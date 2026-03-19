सिक्री लुट्ने समूहका ४ जना पक्राउ

१४ जेठ, काठमाडौं । सिक्री लुट्ने समूहका चार जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
पक्राउ पर्नेहरूमा सिन्धुपाल्चोकको लिशंखुवाखर गाउँपालिका–७ का २९ वर्षीय जनक तामाङ, सोही ठाउँका ३० वर्षीय साइमन भनिने मनकुमार तामाङ, ललितपुकरो कोन्जोसोम गाउँपालिका–५ का २५ वर्षीय उमेश मुक्तान र काभ्रेको नमोबुद्ध नगरपालिका–७ का ३० वर्षीय अर्जुन तामाङ छन् ।
उनीहरूलाई जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरको टोलीले पक्राउ गरेको हो । यो समूहले १३ जेठमा कोटेश्वर हुँदै बल्खु जाँदै गरकेो बसभित्र एक युवतीले लगाएको गलाको सुनको सिक्री चोरेको आरोप छ ।
सिक्री लुटेको सूचना पाउनासाथ प्रहरीले उनीहरूलाई सिक्री सहित पक्राउ गरेको हो ।
