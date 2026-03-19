+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares
एकीकरणका सात महिना :

नेकपाको नाम र नेता एउटै, कमिटी अलग-अलग

२५ वटा समूहबीचको एकता भनिएपनि माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी यसका मुख्य घटक भएकाले आलमले दुई पार्टी अभ्यास कायमै रहेको संकेत गरेका छन् । असन्तुष्टि जनाउने नेताहरू थुप्रै छन् ।

0Comments
Shares
सइन्द्र राई सइन्द्र राई
२०८३ जेठ १४ गते २०:२०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) गठन भएको सात महिना पुग्दा पनि केन्द्रीय कमिटीबाहेकका सांगठनिक संरचनाहरू समायोजन हुन सकेका छैनन् ।
  • २५ सय सदस्यीय विशाल केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्न नसक्दा पार्टीका निर्णयहरू ‘केन्द्रीय कार्य संयोजन’ समितिले गर्दै आएको छ ।
  • नेकपाले आगामी ११ देखि १५ मंसिरमा एकता महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरे पनि जेठ मसान्तभित्र समायोजन टुंगिने सम्भावना न्यून देखिन्छ ।

१४ जेठकाठमाडौ‌ं । पार्टी एकता भएको सात महिनासम्म पनि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा)को संगठनात्मक संरचना एउटै बन्न सकेको छैन ।

अहिलेसम्म एउटै संरचनामा रहेको भनेको केन्द्रीय कमिटी मात्रै हो ।

गत १८ कात्तिकमा तत्कालीन माओवादी केन्द्रएकीकृत समाजवादीनेसपा लगायतबीच एकता भएर नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी बनेको थियो ।

पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ संयोजक र माधवकुमार नेपाल सह-संयोजक भएर सुरु भएको एकतामा दुई दर्जन पार्टी एवं समूह मिसिएका छन् ।

धेरै वटा समूहबीचको एकता हुँदा केन्द्रीय कमिटीको आकार बैठक बस्नै नसकिने खालको छ । २९ पुसमा केन्द्रीय सदस्यहरूलाई शपथ गराउन समेत भर्चुअल माध्यमको उपयोग गर्नु परेको थियो ।

केन्द्रीय मुख्यालय पेरिसडाँडाको खुल्लाचौरमा उभिएर अथवा भर्चुअल माध्यमबाट केन्द्रीय सदस्यहरूले शपथ लिएका थिए । त्यसबेला २३ सय जना केन्द्रीय सदस्य रहेको अनुमान गरिन्छ । त्यो संख्या बढाएर २५ सय पुर्‍याउने निर्णय नेताहरूले गरेका थिए ।

यति ठूलो आकारको केन्द्रीय कमिटी बस्न नसक्ने बुझाइकै कारण पार्टी निर्णय लिन ‘केन्द्रीय कार्य संयोजन’ समिति बनाइएको छ । रअहिलेसम्म नेकपाको औपचारिक निर्णय र गतिविधि यही संयोजन समितिबाट हुँदैआएको छ ।

पार्टीको निर्णय लिन र बैठक बस्नसक्ने संरचना भनेकै यही संयोजन समिति हो,’ एक शीर्ष नेता भन्छन्, ‘यसले पनि पार्टीलाई गति दिन सक्नेगरी निर्णय लिएको छैन । एकताको काम असाध्यै ढिलो भइसकेको छ । ’

राष्ट्रिय राजनीतिमा पार्टीका तर्फबाट औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्न क्तव्य निकाल्न संयोजन समितिलाई नेताहरूले प्रयोग गरिहँदा मातहतका नेता–कार्यकर्ताहरूसँग भने एकीकृत पार्टीको परिचय दिने कमिटी समेत छैन । कतिपय नेताहरूले खुलेरै असन्तुष्टि जनाउन थालेका छन् ।

माथि नेताहरू छन्प्रदेश इन्चार्जसह-इन्चार्जसंयोजकसह-संयोजक सबै छन्, ’ केन्द्रीय सदस्य ओसिम आलमले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘तर प्रदेश कमिटी अझै तत्कालीन माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी नै छन् । जिल्लामा पनि यही दुई पार्टीनगर र वडामा पनि उही दुई पार्टी । जनसंगठनहरू समेत दुईवटै छन् ।’

२५ वटा समूहबीचको एकता भनिए पनि माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी यसका मुख्य घटक भएकाले आलमले दुई पार्टी अभ्यास कायमै रहेको संकेत गरेका छन् । आलमकै जस्तो असन्तुष्टि जनाउने नेताहरू थुप्रै छन् ।

पार्टी एउटै भएको सात महिना भएपनि जनसंगठनहरूमा हामी अलग-अलग अभ्यास गर्दै आएका छौं,’ अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी) का केन्द्रीय उपाध्यक्ष मदन ढकाल भन्छन्, ‘एकता टुंग्याउन भनेर इन्चार्ज र सहइन्चार्ज तोकेको छ । अब चाँडै समायोजन टुंगिने आशा गरौं ।’

सरकारका निर्णयहरुविरुद्ध लगातारजसो भइरहेको प्रदर्शनमा नेकपा निकट विद्यार्थीहरूले अलगअलग ब्यानर प्रयोग गरिरहेका छन् ।

माओवादी तर्फका विद्यार्थीहरूले अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी) र एकीकृत समाजवादी तर्फका विद्यार्थीहरूले अनेरास्ववियूको ब्यानर बोकिरहेका छन् । नेतृत्व र संगठनात्मक संरचना पनि अलगअलग अभ्यास भइरहेको छ ।

पर्टी केन्द्रीय कार्यालयका उपप्रमुख मिना ज्ञवालीका अनुसारअहिलेसम्म समायोजन टुंगिएको जानकारी केन्द्रीय कार्यालयमा पुगेको छैन ।

‘समायोजन सक्ने भनेर काम भइरहेको थुप्रै जानकारी आएको छ । तर अहिलेसम्म टुंगियो भनेर एउटा पनि आएको छैन,’ ज्ञवाली भन्छिन् ।

नेताहरूका अनुसार सात महिनासम्म समायोजन प्रक्रिया नुटंगिनुको अप्ठ्यारो तल्ला कमिटीहरूमा परिरहेको छ ।

‘हामी नेकपा भएको यतिका महिना भइसक्यो । अहिलेसम्म जिल्ला कमिटी अलगअलग छनगर र महानगर अलगअलग छ,’ केन्द्रीय सदस्य आलम भन्छन्, ‘यता संगठन अलपत्र पारेर नेताहरू भने एमालेसँग एकता गर्ने भन्ने हल्लातिर लागेको देखिन्छ ।’

यो बीचमा पार्टी फागुन २१ गतेक  चुनावमा भाग लिइसक्यो । चुनावमा निकै ठूलो पराजय बेहोरेको नेकपाले त्यसपछि पनि पार्टीको संगठनात्मक काम पुरा गर्न सकेका छैनन् ।

जेठभित्र टुंगिन गाह्रो

गत १४ वैशाखमा सम्पन्न संयोजन समितिको बैठकले अलगअलग अभ्यासमा रहेको संगठनको समायोजन जेठ मसान्तभित्र सक्ने निर्णय गरेको थियो ।

आगामी ११–१५ मंसिरमा एकताको राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्ने निर्णय सहित कार्यतालिका नै सार्वजनिक गरेको नेकपाले असारदेखि सदस्यता नवीकरण सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

तर, अहिलेसम्म भएका कार्य प्रगतिविवरण हेर्दा जेठ मसान्तभित्र पार्टीको समायोजन प्रक्रिया टुंगिने सम्भावना देखिँदैन ।

भूगोल र जनसंगठनहरूका इन्चार्ज तोकेर समायोजन प्रक्रिया अगाडि बढाइएपनि अहिलेसम्म ठोस प्रगति देखिएको छैन ।

युवाको समायोजन टुंगाउन लक्ष्मण केसीमजदुरकाे रामदीप आचार्य र विद्यार्थीको रत्न ढकाललाई जिम्मा दिइएको छ । सबै जनसंगठनहरूको समायोजन टुंग्याउनेगरी राजेन्द्र पाण्डे नेतृत्वमा मोर्चा संयोजन समिति बनेको छ ।

समायोजन टुंग्याउनेगरी छलफलहरु भइरहेका छन् । जिम्मेवारी पाउनु भएका नेताहरूले भेला र बैठक राखिरहनु भएको छ,’ केन्द्रीय कार्यालय प्रमुख गणेशमान पुनले भने, ‘यो महिनाभित्रै समायोजनका मुख्य काम सक्ने योजना छ ।’

नेताहरूका अनुसार जनसंगठनहरूमा संयोजक र सह–संयोजक तोक्नेगरी गृहकार्य भइरहेको छ । यी दुई पद टुंग्याएपछि केन्द्रीय कमिटी बनाउने र तल्लो कमिटी समायोजन प्रक्रिया बढाउने तयारी छ । तर अहिलेसम्म कुनैपनि जनसंगठन समायोजन हुन सकेका छैनन् ।

भूगोलको कमिटी समायोजन गर्नपनि निश्चित नेताहरूलाई जिम्मेवारी दिएर परिचालन गरिएको छ । कोशीमा राजेन्द्र राई इन्चार्ज र हर्क नेम्वाङ संयोजक तोकिएका छन् । उनीहरूले प्रदेशजिल्ला र स्थानीय कमिटी समायोजनबारे काम गरिरहेका छन् ।

मधेशमा महिन्द्र राय यादव इन्चार्ज र राजु खड्का संयोजक छन् । बागमतीमा गंगालाल तुलाधार इन्चार्ज र सरल सहयात्री संयोजकगण्डकीमा देवेन्द्र पौडेल इन्चार्ज र कृष्ण नेपाली संयोजकलुम्बिनीमा चक्रपाणि खानाल इन्चार्ज र अब्दुल हुसेन संयोजक रहेर काम गरिरहेका छन् ।

कर्णालीमा चन्द्रबहादुर शाही इन्चार्ज र विमला केसी संयोजकसुदूरपश्चिममा भानुभक्त जोशी इन्चार्ज र हरिराम चौधरी संयोजक भएर समायोजनको काम गरिरहेका छन् ।

प्रदेश र जिल्लाहरूको समायोजन टुंग्याउने काम पनि भइरहेको छ । केही प्रदेशले बैठक राखिसकेको छ भने केहीको मिति तोकिएको छ,’ पुनले भने । उनका अनुसार लुम्बिनीमा १८-१९ जेठ र गण्डकीमा १७ जेठमा बैठक बस्दैछ । 

नेकपा एकता प्रचण्‍ड माधवकुमार नेपाल
लेखक
सइन्द्र राई

राई अनलाइनखबरका राजनीतिक ब्यूरो प्रमुख हुन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

रास्वपा महाधिवेशन : केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मै पुरानै पदमा दोहोरिने आकांक्षी उल्लेख्य

रास्वपा महाधिवेशन : केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मै पुरानै पदमा दोहोरिने आकांक्षी उल्लेख्य
सरकारका दुई महिना : सय कार्यसूचीका अधिकांश काम भएका छैनन् कार्यान्वयन

सरकारका दुई महिना : सय कार्यसूचीका अधिकांश काम भएका छैनन् कार्यान्वयन
घाटामा रहेका १६ सार्वजनिक संस्थानकाे अवस्था कस्ताे छ ?

घाटामा रहेका १६ सार्वजनिक संस्थानकाे अवस्था कस्ताे छ ?
राजदूत नियुक्तिका लागि पहिलो पटक खुला दरखास्त आह्वान, कसले दिन पाउँछन् आवेदन ?

राजदूत नियुक्तिका लागि पहिलो पटक खुला दरखास्त आह्वान, कसले दिन पाउँछन् आवेदन ?
आर्थिक सर्वेक्षण : संघीयता अभ्यासपछि तीनै तहका आर्थिक–सामाजिक सूचकमा सुधार

आर्थिक सर्वेक्षण : संघीयता अभ्यासपछि तीनै तहका आर्थिक–सामाजिक सूचकमा सुधार
ब्याक गियरमा थालिएको डिपार्चर

ब्याक गियरमा थालिएको डिपार्चर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’

‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’
जेनजी आन्दोलनबारे आयोग : तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही, सेनाको हकमा नरम

जेनजी आन्दोलनबारे आयोग : तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही, सेनाको हकमा नरम
निजी अस्पतालमा खर्च धान्न नसकेपछि स्वास्थ्य बीमा कटौती

निजी अस्पतालमा खर्च धान्न नसकेपछि स्वास्थ्य बीमा कटौती
इतिहास रचेका सात बजेट

इतिहास रचेका सात बजेट
खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 

खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 
प्राध्यापकलाई बाहिर काम गर्ने अनुमतिको विनियम खारेजको पहिल्यै थियो संसदीय निर्देशन

प्राध्यापकलाई बाहिर काम गर्ने अनुमतिको विनियम खारेजको पहिल्यै थियो संसदीय निर्देशन
सुधन गुरुङको बयान लिने तयारी, समिति भन्छ– हामी बोल्दैनौं, प्रमाण बोल्छ

सुधन गुरुङको बयान लिने तयारी, समिति भन्छ– हामी बोल्दैनौं, प्रमाण बोल्छ

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

5 Stories
तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

8 Stories
महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

7 Stories
के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

13 Stories
अनावश्यक रौं हटाउने ‘लेजर हेयर रिमुभल’ कति सुरक्षित ?

अनावश्यक रौं हटाउने ‘लेजर हेयर रिमुभल’ कति सुरक्षित ?

12 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित