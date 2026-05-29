+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई सर्वाधिक बजेट, अरूलाई कति ?

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले आगामी आवका लागि कुल ३ खर्ब २ अर्ब ८३ करोड ५२ लाख रुपैयाँ बराबर बजेट पाएको छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १५ गते २०:५८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई सर्वाधिक ३ खर्ब २ अर्ब ८३ करोड ५२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
  • सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि शिक्षा मन्त्रालयलाई दोस्रो धेरै २ खर्ब १८ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ ।
  • चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी वर्ष गृह मन्त्रालयको बजेट आधा कटौती गरी १ खर्ब ८ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

१५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई सर्वाधिक बजेट विनियोजन गरेको छ ।

यो मन्त्रालयले आगामी आवका लागि कुल ३ खर्ब २ अर्ब ८३ करोड ५२ लाख रुपैयाँ बराबर बजेट पाएको छ । दोस्रो स्थानमा शिक्षा मन्त्रालय परेको छ । शिक्षाका लागि कुल २ खर्ब १८ अर्ब ३० करोड बजेट छुट्याइएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

तेस्रो स्थानमा महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय छ । यसले १ खर्ब २२ अर्ब ६१ करोड बराबरको बजेट कार्यान्वयन गर्ने छ । चौथो स्थानमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय छ । यसले १ खर्ब १४ अर्ब बराबर बजेट पाएको छ ।

गृह मन्त्रालयले १ खर्ब ८ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बजेट पाएको छ । यस वर्ष सरकारले गृहतर्फको बजेट चालु आवको तुलनामा आधा कटौती गरेको छ । गृहले १ खर्ब ८ अर्ब ३२ करोड पाएको छ ।

त्यस्तै स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छताले ९६ अर्ब ४३ करोड बजेट पाएको छ । आगामी आव अर्थ मन्त्रालयका लागि ८४ अर्ब ७३ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

आगामी आव सरकारले वैदेशिक ऋण (बहुपक्षीय) भुक्तानी गर्न ७२ अर्ब २५ करोड र द्विपक्षीयका लागि १७ अर्ब ४९ करोड विनियोजन गरेको छ ।

आन्तरिक ऋण भुक्तानी गर्न ३ खर्ब २८ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । कर्मचारी सुविधाका लागि १ खर्ब ६८ अर्ब ८५ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

बजेट मन्त्रालय
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

कृषिमा कर्पोरेट मोडेल : साना किसानका कार्यक्रम खारेज, ठूलालाई ४० प्रतिशत अनुदान

कृषिमा कर्पोरेट मोडेल : साना किसानका कार्यक्रम खारेज, ठूलालाई ४० प्रतिशत अनुदान
बजेटपछि प्रधानमन्त्रीले लेखे– ढुक्क हुनुस् !

बजेटपछि प्रधानमन्त्रीले लेखे– ढुक्क हुनुस् !
शासकीय सुधार : राजनीतिक दललाई कसरी मिल्छ सरकारी अनुदान ?

शासकीय सुधार : राजनीतिक दललाई कसरी मिल्छ सरकारी अनुदान ?
बजेटमा नछुटेको विषय- ‘बंकर टु ब्यारेक’ कार्यक्रम

बजेटमा नछुटेको विषय- ‘बंकर टु ब्यारेक’ कार्यक्रम
यस्तो छ आगामी आर्थिक वर्षको बजेट (पूर्णपाठ)

यस्तो छ आगामी आर्थिक वर्षको बजेट (पूर्णपाठ)
कागजपत्ररहित सेवा, टिचिङ, वीर र पाटनलाई अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालय बनाइने

कागजपत्ररहित सेवा, टिचिङ, वीर र पाटनलाई अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालय बनाइने

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

‘सुशासन र रूपान्तरणमा चुके पनि शंकाको लाभ दिन सकिन्छ’

‘सुशासन र रूपान्तरणमा चुके पनि शंकाको लाभ दिन सकिन्छ’
तीन नेताको घर खानतलासी हुने, पक्राउ पुर्जी हामीलाई मात्रै ?

तीन नेताको घर खानतलासी हुने, पक्राउ पुर्जी हामीलाई मात्रै ?
‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’

‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’
जेनजी आन्दोलनबारे आयोग : तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही, सेनाको हकमा नरम

जेनजी आन्दोलनबारे आयोग : तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही, सेनाको हकमा नरम
निजी अस्पतालमा खर्च धान्न नसकेपछि स्वास्थ्य बीमा कटौती

निजी अस्पतालमा खर्च धान्न नसकेपछि स्वास्थ्य बीमा कटौती
इतिहास रचेका सात बजेट

इतिहास रचेका सात बजेट
खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 

खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

सर्वप्रिय समोसा : यो कहिले र कसले बनायो होला ?

सर्वप्रिय समोसा : यो कहिले र कसले बनायो होला ?

10 Stories
ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

5 Stories
तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

8 Stories
महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

7 Stories
के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

13 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित