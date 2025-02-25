क्यानका प्रवक्ता छुम्बी लामालाई राखेपले बोलायो फिर्ता

११ जेठ, काठमाडौं । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप) ले नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) का प्रवक्तासमेत रहेका सदस्य छुम्बी लामालाई फिर्ता बोलाएको छ ।
क्यानको विधानअनुसार २०८० चैतमा मनोनीत गरी पठाएकोमा राखेपले सोमबार पत्र पठाउदै लामालाई फिर्ता बोलाएको हो ।
नेपाल क्रिकेट संघको विधान २०५५ को परिच्छेद २ को दफा ३ उपदफा (४) मा राखेपबाट संघको पदेन सदस्यमा पदमा मनोनयन गर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार लामालाई २ वर्षअघि क्यानको सदस्य मनोनीत गरिएको थियो ।
राखेपबाट मनोनीत भएका लामालाई आफुनिकट हुँदा सचिव पारस खड्काले प्रवक्ताको जिम्मेवारीसमेत सुम्पिएका थिए ।
‘विधानको दफा ३ को उपदफा (४) को व्यवसथा अनुसार संघको परिषद प्रतिनिधी सदस्यको जिम्मेवारीबाट निति २०८३।२।११ गते देखि लागु हुने गरी फिर्ता बोलाइएको व्यहोरा मिति २०८३।२।११ को निर्णयानुसार जानकारी गराइन्छ’ पत्रमा लेखिएको छ ।
