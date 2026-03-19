+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन डराएको/झुकेको आभास हुनेगरी आयो : एमाले महासचिव

‘कार्की आयोगभन्दा केही विस्तृत तर अपूर्ण । डर त सबैलाई लाग्ने रैछ,’ पोखरेलले अगाडि लेखेका छन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १४ गते १९:४०

१४ जेठ, काठमाडौं । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन शक्तिसँग डराएको र झुकेको आभास हुनेगरी आएको टिप्पणी गरेका छन् । बिहीबार साँझ फेसबुकमार्फत टिप्पणी सार्वजनिक गर्दै महासचिव पोखरेलले यस्तो बताएका हुन् ।

‘शक्तिसँग डराएको/झुकेको आभास हुने मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन,’ उनले भनेका छन् ।

तर, गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगभन्दा केही विस्तृतमा आएको भने उनको टिप्पणी छ । ‘कार्की आयोगभन्दा केही विस्तृत तर अपूर्ण । डर त सबैलाई लाग्ने रैछ,’ पोखरेलले अगाडि लेखेका छन् ।

भदौ २३ र २४ का घटनाबारे बुधबार मात्रै मानव अधिकार आयोगले संक्षिप्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । सार्वजनिक भएको २९ पेजमा आयोगको निर्णय र सिफारिस खण्ड उल्लेख छ ।

मानव अधिकार आयोग शंकर पाेखरेल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

कार्की आयोग मौन बस्यो, मानवअधिकार आयोग बोल्यो

कार्की आयोग मौन बस्यो, मानवअधिकार आयोग बोल्यो
मानवअधिकार आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन कति सम्भव ?

मानवअधिकार आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन कति सम्भव ?
मानव अधिकार आयोगको सिफारिस– कानुन बनाएर भए पनि दमनकर्ताहरूलाई कारबाही गर्नू

मानव अधिकार आयोगको सिफारिस– कानुन बनाएर भए पनि दमनकर्ताहरूलाई कारबाही गर्नू
आगजनी र तोडफोडमा नेपाली सेनाको पनि कमजोरी, प्रधानसेनापतिलाई दायित्व ख्याल गर्न निर्देशन

आगजनी र तोडफोडमा नेपाली सेनाको पनि कमजोरी, प्रधानसेनापतिलाई दायित्व ख्याल गर्न निर्देशन
जाँचबुझ आयोगकै अध्यक्ष कार्कीमाथि छानबिन गर्न सिफारिस

जाँचबुझ आयोगकै अध्यक्ष कार्कीमाथि छानबिन गर्न सिफारिस
मानव अधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलनको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आँट गर्नुपर्छ : मुख्यमन्त्री आचार्य

मानव अधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलनको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आँट गर्नुपर्छ : मुख्यमन्त्री आचार्य

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’

‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’
जेनजी आन्दोलनबारे आयोग : तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही, सेनाको हकमा नरम

जेनजी आन्दोलनबारे आयोग : तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही, सेनाको हकमा नरम
निजी अस्पतालमा खर्च धान्न नसकेपछि स्वास्थ्य बीमा कटौती

निजी अस्पतालमा खर्च धान्न नसकेपछि स्वास्थ्य बीमा कटौती
इतिहास रचेका सात बजेट

इतिहास रचेका सात बजेट
खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 

खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 
प्राध्यापकलाई बाहिर काम गर्ने अनुमतिको विनियम खारेजको पहिल्यै थियो संसदीय निर्देशन

प्राध्यापकलाई बाहिर काम गर्ने अनुमतिको विनियम खारेजको पहिल्यै थियो संसदीय निर्देशन
सुधन गुरुङको बयान लिने तयारी, समिति भन्छ– हामी बोल्दैनौं, प्रमाण बोल्छ

सुधन गुरुङको बयान लिने तयारी, समिति भन्छ– हामी बोल्दैनौं, प्रमाण बोल्छ

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

5 Stories
तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

8 Stories
महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

7 Stories
के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

13 Stories
अनावश्यक रौं हटाउने ‘लेजर हेयर रिमुभल’ कति सुरक्षित ?

अनावश्यक रौं हटाउने ‘लेजर हेयर रिमुभल’ कति सुरक्षित ?

12 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित