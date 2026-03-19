सञ्जालको लहरबाट उदाएका शक्ति दिगो हुँदैनन् : वर्षमान पुन

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १६ गते १७:०४

१६ जेठ, काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद वर्षमान पुनले सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल प्लेटफर्मको लहरबाट उदाएका राजनीतिक शक्तिहरू दिगो नहुने बताएका छन् ।

शनिबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले त्यस्ता शक्तिहरू छिट्टै ओरालो लाग्ने दाबी गरेका हुन् । पछिल्लो समय विकसित राजनीतिक प्रवृत्तिको विश्लेषण गर्दै नेता पुनले यस्ता शक्तिहरूमा विचार र नेतृत्वको अभाव रहेको टिप्पणी गरे ।

सांसद पुनले अहिलेको डिजिटल युगमा एजेण्डाहरू सामाजिक सञ्जालबाटै तय हुने र त्यहाँ कुनै निश्चित नेतृत्व नहुने पनि बताए ।

नेता पुनले भर्चुअल दुनियाँको प्रभावका कारण निर्वाचनका क्रममा मतदान केन्द्रमा भौतिक उपस्थिति कम देखिए पनि परिणाम भने अनपेक्षित आउने गरेको उल्लेख गरे ।

‘अहिले यति तीव्रतामा आएको आन्दोलन त्यस्तै तीव्रतामा जान सक्छ र भोलि फेरि हामी स्थापित दलहरूले नै यो देश सम्हाल्ने, समाज सम्हाल्ने अवस्था आउँछ । त्यसो भएर यो गयो, लग्यो, ८२ सकियो होइन, स्थानीय चुनाव जाँदा नजाँदै पनि तल झर्न सक्छ,’ उनले भने ।

आफ्ना कार्यकर्ता र संगठनहरूलाई आजको प्रविधिमैत्री बनाउनु चुनौतीपूर्ण रहेको स्वीकार गर्दै भर्चुअल माध्यमबाट उठेका आन्दोलनहरू जति छिटो माथि पुग्छन्, उति नै छिटो पतन हुने तर्क उनको थियो ।

के भने पुनले ?

अहिले डिजिटल प्लेटफर्महरूमा, सामाजिक सञ्जालहरूमा, सञ्चार माध्यमहरूमा एजेण्डा बन्छ । त्यसपछि बराबरी सबै तेर्सो खालको मान्छेहरू, नेता कोहि नेतृत्व गर्ने हुँदैन, त्यही नै एजेण्डा बन्छ । लाइक माइन्डेडहरू, मन मिल्नेहरूको ग्रुप बन्छ र तिनीहरूले एउटा एजेण्डा सेट गर्छन्, एउटा तरिका यो भएको छ । दोस्रो कुरा, यो यति धेरै आक्रामक छ, तिब्र छ कि कतिखेर कहाँ विष्फोट हुन्छ भन्न सकिने अवस्था छैन, यस्तो छ दोस्रो कुरा । तेस्रो कुरा असाध्यै हिंसात्मक छ, असाध्यै ध्वंशात्मक छ । यो खालको विशेषता देखियो भनेको छ र नेपालमा ठ्याक्कै त्यही भएको छ । नेता कोहि छैन, डिजिटल उसमा छ, कहीँ देखिँदैन । अस्ति भोट हाल्दा पनि मान्छे कहीँ छैन, बुथमा मान्छे छैन, पछि भोट गन्दा त हजारको हजार छ यो बुथमा। मान्छे छैन तर कहाँ छरु भर्चुअल दुनियाँमा छ, अनलाइनमा छ, सामाजिक सञ्जालमा छ । त्यसैले हामीले यो सामाजिक सञ्जालमा हाम्रा संगठनहरू यो चैँ आजको प्रविधि मैत्री कसरी बनाउने, एउटा हाम्रो चुनौती यो छ। दोस्रो कुरा हामीले साथीहरूलाई, जनतालाई, महिला दिदीबहिनीहरूलाई के सम्झाउनुपर्ने हो भने त्यसरी भर्चुअल दुनियाँबाट छिट्टै उठेको आन्दोलन तिब्र रुपमा उठ्यो, तिब्र रुपमै तल जान सक्छ । अस्तिको २०७९ को चुनावमा मधेशतिर सिके राउतहरू ठूलो पार्टी भएर आएका थिए, अहिले त कहीँ पनि छैनन् । एकदम छिटो माथि गयो, छिटो गयो । यस्तो खालको हुन्छ ।

अस्ति भोट दिने मान्छेहरू सुकुम्बासीहरूले गल्ती भो, माओवादी या नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी, कांग्रेस, एमाले हामी गल्ती गर्यौँ भनेर सार्वजनिक रुपमा माफी मागेको होइन त सुकुम्बासी वस्तिका दाजुभाइहरूलेरु गल्ती गर्यौँ हामीले भनेर। त्यसैगरी त्यो मधेश तिर एक प्रतिशत केरे १०० रुपैयाँ सम्मको १०० रुपैयाँ भन्दा बढी ल्यायो भनेर नाका टाइट गरेपछि त्यहाँ चाहिँ हामी गल्ती गर्यौँ बालेनलाई विश्वास गरेर भनेको होइन यति छिटोरु त्यसैगरी विगतमा काम गरेर नेताहरूको परीक्षा हुन्थ्यो, अहिले त एक महिना भित्र दुई दुई जना मन्त्री स्याक भएको होइनरु हटाइएको होइनरु किनभने त्यसरी आए, त्यसरी नै जान्छन्। यो कुनै विचार, राजनीति, आन्दोलन, त्याग, बलिदान एउटा जग खडा गरेर आएको शक्ति होइन। आउँदा त्यसै आउँछ, जाँदा पनि त्यसै जाने हो। त्यसो हुँदा त यो भयङ्कर गइसक्यो होइन, हामी अलि तरिका पुर्‍याएर क्रान्तिकारी ढंगले जाँदा चाहिँ छिट्टै फेरि चाहिँ यो यस्तै नयाँ भन्नेहरू कोल्याप्स हुने र फेरि हाम्रै अगाडि आउनुहुन्छ । यो गतिमा छ अहिले, तीव्र छ । बिस्तारै विगत पञ्चायत कालमा भूमिगत एक एक संगठन, जनयुद्ध र जनआन्दोलन कालमा दुई दुई वटा जम्मा गरेर गएको जसरी आएको होइन यो आन्दोलन। त्यसरी नै जाँदैन अहिलेको भर्चुअल दुनियाँ भन्ने कुरा दोस्रो बुझ्नुपर्छ ।

ऋण लिएर घ्यू खानेगरी बजेट आयो : वर्षमान पुन

वर्षमानको टिप्पणी– प्रधानन्यायाधीशको सुनुवाइ प्रक्रिया हतारोमा भयो

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश शर्माको सुनुवाइ एक दिन पछि सार्न नेकपाको माग

प्रचण्ड सरकारको कार्यक्रम ल्याएको भन्दै वर्षमानले दिए सरकारलाई धन्यवाद

१० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने योजना महत्वाकांक्षी : पूर्वअर्थमन्त्री पुन

प्रधानमन्त्री संसद्को नेता हो : वर्षमान पुन

‘सुशासन र रूपान्तरणमा चुके पनि शंकाको लाभ दिन सकिन्छ’

तीन नेताको घर खानतलासी हुने, पक्राउ पुर्जी हामीलाई मात्रै ?

‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’

जेनजी आन्दोलनबारे आयोग : तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही, सेनाको हकमा नरम

निजी अस्पतालमा खर्च धान्न नसकेपछि स्वास्थ्य बीमा कटौती

इतिहास रचेका सात बजेट

खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 

सर्वप्रिय समोसा : यो कहिले र कसले बनायो होला ?

ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

