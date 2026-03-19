कोशी प्रदेश खेलकुद : अध्यादेश ल्याएर पुर्‍याइयो कांग्रेस-एमालेको भाग

हरि अधिकारी हरि अधिकारी
२०८३ जेठ १४ गते १६:०४

१४ जेठ, विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरी ८ महिनादेखि नेतृत्वविहीन रहेको कोशी प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डका पदाधिकारी नियुक्त गरेको छ ।

ऐन संशोधन गर्दै सत्तारुढ दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबीचको भागबन्डाका आधारमा बोर्डका पदाधिकारी र सदस्य नियुक्त गरिएको हो ।

तत्कालीन सदस्यसचिव पर्शुराम बस्नेतको पदावधि सकिएपछि बोर्ड नेतृत्वविहीन बन्दा प्रदेशका खेलकुद गतिविधि सुस्त थियो ।

बुधबार राति सामाजिक विकास मन्त्री रामप्रसाद महतोले बोर्डमा दुई उपाध्यक्ष र सदस्यसचिवसहित ११ जना सदस्य नियुक्त गरे । नियुक्ति गर्दा एक जना उपाध्यक्ष र सदस्यसहित सचिव एमालेबाट ५ सदस्य नियुक्त भए । कांग्रेसबाट उपाध्यक्षसहित ६ जनाले नियुक्ति पाए ।

दुई दलबीच भागबण्डाका लागि ३० वैशाखमा प्रदेश खेलकुद पहिलो संशोधन अध्यादेश–२०८१ जारी गरिएको थियो । ऐनमा उपाध्यक्ष र सदस्यसचिवसहित सदस्यको संख्या १५ जना रहने व्यवस्था थियो । अध्यादेशमार्फत संशोधन गरी एक जना उपाध्यक्ष थपिएको थियो । सदस्यको संख्या २५ पुर्‍याइएको थियो ।

बोर्डको सदस्यसचिवमा एमाले कोटामा इनरुवाका विप्लव घोष नियुक्त भएका छन् । महिला उपाध्यक्षमा एमाले नेतृ विराटनगरकी सन्तोषी श्रेष्ठ नियुक्त भइन् ।

पुरुष उपाध्यक्ष भने नेपाली कांग्रेसको भागमा परेको छ । कांग्रेस कोटामा पूर्वखेलाडी वसन्त अर्याल उपाध्यक्ष नियुक्त भएका छन् ।

बोर्डको सदस्यमा विराटनगरकी बीना बस्नेत, केशव भट्टराई र किशोरविक्रम साह, टीकाराम पुरी, दुर्गा कठायत र बालजित राई नियुक्त भएका छन् । पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको कार्यकाल ४ वर्षको हुनेछ ।

माथिल्लो त्रिशूली-१ जलविद्युतको ‘वेयरगेट’ सञ्चालन   

सिंहदरबारभित्र अस्थायी टहरामा सञ्चालित चमेना गृहहरू हटाइँदै

संखुवासभामा पहिरो जोखिम दुई परिवारलाई सुरक्षित ठाउँमा सारियो

गणतन्त्र दिवसमा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन नगर्नु ‘गैरजिम्मेवार’ : वासना थापा

आर्थिक सर्वेक्षण : अस्पतालमा घटे बिरामी, के हुन सक्छ कारण ?

केन्यामा बोर्डिङ स्कुलमा आगलागी, १६ जनाको मृत्यु, ७४ घाइते

‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’

जेनजी आन्दोलनबारे आयोग : तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही, सेनाको हकमा नरम

निजी अस्पतालमा खर्च धान्न नसकेपछि स्वास्थ्य बीमा कटौती

इतिहास रचेका सात बजेट

खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 

प्राध्यापकलाई बाहिर काम गर्ने अनुमतिको विनियम खारेजको पहिल्यै थियो संसदीय निर्देशन

सुधन गुरुङको बयान लिने तयारी, समिति भन्छ– हामी बोल्दैनौं, प्रमाण बोल्छ

