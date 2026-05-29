+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares
बजेट २०८३/८४ :

पूर्वाधारमा ‘टेकअफ’ लक्ष्य, स्रोतमा प्राथमिकता र आक्रामक सुधार

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेका अनुसार आगामी वर्ष सरकारले कार्यगत सुधारमा आक्रामक शृङ्खला थाल्दैछ । यसले पूँजीगत खर्चको गति र लय फेर्ने छ । यसका लागि खरिद प्रक्रियामा सुधार गरिने छ ।

0Comments
Shares
अच्युत पुरी अच्युत पुरी
२०८३ जेठ १५ गते २३:०३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सरकारले भौतिक मन्त्रालयहरू गाभेर बनाएको पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको छ ।
  • आगामी आर्थिक वर्षमा १ हजार किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्ने र साउन महिनादेखि नागढुङ्गा सुरुङमार्ग सञ्चालनमा ल्याउने सरकारको लक्ष्य छ ।
  • पूर्वाधार क्षेत्रमा निजी लगानी भित्र्याउन वैकल्पिक विकास वित्त कोष परिचालन गर्ने र निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमति दिने घोषणा गरिएको छ ।

१५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले पूर्वाधार निर्माणका संरचनागत समस्या हटाउँदै आक्रामक सुधार घोषणा गरेको छ । जसले घस्रिरहेको पूर्वाधार निर्माणले उडान भर्ने (टेकअफ) अपेक्षा सरकारको छ ।

भौतिक निर्माणसँग सम्बन्धित मन्त्रालय मर्ज गरी पूर्वाधार विकास मन्त्रालय नाममा शक्तिशाली निकाय बनाएको बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले यो मन्त्रालयलाई सर्वाधिक बजेट दिएको छ । मन्त्रालयले ३ खर्ब २ अर्ब माथिको बजेट पाएको छ ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेका अनुसार आगामी वर्ष सरकारले कार्यगत सुधारमा आक्रामक शृङ्खला थाल्दैछ । यसले पूँजीगत खर्चको गति र लय फेर्ने छ । यसका लागि खरिद प्रक्रियामा सुधार गरिने छ ।

रकमान्तर सहित स्रोत व्यवस्थापनमा लचकताको नीति सरकारले लिने भएको छ । आगामी आवमा वैकल्पिक वित्त परिचालन एवं आयोजना प्रमुखको स्थिरता सुनिश्चित गर्दै तोकिएको लागत र समयमै आयोजना सम्पन्न गर्न मिसन मोडमा काम गराइने छ ।

आयोजनामा सनसेट कानुन

विगतमा जस्तै यसपालि पनि सरकारले सनसेट कानुन ल्याउने घोषणा गरेको छ । सामान्यतया दीर्घकालीन ऐन/कानूनले नियमन गर्दा समस्या परिरहेका क्षेत्रलाई सम्बोधन हुने गरी निश्चित समयपछि स्वत: समीक्षा वा समाप्त हुने व्यवस्थासहितका कानुनले नियमन गर्ने अवधारणा सनसेट कानुन हो ।

यसलाई संसद्मा पेस गर्ने घोषणा बजेटले गरेको छ । आगामी आवमा मोबिलाइजेसन पेस्की रकम सम्बन्धित आयोजनामा मात्र खर्च गर्न पाउने गरी ट्र्याकिङ गर्ने व्यवस्था मिलाउने घोषणा सरकारले गरेको छ ।

अर्थमन्त्री वाग्लेका अनुसार हाइब्रिड एनयूटी मोडेलमा निर्माण गर्न सकिने पूर्वाधार आयोजनाको प्रारम्भिक पाइपलाइन तीन महिनाभित्र तयार गरिने छ । मध्यपूर्व युद्धबाट इन्धन, बिटुमिन लगायत निर्माण सामग्रीमा भएको मूल्यवृद्धिबाट निर्माण व्यवसायीलाई परेको कठिनाइको यथोचित सम्बोधन गर्ने आश्वासन समेत अर्थमन्त्रीले दिएका छन् ।

यसअघि बजेटको पूर्वसन्ध्यामा नेपालको निजी क्षेत्रका छाता संगठनले निर्माण व्यवसायी मारमा परेको भन्दै सम्बोधनको माग गरेका थिए ।

पूर्वाधार निर्माणमा एकीकृत मोडेल

बजेटले पूर्वाधार निर्माणमा एकीकृत मोडेलको अवधारणा ल्याएको छ । जसको अभावले विगतमा विकासे मन्त्रालयको कार्यशैलीबीच समन्वयबारे प्रश्न उठेको थियो । अर्थमन्त्री वाग्लेका अनुसार सडक, यातायात, खानेपानी, सरसफाइ र आर्थिक पहुँच पूर्वाधारलाई एकीकृत रूपमा विकास गरिने छ ।

यात्रा सुरक्षा र सडकको स्तर सुधार गरी दुर्घटनाबाट हुने मानवीय क्षति न्यूनीकरण गरिने समेत बजेटको लक्ष्य छ ।

विकास र वातावरणबीच सामञ्जस्य

सरकारले अब विकास र वातावरणबीच रहेको द्वन्द्व हटाउने भनेको छ । जसमा सामञ्जस्य स्थापित गराइने वाग्ले बताउँछन् । उनका अनुसार सरकारले वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ र वन ऐन २०७६ परिमार्जन गर्ने छ ।

स्वीकृत वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनमा उल्लेखित वन क्षेत्रफल वा कटान हुने रुख संख्या घटेको अवस्थामा पूरक मूल्यांकन गर्नु नपर्ने व्यवस्था गर्ने घोषणा यस वर्ष पनि दोहोर्‍याइएको छ । वन क्षेत्रको स्वीकृति र रुख कटानको आदेशसम्मका निर्णयका धेरै शृङ्खला घटाइने समेत बजेटको घोषणा छ ।

पूर्वाधारमा निजी लगानी–वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन

सरकारले आगामी आवको बजेटबाट पूर्वाधारमा निजी लगानी परिचालन घोषणा गरेको छ । नवीन एवं वैकल्पिक वित्तीय उपकरणे प्रबन्ध मार्फत सरकारको वित्तीय चाप घटाउन उक्त नीति लिन लागिएको अर्थमन्त्री वाग्लेको तर्क छ । उनका अनुसार यसका लागि वैकल्पिक विकास वित्त कोष परिचालन गरिने छ ।

सरकारले आगामी आवको बजेटबाट पूर्वाधारमा निजी लगानी परिचालन घोषणा गरेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली मुद्रामै अफसोर बन्ड जारी समेत यसै आवमा गरिने अर्थमन्त्रीले बताए । उनका अनुसार स्वच्छ ऊर्जा बन्ड र डायस्पोरा बन्ड जारी गरिने छ । यस आवमा जलवायु कोषको समेत अधिकतम उपयोगको नीति लिइने छ । आगामी आवमा निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमति दिने घोषणा सरकारले गरेको छ ।

राजमार्ग केन्द्रित आर्थिक विकास

आगामी आवमा सरकारले राजमार्ग केन्द्रित आर्थिक विकासका गतिविधिलाई प्राथमिकता दिने घोषणा गरेको छ । बजेटले सुनकोशी मरिन डाइभर्सनबाट सिञ्चित हुने १ लाख २२ हजार हेक्टर कमान्ड क्षेत्रलाई आधार बनाउँदै हुलाकी र पूर्वपश्चिम राजमार्ग विस्तारका लागि बाँकी काम सम्पन्न गरी कृषि र उद्योग क्षेत्रको मध्यमधेस चतुर्भुज बनाइने छ ।

मध्यपहाडी लोकमार्ग, कर्णाली राजमार्ग, भेरी करिडोर र रारादेखि जुम्लासम्मको कर्णाली चतुर्भुजमा जडीबुटी, जलविद्युत्, पर्यटन र खानीजन्य क्रियाकलापले प्राथमिकता पाउने व्यवस्था मिलाइने अर्थमन्त्रीले जानकारी दिए ।

रणनीतिक सडक निर्माणलाई प्राथमिकता

उनका अनुसार पूर्व–पश्चिम राजमार्गको बुटवल–नारायणगढ खण्ड र मुग्लिन–दमौली–पोखरा खण्ड सम्पन्न गरिने छ । सिद्धार्थ राजमार्गलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रूपान्तरण सुरु गरी कालीगण्डकी सभ्यताको उद्गम क्षेत्रलाई तीर्थाटन र स्वच्छ उद्यम–व्यवसाय केन्द्रित गण्डकी चतुर्भुज बनाउने घोषणा गरिएको छ ।

आगामी आवबाट सरकारले भिजन काठमाडौं २०४० को दीर्घकालीन योजना कार्यान्वयन गर्ने भएको छ । जसमा अन्डरपास, फ्लाइओभर, इन्टरसेक्सन सुधार, नदी करिडोर पूर्वाधार, पार्क निर्माण, फोहोरमैला व्यवस्थापन, युटिलिटी डक्ट, विद्युतीय तार भूमिगत सहित एकीकृत पूर्वाधार बनाउने उल्लेख छ ।

काठमाडौं उपत्यकामा विद्युतीय बस सञ्चालन, चार्जिङ स्टेसन, ट्र्याकिङ प्रणाली, स्मार्ट बसपार्क र सुदृढ संस्थागत व्यवस्था सहित स्मार्ट अर्बन मोबिलिटी कार्यक्रम सुरुवात गरिने भएको छ । पोखरामा समेत सार्वजनिक बसलाई अब विद्युतीय बसले प्रतिस्थापन गर्न खोजिएको छ ।

यी हुन् बजेटले प्राथमिकता दिएका पूर्वाधारका मुख्य कार्यक्रम

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष १ हजार किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्ने भनेको छ । जुन साविकमा जस्तै राखिने लक्ष्य हो । यस आवमा २ सय ७५ सडक पुल निर्माण गरिने भएको छ । १ हजार २८ किलोमिटर लामो पूर्वपश्चिम राजमार्गलाई आगामी ५ वर्षभित्र स्तरोन्नति गरिसक्ने गरी लक्ष्य तोकिएको छ । जसको विभिन्न खण्डमा अहिले काम भइरहेको छ ।

आगामी आवमा कमला–कन्चनपुर र नारायणगढ–बुटवल खण्ड सम्पन्न गर्ने घोषणा गरिएको छ । आगामी आवमा काँकडभिट्टा–लौकही, कमला–बागमती, बुटवल–गोरुसिंगे र धानखेत–लमही अन्तर्गत ८० किलोमिटर सडक सम्पन्न गरिने छ ।

त्यस्तै पकली–कन्चनपुर, चन्द्रोटा–धानखोला र कोहलपुर–गड्डाचौकी सडक खण्डको स्तरोन्नति अध्ययन गरिने भएको छ । यो आयोजनालाई ३७ अर्ब ४६ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ ।

काठमाडौं तराई–मधेस द्रुतमार्गमा आगामी वर्ष ४० वटा पुल र ५.४ किलोमिटर सुरुङ निर्माण सम्पन्न गरिने भएको छ । यस राजमार्गको लिंकरोड निर्माण सुरु गरिने भएको छ । यस आयोजनाले आगामी आवमा १७ अर्ब ६४ करोड पाउने छ ।

हुलाकी राजमार्ग आगामी तीन वर्षमा सक्ने गरी ४ अर्ब ६५ करोड विनियोजन गरिएको छ । कर्णाली राजमार्गको सुर्खेत–जुम्ला–गमगढी सडकले १ अर्ब बजेट पाएको छ ।

मध्यपहाडी राजमार्ग समेत तीन वर्षभित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको छ । यस आयोजनाले आगामी आव २ अर्ब १६ करोड बजेट पाएको छ । मदन भण्डारी राजमार्गका लागि १ अर्ब ४६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

सरकारले आगामी तीन वर्षभित्र मुख्य राजमार्ग र रणनीतिक सडकमा निर्माणाधीन पुल निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ । पुलका लागिमात्र आगामी आवमा ९ अर्ब ८७ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

नागढुंगा सुरुङ साउनबाट सञ्चालनमा आउने छ । आँबुखैरेनी–पोखरा खण्ड निर्माण सम्पन्न गरिने भएको छ । यस आवमा मुग्लिन–आँबुखैरेनी खण्डको निर्माण सुरु गरिने भएको छ । कर्णाली करिडोरको ३१ किलोमिटर ग्राभेल गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

कालीगण्डकी कोरिडोरको २१ किलोमिटरको लक्ष्य बजेटमा छ । कोशी करिडोरमा १५ किलोमिटरको लक्ष्य छ । यी तीन आयोजनालाई ६ अर्ब २५ करोड विनियोजन गरिएको छ । गल्छी–स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी खण्डले १ अर्ब ३५ करोड बजेट पाएको छ ।

आगामी आवमा सिद्धबाबा सुरुङ निर्माण गरिने भएको छ । महाकाली करिडोरको दार्चुला–टिंकर खण्डको ट्र्याक खोल्ने कामलाई प्राथमिकता दिइने अर्थमन्त्रीले बताए । मेची, अरुण, तमोर, भेरी, सेती करिडोर र खुटिया–दिपायल सडकको स्तरोन्नति समेत तीव्र हुने अर्थमन्त्रीको घोषणा छ ।

कालीगण्डकी कोरिडोरको २१ किलोमिटरको लक्ष्य बजेटमा छ । कोशी करिडोरमा १५ किलोमिटरको लक्ष्य छ । यी तीन आयोजनालाई ६ अर्ब २५ करोड विनियोजन गरिएको छ । गल्छी–स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी खण्डले १ अर्ब ३५ करोड बजेट पाएको छ ।

काठमाडौं चक्रपथ विस्तारको काम थाल्ने र टोखा–छहरे सुरुङको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरिने भएको छ । यसबाहेक जाजरकोटको मुलसामदेखि जुम्लाको टोपला सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनले बजेटमा स्थान पाएको छ । खुर्कोट–चियाबारी, थानकोट–चित्लाङ, मझिमटार–शक्तिखोर, चिसापानी–बबई सुरुङ निर्माण सम्बन्धी अध्ययन गरिने बजेटको घोषणा छ ।

रेलमार्गतर्फ बर्दीबासदेखि द्रुतमार्गको प्रस्थानविन्दुसम्म रेलमार्ग निर्माण घोषणा गरिएको छ । काठमाडौंलाई धुलोमुक्त र खाल्डाखुल्डीमुक्त बनाउने भनिएको छ । महिलालाई लक्षित गरी ब्लुबस सञ्चालनको घोषणा बजेटमा गरिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा विकास समिति सभापति तथा रास्वपा सांसद आशिष गजुरेल सरकारले सार्वजनिक यातायातलाई सुदृढ गर्ने, पुल तथा सडकमा लगानी बढाउने कुरा गर्नु सकारात्मक भएको बताउँछन् ।

तर, पूर्वाधार क्षेत्रमा अपेक्षित रूपमा बजेट बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ । ‘सडकमा बजेट कम भएको छ, त्यसो नगरेको भए राम्रो हुन्थ्यो,’ उनी भन्छन् ।

त्यस्तै निजी क्षेत्रको समेत सहभागितामा पूर्वाधार निर्माणको काम सुरु गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरेको गजुरेल बताउँछन् । नि:शुल्क ब्लुबस चलाउनु भन्दा निजी क्षेत्रको समेत सहभागितामा त्यसलाई व्यावसायिक बनाएको भए दिगो हुने उनको भनाइ छ ।

यद्यपि बाइब्याक ग्यारेन्टी, न्यूनतम ट्राफिक ग्यारेन्टी जस्ता सकारात्मक विषय बजेटमा परेको उनको भनाइ छ ।

पूर्वाधार प्राथमिकता बजेट सुधार
लेखक
अच्युत पुरी

आर्थिक पत्रकारितामा सक्रिय पुरी पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन विषयमा कलम चलाउँछन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

निजी अस्पतालमा उपचार गर्ने बिरामीसँग तीन प्रतिशत कर असुल्ने

निजी अस्पतालमा उपचार गर्ने बिरामीसँग तीन प्रतिशत कर असुल्ने
निजी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीलाई तीन प्रतिशत कर

निजी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीलाई तीन प्रतिशत कर
यस्तो छ आगामी आर्थिक वर्षको बजेट (पूर्णपाठ)

यस्तो छ आगामी आर्थिक वर्षको बजेट (पूर्णपाठ)
बालेन सरकारको पहिलो बजेट आउँदा संसद्‌मा जे देखियो

बालेन सरकारको पहिलो बजेट आउँदा संसद्‌मा जे देखियो
बजेटमा समेटियो रास्वपाको वाचापत्र र शासकीय सुधारको मार्गचित्र

बजेटमा समेटियो रास्वपाको वाचापत्र र शासकीय सुधारको मार्गचित्र
बजेट कार्यान्वयनमा विपक्षीको शंका

बजेट कार्यान्वयनमा विपक्षीको शंका

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

‘सुशासन र रूपान्तरणमा चुके पनि शंकाको लाभ दिन सकिन्छ’

‘सुशासन र रूपान्तरणमा चुके पनि शंकाको लाभ दिन सकिन्छ’
तीन नेताको घर खानतलासी हुने, पक्राउ पुर्जी हामीलाई मात्रै ?

तीन नेताको घर खानतलासी हुने, पक्राउ पुर्जी हामीलाई मात्रै ?
‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’

‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’
जेनजी आन्दोलनबारे आयोग : तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही, सेनाको हकमा नरम

जेनजी आन्दोलनबारे आयोग : तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही, सेनाको हकमा नरम
निजी अस्पतालमा खर्च धान्न नसकेपछि स्वास्थ्य बीमा कटौती

निजी अस्पतालमा खर्च धान्न नसकेपछि स्वास्थ्य बीमा कटौती
इतिहास रचेका सात बजेट

इतिहास रचेका सात बजेट
खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 

खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

सर्वप्रिय समोसा : यो कहिले र कसले बनायो होला ?

सर्वप्रिय समोसा : यो कहिले र कसले बनायो होला ?

10 Stories
ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

5 Stories
तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

8 Stories
महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

7 Stories
के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

13 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित