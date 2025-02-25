भीमनारायण गोल्डकप : आयोजक र भारतको जर्जियन फुटबल क्लब भिड्दै

१२ जेठ, धनकुटा । शहीद भीमनारायण गोल्डकपको १८ औं संस्करण अन्तरगत आज (मंगलबार) अपराह्न हुने तेस्रो खेलमा आयोजक भीमनारायण स्मृति प्रतिष्ठान र भारतको जर्जियन फुटबल क्लब उदयपुर भिड्दै छन् ।
शहीद भीमनारायण स्मृति प्रतिष्ठान धनकुटाको आयोजनामा आइतबारदेखि प्रतियोगिता जारी छ । धनकुटा बजारको तल्लो टुँडिखेलमा सञ्चालन भइरहेको प्रतियोगितामा आठ टिमको सहभागिता रहेको छ ।
प्रतियोगिता अन्तरगत सोमबार सम्पन्न दोस्रो खेलमा गाईघाट फुटबल क्लब उदयपुरंलाई ३–१ गोल अन्तरले पराजित गर्दै विर्तामोड युनाइटेड क्लब सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ । खेलको ३३ औं मिनेटमा विर्तामोड युनाइटेड क्लबका प्रदीप बुढाथोकीले गोल गर्दै टीमलाई अग्रता दिलाएका थिए ।
यस्तै खेलको ६७ औं मिनेटमा आशिष चापागाईंले गोल गर्दै खेल २-० को अवस्था पुर्याए । खेलको ७४ औं मिनेटमा गाईघाट सुनिल खड्काले गोल गर्दै गोलअन्तर २-१ को अवस्था झारेका थिए । खेलको ७५औं मिनेटमा विर्तामोडमा आशिष चापागाईंले पुन गोल गर्दै खेललाई ३-१ गोलअन्तरमा पुर्याएका थिए ।
गाईघाटले फुटबल क्लबले गोल गर्ने धेरै अवसर गुमाउँदा पराजित भएको हो । खेलको म्यन अफ द म्याच विजेता टिम विर्तामोडका कप्तान आशिष चापागाईं घोषित भए । उनले नगद ६ हजार रुपैयाँ पुरस्कार प्राप्त गरे ।
यस अघि सिराहाको सलहेश फुटबल क्लबले राष्ट्रिय जागृति क्लब सुनसरीलाई हराउँदै सेमिफाइनलमा पुगिसकेको छ भने बुधबार बेलबारी फुटबल क्लब मोरङ र सातदोबाटो फुटबल क्लब ललितपुर बीच पहिलो चरणको अन्तिम खेल हुनेछ ।
जेठ १६ गतेसम्म सञ्चालन हुने प्रतियोगिताको विजेताले नगद ६ लाख रुपौयाँ र उपविजेताले ३ लाख रुपैयाँ पुरस्कार पाउने आयोजकले जनाएको छ । प्रतियोगितामा जम्मा आठ टिमको सहभागिता रहेको छ ।
२०५५ सालमा स्थापित गोल्डकप २०६३ सालपछि नियमित हुँदै आएको छ । विराटनगरमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रलाई बम हानेको आरोपमा पक्राउ परेका भीमनारायण श्रेष्ठलाई २०३५ सालमा गोलीहानी हत्या गरिएको थियो । सरकारले श्रेष्ठलाई २०७४ सालमा राष्ट्रिय शहीद घोषणा गरेको थियो ।
