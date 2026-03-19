नेपाल थारू संघको महाधिवेशनमा कांग्रेस संस्थापन इतर समूहका नेताहरू अनुपस्थित

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संस्था नेपाल थारू संघको प्रथम महाधिवेशन ललितपुरको सानेपामा शुरू भएको छ ।
- महाधिवेशनमा नेपाली कांग्रेसको संस्थापन इतर समूहका नेताहरू आमन्त्रण गरिए पनि अनुपस्थित भएका छन् ।
- ७८३ जना प्रतिनिधि सहभागी महाधिवेशनले संघको ५१ सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति चयन गर्नेछ ।
१६ जेठ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको संस्थापन इतर समूहका नेताहरू नेपाल थारू संघ प्रथम महाधिवेशनमा अनुपस्थित भएका छन् ।
अध्यक्ष शिवनारायण महतो गुरौले आमन्त्रण गरे पनि इतर समूहका नेताहरू सानेपामा सुरू भएको महाधिवेशनमा अनुपस्थित भएका हुन् ।
अध्यक्ष महतोले इतर समूहका नेताहरू पूर्णबहादुर खड्का, डा. शेखर कोइरालालगायतलाई आमन्त्रण गरेको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार निवर्तमान कार्यावाहक सभापति खड्काले महाधिवेशनमा उपस्थित हुन नसकिने जवाफ दिएका थिए ।
अर्का नेता कोइरालासँग भने आफूले निमन्त्रणा दिनका लागि भेटको समय नै नपाएको महतोको भनाइ छ । उनले अरू व्यक्तिमार्फत कोइरालालाई निमन्त्रणा पत्र पठाइएको बताए ।
सभापति गगनकुमार थापाको प्रमुख आतिथ्यतामा थारू संघको प्रथम महाधिवेशन सुरू भएको छ । थारु संघ कांग्रेसको नयाँ भ्रातृ संस्थामध्येमा पर्दछ ।
यो संस्थाले २०७९ साउनमा मातृ पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिबाट भ्रातृ संगठनको मान्यता पाएको थियो । तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवाले महतोको अध्यक्षतामा थारु संघको केन्द्रीय तदर्थ कार्यसमिति गठन गरेका थिए ।
उनले विभिन्न जिल्लाबाट ९८ जना व्यक्तिहरूलाई थारु संघको सदस्यमा मनोनयन गरेका थिए । प्रथम महाधिवेशनले ५१ सदस्यीय कार्यसमिति चयन गर्ने छ ।
निर्वाचन समितिले महाधिवेशनमा ७८३ जना प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहने छ ।
