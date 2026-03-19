बेनी–जोमसोम–कोरला सडकमा ५ वटा पुल बनाउन अर्थ मन्त्रालयले दियो स्रोत सहमति

२०८३ जेठ १ गते ११:५६

  • अर्थ मन्त्रालयले कालीगण्डकी करिडोर सडक आयोजनाअन्तर्गत पाँच वटा पक्की पुल निर्माणका लागि ९६ करोड ८० लाख रुपैयाँ स्रोत सहमति दिएको छ।
  • कोरला सडकअन्तर्गत बेनीस्थित कालीगण्डकी नदी र म्याग्दीका चार स्थानमा पक्की पुल निर्माणका लागि ठेक्का प्रक्रिया एक महिनाभित्र सुरु गर्ने तयारी छ ।
  • कोरला सडक आयोजनामा हालसम्म १५ वटा पक्की पुल निर्माण सम्पन्न भइसकेको र उपल्लो मुस्ताङको घमी खोलामा निर्माणाधीन पुल चालु आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न हुने अवस्थामा रहेको छ।

१ जेठ, मुस्ताङ । उत्तर–दक्षिण जोड्ने कालीगण्डकी करिडोर (बेनी–जोमसोम–कोरला)सडक आयोजनाअन्तर्गत पाँच वटा पुल निर्माणका लागि अर्थ मन्त्रालयले ९६ करोड ८० लाख रुपैयाँ स्रोत सहमति दिएको छ ।

मालढुङ्गा–बेनी र बेनी–जोमसोम सडकखण्डमा पक्की पुल निर्माणका लागि मन्त्रालयले स्रोत सहमति दिएको हो । कोरला सडकमा बहुवर्षीय पुल निर्माणका लागि मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएको बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनाका आयोजना प्रमुख तेजस्वी शर्माले जानकारी दिइन् ।

आयोजनाका अनुसार कोरला सडकअन्तर्गत पर्वत–म्याग्दी जोड्ने बेनीस्थित कालीगण्डकी नदी, म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–३ स्थित रुप्से झरना, थासाङ–२ स्थित सुनखोला र घट्टे खोलाको बेलिब्रिज रहेको स्थान, थासाङ गाउँपालिका–टुकुचेस्थित थापाखोलाको बेलिब्रिज रहेको स्थानमा पक्की पुल निर्माणका लागि स्रोत सहमति भएको हो । पाँच वटै पुल निर्माणका लागि एक महिनाभित्रै ठेक्का प्रक्रियामा लगिने प्रमुख शर्माले उल्लेख गरिन् ।

उत्तर/दक्षिण जोड्ने कोरला सडक आयोजनाअन्तर्गत हालसम्म १५ वटा पक्की पुल निर्माण सम्पन्न भइसकेको आयोजनाले जनाएको छ ।

कोरला सडकअन्तर्गत उपल्लो मुस्ताङको घमी खोलामा निर्माणाधीन पुल अन्तिम चरणमा रहेको र चालु आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न हुने अवस्थामा रहेको जनाइएको छ ।

– राससबाट

