आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत हुँदै (LIVE)

- अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्दै छन् ।
- यस वर्ष अर्थमन्त्री वाग्लेले परम्परागत झोलाको सट्टा नेपाली कागजको फाइलमा बजेट तयार पारेका छन् ।
- मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएपछि बजेटलाई सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा पेश गर्न लागिएको हो ।
१५ जेठ, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक हुँदैछ ।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेट सार्वजनिक गर्न लागेका हुन् ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले यसअघि जस्तो झोलामा नभइ नेपाली कागजको फाइलमा बजेट तयार पारेका छन् ।
उनले बजेट आजै मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेश गरेका थिए । मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएपछि अर्थमन्त्री वाग्लेले संयुक्त सदनमा बजेट सार्वजनिक गर्न लागेका हुन् ।
