पेट्रोलियम उत्पादनका लागि सम्झौताको गृहकार्य

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १६ गते १३:४०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • खानी तथा भूगर्भ विभागले दैलेखमा पेट्रोलियम उत्खननका लागि चाइना जियोलोजिकल सर्भेसँग दोस्रो चरणको सम्झौता गर्ने तयारी गरेको छ ।
  • दैलेखको जलजलेमा पहिलो चरणको ड्रिलिङ र विभिन्न सर्भे सम्पन्न भई पेट्रोलियम पदार्थको सम्भावना पुष्टि भएको विभागले जनाएको छ ।
  • परियोजना सफल भएमा देशमा पेट्रोलियम र प्राकृतिक ग्यास आयातमा हुने ठूलो खर्च कटौती भई आर्थिक विकासमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।

१६ जेठ, काठमाडौं । खानी तथा भूगर्भ विभागले पेट्रोलियम उत्पादनका लागि दोस्रो चरणको सम्झौताको गृहकार्य गरेको छ ।

विभागले व्यावसायिक उत्खननका लागि विभाग र चाइना जियोलोजिकल सर्भेबीच थप सम्झौताका लागि आन्तरिक तयारी गरेको हो ।

पेट्रोलियम पदार्थको आन्तरिक उत्पादनका लागि चीन सरकारको प्राविधिक सहयोगमा सञ्चालित पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनाले दैलेखको भैरवी गाउँपालिका–१, जलजलेमा पहिलो चरणको ‘ड्रिलिङ’, अन्वेषण कार्यलगायत सकिएको जनाएको छ ।

पेट्रोलियम पदार्थको ड्रिलिङ र अन्वेषण कार्यहरू सम्पन्न गरेको विभागले व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्न उक्त सम्झौताका लागि विभागले आवश्यक सहयोग प्राप्त गर्न सरकारसँग समन्वय गरेको हो ।

विभागले चीनको प्राविधिक टोलीसँगको सहकार्यमा हालै सिस्मिक सर्भे, जियोलोजिकल सर्भे, म्याग्नेटो टेल्युरिक सर्भे र जिओ केमिकल स्याम्पलिङ सर्भे सम्पन्न गरेको पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनाका निमित्त प्रमुख धर्मराज खड्काले जानकारी दिए ।

पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादन तथा भण्डारण परिमाणको अध्ययनका लागि गरिएको नमूना परीक्षणले समेत पेट्रोल र प्राकृतिक ग्यासको सम्भावनालाई पुष्टि गरेको जनाइएको छ ।

परियोजनाको सफल कार्यान्वयन हुन सके पेट्रोल र प्राकृतिक ग्यासको आयातमा खर्च भइरहेको ठूलो रकम कटौती गर्न सकिने बताइएको छ । यसले आयात प्रतिस्थापनका साथै मुलुकको आर्थिक विकासमा सहयोग पुग्ने छ । रासस

पेट्रोलियम उत्पादन
सम्बन्धित खबर

जनता माविमा पूर्वविद्यार्थीले स्थापना गरिदिए ३० लाखको अक्षय कोष

एसियन गेम्स छनोट : नेपालले मलेसियालाई दियो १२७ रनको लक्ष्य

नेकपाका संयोजक प्रचण्ड अस्पताल भर्ना

५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपतमा लगाइएको कर फिर्ता लिन कुलमानको माग

कञ्चनपुरमा बाढीमा फसेका २० जनाको सकुशल उद्धार

एमाले प्रचार प्रमुखमा निरज आचार्य, चौतारी इन्चार्ज रामकुमारी झाँक्री

‘सुशासन र रूपान्तरणमा चुके पनि शंकाको लाभ दिन सकिन्छ’

तीन नेताको घर खानतलासी हुने, पक्राउ पुर्जी हामीलाई मात्रै ?

‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’

जेनजी आन्दोलनबारे आयोग : तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही, सेनाको हकमा नरम

निजी अस्पतालमा खर्च धान्न नसकेपछि स्वास्थ्य बीमा कटौती

इतिहास रचेका सात बजेट

खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 

सर्वप्रिय समोसा : यो कहिले र कसले बनायो होला ?

ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

