भीमनारायण गोल्डकपमा आजदेखि सेमिफाइनलका खेल हुँदै

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १४ गते ७:२१

१४ जेठ, धनकुटा ।  शहीद भीमनारायण गोल्डकप फुटबल प्रतियोगिताको १८औं संस्करणमा बिहीबारदेखि सेमिफाइनल सुरु हुँदैछन् ।

बिहीबार हुने पहिलो सेमिफाइनलको खेलमा सिराहाको सलहेश फुटबल क्लब र आयोजक शहीद भीमनारायण स्मृति प्रतिष्ठानबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ ।

खेल धनकुटाको तल्लो टुँडिखेलमा दिउँसो ३ बजेपछि हुनेछ । सुनसरीको राष्ट्रिय जागृति क्लबलाई ट्राइब्रेकरमा ४–३ गोलअन्तरले हराउँदै सलहेश सेमिफाइनलमा पुगेको हो ।

यस्तै भारतको जर्जियन फुटबल क्लबलाई २–१ गोल अन्तरले हराउँदै आयोजक शहीद भमिनारायण स्मृति प्रतिष्ठान अन्तिम चारमा पुग्न सफल भएको हो ।

शुक्रबार हुने दोस्रो सेमिफाइनलमा विर्तामोड युनाइटेड क्लब झापा र बेलबारी फुटबल क्लब मोरङबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ । गाईघाट फुटबल क्लब उदयपुरलाई ३–१ गोल अन्तरले हराउँदै विर्तामोड युनाइटेड क्लब सेमिफाइनलमा पुगेको हो । यस्तै सातदोबाटो युथ क्लब ललितपुरलाई १–० गोल अन्तरले हराउँदै बेलबारी फुटबल क्लब अन्तिम चारमा पुगेको हो ।

दुवै सेमिफाइनलका विजेताबीच आगामी शनिबार फाइनल खेल हुने आयोजक समितिका संयोजक शम्भु प्रधानले जानकारी दिए । प्रतियोगिताको विजेताले नगद ६ लाख र उपविजेताले ३ लाख रुपैयाँ सहित ट्रफि मेडल, कप, प्रमाणपत्र हात पार्नेछन् ।

यस्तै हरेक खेलमा प्लेयर अफ द म्याच हुनेले नगद ६ हजार रुपैयाँ र प्रतियोगितामा सर्वोत्कृष्ट खेलाडी तथा विधागत तर्फ उत्कृष्ट हुनेलाई पुरस्कारको व्यवस्था गरिएको आयोजकले जनाएको छ ।

विं.स. २०५५ सालदेखि सुरु भएको प्रतियोगिता केही वर्षको स्थगनपछि ०६३ देखि नियमित सञ्चालन हुँदै आएको छ । तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहलाई बम प्रहार गरेको अभियोगमा ०३५ मा मृत्युदण्ड दिइएका शहीद भीमनारायण श्रेष्ठको स्मृतिमा प्रतियोगिता सञ्चालन गरिँदै आएको छ । श्रेष्ठलाई सरकारले ०७४ सालमा सहिद घोषणा गरेको थियो ।

भीमनारायण गोल्डकप
‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’

जेनजी आन्दोलनबारे आयोग : तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही, सेनाको हकमा नरम

निजी अस्पतालमा खर्च धान्न नसकेपछि स्वास्थ्य बीमा कटौती

इतिहास रचेका सात बजेट

खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 

प्राध्यापकलाई बाहिर काम गर्ने अनुमतिको विनियम खारेजको पहिल्यै थियो संसदीय निर्देशन

सुधन गुरुङको बयान लिने तयारी, समिति भन्छ– हामी बोल्दैनौं, प्रमाण बोल्छ

