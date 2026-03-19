अर्थ मन्त्रालयको स्पष्टीकरण : सबै मूल्यका विद्युतीय सवारीमा कर लाग्छ

यस वर्ष आर्थिक विधेयकले भन्सार ऐनसम्बन्धी प्रावधान संशोधन गर्दै सबै प्रकारका विद्युतीय सवारीमा समान २० प्रतिशत भन्सार महसुल लगाउने व्यवस्था गरेको छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १६ गते १४:२९

१६ जेठ, काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले बजेटको नयाँ व्यवस्थाले सबै विद्युतीय सवारीको आयातमा कर लाग्ने स्पष्ट गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रीको सचिवालयले एक स्पष्टीकरण सार्वजनिक गर्दै २० देखि ३० लाख कारोबार मूल्य भएका विद्युतीय सवारीमा २० प्रतिशत भन्सार र २० प्रतिशत स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शूल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएको जनाएको छ ।

यस वर्ष आर्थिक विधेयकले भन्सार ऐनसम्बन्धी प्रावधान संशोधन गर्दै सबै प्रकारका विद्युतीय सवारीमा समान २० प्रतिशत भन्सार महसुल लगाउने व्यवस्था गरेको छ ।

यसबाहेक सरकारले यस वर्षदेखि स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शूल्कको व्यवस्था गरेको छ । अन्तशूल्क हटाएर नयाँ शीर्षकको शूल्क लगाउने घोषणा बजेटमा गरिएको हो ।

यसअघि मोटरको पिक आवर क्षमताका आधारमा अन्तशूल्क लाग्ने गरेकोमा अब मूल्यका आधारमा शूल्क लिइने भएको छ ।

जुन २० लाखसम्मको सवारीमा २.५० प्रतिशत र ५० लाख भन्दा माथिको सवारीमा १३० प्रतिशतसम्म लाग्ने प्रावधान राखिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयको वेबसाइटबाट हटाइयो आर्थिक विधेयक

भ्याटमा दोहोरो दरको गृहकार्यमा सरकार, विज्ञ भन्छन्– उल्टो बाटो

बेनी–जोमसोम–कोरला सडकमा ५ वटा पुल बनाउन अर्थ मन्त्रालयले दियो स्रोत सहमति

राष्ट्र बैंकले अर्थ मन्त्रालयमा बुझायो बजेट समीक्षा प्रतिवेदन

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पनि लेखिँदै छ बजेट ?  

अध्यादेशपछि अर्थ मन्त्रालय मातहत को-को भए पदमुक्त ?

‘सुशासन र रूपान्तरणमा चुके पनि शंकाको लाभ दिन सकिन्छ’

तीन नेताको घर खानतलासी हुने, पक्राउ पुर्जी हामीलाई मात्रै ?

‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’

जेनजी आन्दोलनबारे आयोग : तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही, सेनाको हकमा नरम

निजी अस्पतालमा खर्च धान्न नसकेपछि स्वास्थ्य बीमा कटौती

इतिहास रचेका सात बजेट

खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 

सर्वप्रिय समोसा : यो कहिले र कसले बनायो होला ?

ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

