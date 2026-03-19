+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

आर्थिक सर्वेक्षण : अस्पतालमा घटे बिरामी, के हुन सक्छ कारण ?

आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ ले एक वर्षमै करिब ६ लाख सेवा प्रवाह घटेको देखाएको छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १४ गते १५:३७
फाइल तस्वीर

१४ जेठ, काठमाडौं । देशभरिका सरकारी तथा निजी अस्पतालमा उपचारका लागि पुग्ने बिरामीको संख्या घट्दै गएको देखिएको छ ।

आर्थिक मन्दी, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको संकट, बढ्दो उपचार खर्चकारण अस्पताल पुग्ने सेवाग्राही घटेको हुनसक्ने विज्ञको अनुमान छ ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को फागुनसम्म सरकारी तथा निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट ओपीडी, भर्ना तथा आकस्मिक सेवा गरी कुल ४ करोड ४६ लाख २६ हजार पटक सेवा प्रवाह भएको छ । जबकि अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो सेवा प्रवाह ४ करोड ५२ लाख ४२ हजार पटक पुगेको थियो ।

आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ ले एक वर्षमै करिब ६ लाख सेवा प्रवाह घटेको देखाएको छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञका अनुसार अस्पतालमा बिरामीको संख्या घट्नु सकारात्मक सूचक मात्र होइन । कतिपय अवस्थामा नागरिकले आर्थिक अभावका कारण उपचार नै नगराउने अवस्था पनि यसले देखाउने उनीहरूको भनाइ छ ।

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसक्नु, बीमा दाबी भुक्तानीमा ढिलाइ र औषधि र परीक्षण खर्च महँगो हुनुका कारण पनि अस्पतालमा पुग्ने बिरामी घट्दै गएको विश्लेषण गरिएको छ । पछिल्लो समय कतिपय बिरामी फार्मेसी वा स्थानीय क्लिनिकमै जाने गरेकाले बिरामीको संख्या घटेको हुनसक्ने अनुमान छ ।

चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म ३३ हजार ५ सय ८१ विपन्न नागरिकले मात्रै निःशुल्क औषधि तथा स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गरेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा यस्तो सेवा पाउनेको संख्या ५३ हजार ७१३ पुगेको थियो ।

अघिल्लो वर्ष निःशुल्क सेवा पाएकामध्ये २८ हजार ६७८ जना क्यान्सर रोगी थिए  । ८ हजार ४१० जनाले मुटु रोग सम्बन्धी सेवा लिएका थिए । यस्तै ३४६ जनाले मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका थिए भने १२ हजार ४५२ जनाले मिर्गौला सम्बन्धी अन्य उपचार सेवा पाएका थिए ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म विपन्न नागरिकको औषधि उपचार वापत अस्पतालहरूलाई १ अर्ब ७४ लाख २ हजार ७०९ रुपैयाँ शोधभर्ना उपलब्ध गराएको जनाएको छ । तर अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा मात्रै सरकारले ४ अर्ब ४२ करोड ८७ लाख ६८ हजार ५१० रुपैयाँ शोधभर्ना उपलब्ध गराएको थियो ।

शोधभर्ना रकममा आएको गिरावटले अस्पतालहरू समेत आर्थिक दबाबमा परेका छन् । धेरै सरकारी अस्पतालले समयमै भुक्तानी नपाउँदा विपन्न नागरिकको उपचार सेवा प्रभावित भएको गुनासो गर्दै आएका छन् ।

आर्थिक सर्वेक्षण सरकारी तथा निजी अस्पताल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

धेरै नाफा गर्ने संस्थान आयल निगम, नेवानिको घाटा सवा अर्ब

धेरै नाफा गर्ने संस्थान आयल निगम, नेवानिको घाटा सवा अर्ब
उच्च शिक्षा अध्ययन गर्नेको संख्या १०.९ प्रतिशतले बढ्यो, धेरै विद्यार्थी त्रिविमा

उच्च शिक्षा अध्ययन गर्नेको संख्या १०.९ प्रतिशतले बढ्यो, धेरै विद्यार्थी त्रिविमा
आलु उत्पादन ३७ लाख टन नाघ्ने अनुमान, बिउमा अझै चुनौती

आलु उत्पादन ३७ लाख टन नाघ्ने अनुमान, बिउमा अझै चुनौती
निर्माण क्षेत्र लयमा, उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान ५.७२ प्रतिशत अनुमान

निर्माण क्षेत्र लयमा, उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान ५.७२ प्रतिशत अनुमान
आर्थिक सर्वेक्षणको रङ फेरे वाग्लेले, निलो होइन सुनौलो

आर्थिक सर्वेक्षणको रङ फेरे वाग्लेले, निलो होइन सुनौलो
झन्डै शतप्रतिशत जनसंख्यामा पुग्यो विद्युत् पहुँच

झन्डै शतप्रतिशत जनसंख्यामा पुग्यो विद्युत् पहुँच

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’

‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’
जेनजी आन्दोलनबारे आयोग : तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही, सेनाको हकमा नरम

जेनजी आन्दोलनबारे आयोग : तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही, सेनाको हकमा नरम
निजी अस्पतालमा खर्च धान्न नसकेपछि स्वास्थ्य बीमा कटौती

निजी अस्पतालमा खर्च धान्न नसकेपछि स्वास्थ्य बीमा कटौती
इतिहास रचेका सात बजेट

इतिहास रचेका सात बजेट
खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 

खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 
प्राध्यापकलाई बाहिर काम गर्ने अनुमतिको विनियम खारेजको पहिल्यै थियो संसदीय निर्देशन

प्राध्यापकलाई बाहिर काम गर्ने अनुमतिको विनियम खारेजको पहिल्यै थियो संसदीय निर्देशन
सुधन गुरुङको बयान लिने तयारी, समिति भन्छ– हामी बोल्दैनौं, प्रमाण बोल्छ

सुधन गुरुङको बयान लिने तयारी, समिति भन्छ– हामी बोल्दैनौं, प्रमाण बोल्छ

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

5 Stories
तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

8 Stories
महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

7 Stories
के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

13 Stories
अनावश्यक रौं हटाउने ‘लेजर हेयर रिमुभल’ कति सुरक्षित ?

अनावश्यक रौं हटाउने ‘लेजर हेयर रिमुभल’ कति सुरक्षित ?

12 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित