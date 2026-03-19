इरानलाई वार्तामा ल्याउन सैन्य कारबाही र आर्थिक दबाबको महत्वपूर्ण भूमिका छ : अमेरिकी अर्थमन्त्री

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १५ गते ८:३२

१५ जेठ, काठमाडौं । अमेरिकी अर्थमन्त्री स्कट बेसेन्टले इरानलाई वार्ताको टेबलमा ल्याउन सैन्य कारबाही र आर्थिक दबाबले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताएका छन् ।

अमेरिका र इरानबीच सम्भावित सम्झौताबारे वार्ता जारी रहेका बेला अर्थमन्त्री बेसेन्टले सैन्य कारबाही र आर्थिक दबाबले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताएका हुन् ।

उनले इरानमाथि लगाइएका प्रतिबन्धहरू खुकुलो बनाउने र उसको फ्रिज गरिएका सम्पत्तिहरू फुकुवा गर्ने प्रक्रिया निकै ढिलो गतिमा अगाडि बढ्ने पनि बताएका छन् ।

अर्थमन्त्री बेसेन्टले बिहीबार ह्वाइट हाउसमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै अमेरिका र उसका सहयोगीहरूले चालेका सैन्य कदमहरूसँगै कडा आर्थिक प्रतिबन्धहरूले दबाब सिर्जना गरेर इरान वार्ताका लागि बाध्य भएको पनि जिकिर गरे ।

उनले अमेरिका र इरानबीच सम्झौताको सम्भावना बन्दै गएको संकेत दिएका छन् । यद्यपि, अन्तिम निर्णय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको को हातमा रहने बीबीसीले जनाएको छ ।

ट्रम्पले एकसाथ दिएको वार्ता र धम्कीको सन्देश 

युद्धविरामका बीच अमेरिकाले गर्‍यो इरानमा आक्रमण

अमेरिका-इरान वार्ता सफल हुन लागेको भन्दै ट्रम्पलाई पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीको बधाई

इरानसँग शान्ति सम्झौता लगभग तय भएको ट्रम्पको दाबी, होर्मुज स्ट्रेट खोलिने

ट्रम्पको दाबी : इरानसँगको युद्ध चाँडै सकिन्छ, तर परमाणु हतियार बनाउन दिँदैनौँ

कतार, साउदी अरब र यूएईको आग्रहमा इरानमाथि आज गर्ने भनिएको हमला रोकियो : ट्रम्प 

तीन नेताको घर खानतलासी हुने, पक्राउ पुर्जी हामीलाई मात्रै ?

‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’

जेनजी आन्दोलनबारे आयोग : तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही, सेनाको हकमा नरम

निजी अस्पतालमा खर्च धान्न नसकेपछि स्वास्थ्य बीमा कटौती

इतिहास रचेका सात बजेट

खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 

प्राध्यापकलाई बाहिर काम गर्ने अनुमतिको विनियम खारेजको पहिल्यै थियो संसदीय निर्देशन

ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

अनावश्यक रौं हटाउने ‘लेजर हेयर रिमुभल’ कति सुरक्षित ?

