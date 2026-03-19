बजेटपछि प्रधानमन्त्रीले लेखे– ढुक्क हुनुस् !

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १५ गते २२:०४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • प्रधानमन्त्री बालेन शाहले शुक्रबार सामाजिक सञ्जालमा ‘ढुक्क हुनस् ।’ भनी संक्षिप्त पोस्ट गरेका छन् ।
  • विपक्षीहरूले संसद्मा सम्बोधन नगरेको र उत्तरदायी नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री शाहविरुद्ध निरन्तर प्रश्न गरिरहेका छन् ।
  • प्रधानमन्त्री शाहले बजेट प्रस्तुत भएको संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र गणतन्त्र दिवस समारोहमा समेत सम्बोधन गरेनन् ।

१५ जेठ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बनेयता बालेन शाहले सार्वजनिक समारोहमा सम्बोधन गरेका छन् ।

उनले संसद् बैठकमा पनि अहिलेसम्म सम्बोधन गरेका छैनन् । प्राय: आफ्ना अभिव्यक्ति सामाजिक सञ्जालबाटै अभिव्यक्त गर्ने उनको शैली नै भइसकेको छ ।

संसद्मा सम्बोधन नगरेको, प्रश्नबाट भागेको वा उत्तरदायी नभएको भन्दै विपक्षीहरूले उनीविरुद्ध निरन्तर प्रश्न गरिरहेका छन् ।

यसैबीच उनले शुक्रबार साँझ एउटा पोस्ट राखेका छन् । जहाँ उनले लेखेका छन्, ‘ढुक्क हुनस् ।’

झण्डै दुई तिहाइ नजिकको सरकारको नेतृत्व गरिरहेका शाह यो स्टाटस लेख्नुअघि दिनभर सिंहदरबार थिए ।

आजै संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट पनि पेश भएको थियो ।

बजेट प्रस्तुत गर्दा संसद् बैठकमा सहभागी भएका शाहले साँझ ‘ढुक्क हुनस्’ लेखेका हुन् । उनको स्टाटसमा केही मिनेटमै हजारौं लाइक, कमेन्ट आएका छन् ।

शाहले आजै बिहान गणतन्त्र दिवसको समारोहमा समेत सम्बोधन गरेका थिएनन् ।

प्रधानमन्‍त्री बजेट बालेन शाह
सम्बन्धित खबर

सम्बन्धित खबर

गणतन्त्र दिवसमा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन नगर्नु ‘गैरजिम्मेवार’ : वासना थापा

प्रधानमन्त्रीलाई मौलापुरकी मेयरले भनिन्– संघ सरकारको हस्तक्षेप बन्द गरियोस्

सभामुखले भने– प्रधानमन्त्री संसद्‌मा आउनेबारे संवाद भइरहेको छ, छिट्टै मिति तय हुन्छ

प्रधानमन्त्रीले गरे ईयूमा आबद्ध देशका राजदूत र मिसन प्रमुखसँग छलफल

संसद्‌मा प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने विपक्षीको बटमलाइन

सभामुखलाई प्रधानमन्त्रीको जवाफ : उपयुक्त समयमा संसद् आउँला

