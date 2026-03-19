+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

संविधानविद् अधिकारीको टिप्पणी- चितुवा बजेट

उनका अनुसार तीव्र गति, आक्रामक सुधार र ठूलो फड्कोको आकांक्षा बोकेको बजेट भए पनि सफलताका लागि कार्यान्वयनको बलियो अनुशासन अनिवार्य छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १५ गते २२:०८

१५ जेठ, काठमाडौं । संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेद्वारा प्रस्तुत बजेटलाई ‘चितुवा बजेट’ भनेका छन् ।  बजेटले तीव्र, फुर्तिलो, साहसी र ठूलो फड्को मार्ने आकांक्षा बोकेको उनको विश्लेषण छ ।

‘बजेट सुधारमुखी, प्रविधिमुखी र निजी क्षेत्रलाई आश्वस्त पार्ने प्रयास भएको आक्रामक बजेट हो,’ डा. अधिकारीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन् ।

अधिकारीले भनेका छन्, ‘यसको सबल पक्ष के हो भने बजेटले कर प्रणाली सरलीकरण, प्रशासनिक पुनर्संरचना, सार्वजनिक खर्च कटौती, लगानी सहजीकरण, ऊर्जा, एआईरप्रविधि, कृषि पुनरुत्थान, स्वास्थ्य बीमा, शिक्षा सुधार र पूर्वाधारलाई एउटै ‘सुधार प्याकेज’का रूपमा प्रस्तुत गरेको छ ।’

बजेटले धेरै ठूलो खर्चबर्चको प्रतिबद्धता गरेकाले ऋण तथा घाटाको बजेटबाटै यसलाई पूरा गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको डा. अधिकारीको भनाइ छ ।

बजेट सफल बनाउन राजस्व अनुमान यथार्थवादी हुनुपर्ने पूँजीगत खर्च समयमै गर्न सक्नुपर्ने र घोषणा गरिएका कानुनी तथा संस्थागत सुधारहरू यसै वर्षभित्र साँच्चै कार्यान्वयन हुनुपर्ने उनको निष्कर्ष छ ।

‘कार्यान्वयन, स्रोत व्यवस्थापन र खर्च अनुशासनका दृष्टिले यो बजेट निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । यसमा दिशाहीनता देखिँदैन । दिशाका हिसाबले यो बजेट महत्वाकांक्षी र सुधारवादी छ,’ अधिकारीले भनेका छन्, ‘यसको व्यापकता राम्रो देखिएपनि, प्रशासनिक क्षमता कमजोर भएको हाम्रो मुलुकमा यो घोषणामुखी बजेटमा सीमित हुन सक्ने जोखिम छ ।’

उनका अनुसार तीव्र गति, आक्रामक सुधार र ठूलो फड्कोको आकांक्षा बोकेको बजेट भए पनि सफलताका लागि कार्यान्वयनको बलियो अनुशासन अनिवार्य छ ।

बजेट टिप्पणी बजेट भाषण
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

कृषिमा कर्पोरेट मोडेल : साना किसानका कार्यक्रम खारेज, ठूलालाई ४० प्रतिशत अनुदान

कृषिमा कर्पोरेट मोडेल : साना किसानका कार्यक्रम खारेज, ठूलालाई ४० प्रतिशत अनुदान
बजेटपछि प्रधानमन्त्रीले लेखे– ढुक्क हुनुस् !

बजेटपछि प्रधानमन्त्रीले लेखे– ढुक्क हुनुस् !
श्रम मन्त्रालयको बजेट घट्नु निराशाजनक, पुरानै कार्यक्रमको पुनरावृत्ति मात्रै

श्रम मन्त्रालयको बजेट घट्नु निराशाजनक, पुरानै कार्यक्रमको पुनरावृत्ति मात्रै
आईटीमैत्री बजेट, टेलिकमको सेयर बेचेर ‘टेक हब’

आईटीमैत्री बजेट, टेलिकमको सेयर बेचेर ‘टेक हब’
लक्जरी विद्युतीय गाडीको मूल्य बढ्ने

लक्जरी विद्युतीय गाडीको मूल्य बढ्ने
शासकीय सुधार : राजनीतिक दललाई कसरी मिल्छ सरकारी अनुदान ?

शासकीय सुधार : राजनीतिक दललाई कसरी मिल्छ सरकारी अनुदान ?

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

‘सुशासन र रूपान्तरणमा चुके पनि शंकाको लाभ दिन सकिन्छ’

‘सुशासन र रूपान्तरणमा चुके पनि शंकाको लाभ दिन सकिन्छ’
तीन नेताको घर खानतलासी हुने, पक्राउ पुर्जी हामीलाई मात्रै ?

तीन नेताको घर खानतलासी हुने, पक्राउ पुर्जी हामीलाई मात्रै ?
‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’

‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’
जेनजी आन्दोलनबारे आयोग : तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही, सेनाको हकमा नरम

जेनजी आन्दोलनबारे आयोग : तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही, सेनाको हकमा नरम
निजी अस्पतालमा खर्च धान्न नसकेपछि स्वास्थ्य बीमा कटौती

निजी अस्पतालमा खर्च धान्न नसकेपछि स्वास्थ्य बीमा कटौती
इतिहास रचेका सात बजेट

इतिहास रचेका सात बजेट
खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 

खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

सर्वप्रिय समोसा : यो कहिले र कसले बनायो होला ?

सर्वप्रिय समोसा : यो कहिले र कसले बनायो होला ?

10 Stories
ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

5 Stories
तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

8 Stories
महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

7 Stories
के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

13 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित