिङलाई सो अनुसन्धानको मुख्य प्रमाण मानिएको छ ।

विशेष अनुसन्धानकर्ता हुरले बाइडेनले आफ्ना लेखक मार्क ज्वोनित्जरलाई गोप्य डायरीका अंश पढेर सुनाएको निष्कर्ष निकालेका थिए । यद्यपि बाइडेनले आफूले कुनै पनि गोप्य जानकारी साझा नगरेको दाबी गर्दै आएका छन् । यसअघि अनुसन्धानका क्रममा बाइडेनले कतिपय कुराहरू बिर्सिएको प्रसङ्गलाई लिएर हुरले उनीमाथि जानाजानी गल्ती गरेको प्रमाणित गर्न गाह्रो हुने टिप्पणी गरेका थिए ।

अमेरिकी न्याय विभागले आगामी जुन १५ भित्र ती रेकर्डिङका परिमार्जित अंश अमेरिकी संसद् र ‘हेरिटेज फाउन्डेसन’ लाई उपलब्ध गराउने तयारी गरेपछि बाइडेनले यो कानुनी कदम चालेका हुन् । हेरिटेज फाउन्डेसनले सूचनाको हक सम्बन्धी कानुनअन्तर्गत ती सामग्री माग गर्दै अदालतमा निवेदन दिएको थियो ।

यस कानुनी विवादका बारेमा पूर्वराष्ट्रपति बाइडेनका प्रतिनिधि र न्याय विभागले अहिलेसम्म कुनै आधिकारिक प्रतिक्रिया दिएका छैनन् ।

जो बाइडेन
‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’

घुमाउरो शैलीमा बजेटमा घुस्दैछ सांसद विकास कोष

धेरै नाफा गर्ने संस्थान आयल निगम, नेवानिको घाटा सवा अर्ब

बसको ठक्करबाट मोटरसाइकल चालकको मृत्यु   

संसद्प्रति उत्तरदायी बन्न सरकारलाई एमालेको आग्रह

कानुनमन्त्रीसँग इजरायलका राजदूतको भेटवार्ता

‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’

निजी अस्पतालमा खर्च धान्न नसकेपछि स्वास्थ्य बीमा कटौती

इतिहास रचेका सात बजेट

खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 

प्राध्यापकलाई बाहिर काम गर्ने अनुमतिको विनियम खारेजको पहिल्यै थियो संसदीय निर्देशन

सुधन गुरुङको बयान लिने तयारी, समिति भन्छ– हामी बोल्दैनौं, प्रमाण बोल्छ

आफैंले बनाएको किल्लाभित्र घेराबन्दीमा परे ओली

तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

अनावश्यक रौं हटाउने ‘लेजर हेयर रिमुभल’ कति सुरक्षित ?

भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित