सिक्री लुट्ने समूहका ४ जना पक्राउ

सिक्री लुट्ने समूहका चार जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।

अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १४ गते १६:१९

१४ जेठ, काठमाडौं । सिक्री लुट्ने समूहका चार जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।

पक्राउ पर्नेहरूमा सिन्धुपाल्चोकको लिशंखुवाखर गाउँपालिका–७ का २९ वर्षीय जनक तामाङ, सोही ठाउँका ३० वर्षीय साइमन भनिने मनकुमार तामाङ, ललितपुकरो कोन्जोसोम गाउँपालिका–५ का २५ वर्षीय उमेश मुक्तान र काभ्रेको नमोबुद्ध नगरपालिका–७ का ३० वर्षीय अर्जुन तामाङ छन् ।

उनीहरूलाई जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरको टोलीले पक्राउ गरेको हो । यो समूहले १३ जेठमा कोटेश्वर हुँदै बल्खु जाँदै गरकेो बसभित्र एक युवतीले लगाएको गलाको सुनको सिक्री चोरेको आरोप छ ।

सिक्री लुटेको सूचना पाउनासाथ प्रहरीले उनीहरूलाई सिक्री सहित पक्राउ गरेको हो ।

चोरी नेपाल प्रहरी
ठगीको अनौठो तरिका : अनलाइन बुक गरेर ट्याक्सी चढ्ने, चालकबाटै रकम असुल्ने

चोरेरै ६ करोडको सम्पत्ति जोडेका प्रेम कारागार चलान

३४ लाखका गहना चोरी गर्ने २२ लाख नगदसहित पक्राउ

शृङ्‍खलाबद्ध चोरी गर्ने २ जना समातिए

बच्चाको मुन्द्रा चोर्ने महिला : अमेरिकाकी ती डोरिस, स्याङ्जाकी यी अम्बिका

३७ पटक मुद्दा चलेका व्यक्ति चोरी आरोपमा पक्राउ

