नेपाल थारू संघको महाधिवेशनमा कांग्रेस संस्थापन इतर समूहका नेताहरू अनुपस्थित

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १६ गते १४:२६

  • नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संस्था नेपाल थारू संघको प्रथम महाधिवेशन ललितपुरको सानेपामा शुरू भएको छ ।
  • महाधिवेशनमा नेपाली कांग्रेसको संस्थापन इतर समूहका नेताहरू आमन्त्रण गरिए पनि अनुपस्थित भएका छन् ।
  • ७८३ जना प्रतिनिधि सहभागी महाधिवेशनले संघको ५१ सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति चयन गर्नेछ ।

१६ जेठ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको संस्थापन इतर समूहका नेताहरू नेपाल थारू संघ प्रथम महाधिवेशनमा अनुपस्थित भएका छन् ।

अध्यक्ष शिवनारायण महतो गुरौले आमन्त्रण गरे पनि इतर समूहका नेताहरू सानेपामा सुरू भएको महाधिवेशनमा अनुपस्थित भएका हुन् ।

अध्यक्ष महतोले इतर समूहका नेताहरू पूर्णबहादुर खड्का, डा. शेखर कोइरालालगायतलाई आमन्त्रण गरेको जानकारी दिए ।

उनका अनुसार निवर्तमान कार्यावाहक सभापति खड्काले महाधिवेशनमा उपस्थित हुन नसकिने जवाफ दिएका थिए ।

अर्का नेता कोइरालासँग भने आफूले निमन्त्रणा दिनका लागि भेटको समय नै नपाएको महतोको भनाइ छ । उनले अरू व्यक्तिमार्फत कोइरालालाई निमन्त्रणा पत्र पठाइएको बताए ।

सभापति गगनकुमार थापाको प्रमुख आतिथ्यतामा थारू संघको प्रथम महाधिवेशन सुरू भएको छ । थारु संघ कांग्रेसको नयाँ भ्रातृ संस्थामध्येमा पर्दछ ।

यो संस्थाले २०७९ साउनमा मातृ पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिबाट भ्रातृ संगठनको मान्यता पाएको थियो । तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवाले महतोको अध्यक्षतामा थारु संघको केन्द्रीय तदर्थ कार्यसमिति गठन गरेका थिए ।

उनले विभिन्न जिल्लाबाट ९८ जना व्यक्तिहरूलाई थारु संघको सदस्यमा मनोनयन गरेका थिए । प्रथम महाधिवेशनले ५१ सदस्यीय कार्यसमिति चयन गर्ने छ ।

निर्वाचन समितिले महाधिवेशनमा ७८३ जना प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहने छ ।

नेपाल थारू संघ नेपाली काँग्रेस
अर्थ मन्त्रालयको स्पष्टीकरण : सबै मूल्यका विद्युतीय सवारीमा कर लाग्छ

ट्रम्पले परमाणु कार्यक्रममा सहमति जुटेको बताए पनि इरानद्वारा अस्वीकार

अर्थ मन्त्रालयको वेबसाइटबाट हटाइयो आर्थिक विधेयक

करमा के भयो फेरबदल ?

काभा महिला भलिबलमा नेपाल पदकविहीन, नयाँ खेलाडीलाई एक्सपोजर मात्र

केनेडी सेन्टरको नियन्त्रण संसद्लाई सुम्पिने ट्रम्पको घोषणा

‘सुशासन र रूपान्तरणमा चुके पनि शंकाको लाभ दिन सकिन्छ’

तीन नेताको घर खानतलासी हुने, पक्राउ पुर्जी हामीलाई मात्रै ?

‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’

जेनजी आन्दोलनबारे आयोग : तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही, सेनाको हकमा नरम

निजी अस्पतालमा खर्च धान्न नसकेपछि स्वास्थ्य बीमा कटौती

इतिहास रचेका सात बजेट

खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 

सर्वप्रिय समोसा : यो कहिले र कसले बनायो होला ?

ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

