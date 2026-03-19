पाँचतारे र त्यसभन्दा माथिका होटल तथा आयातित तयारी मदिरामा विलासी शुल्क

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत सरकारले लक्जरी होटल रिसोर्ट र आयातित मदिरामा यस्तो शुल्क तोकेको हो ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १५ गते २२:२३

१५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले पाँचतारे र त्यसभन्दा माथिका तारे होटल तथा लक्जरी रिसोर्टले प्रदान गर्ने सेवाको बिक्री मूल्यमा २ प्रतिशत विलासी शुल्क लिने भएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत सरकारले लक्जरी होटल रिसोर्ट र आयातित मदिरामा यस्तो शुल्क तोकेको हो ।

सरकारले आयातित तयारी मदिराको पैठारीमा भन्सार महसुल तथा अन्त:शुल्क सहित मूल्यमा २ प्रतिशत विलासी शुल्क तोकेकाे छ । यस्तो शुल्क पाँचतारे र त्यसभन्दा माथिका तारे होटल तथा लक्जरी रिसोर्टले प्रदान गर्ने सेवा बिक्रीमा बखत र आयातित मदिरामा पैठारी हुने भन्सार बिन्दुमा आयात गर्दाको खबत असुल गर्नुपर्ने तोकेको छ ।

