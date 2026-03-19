बजेटले तोलामै २० हजार बढायो सुन

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १७ गते ११:१०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • बजेटमार्फत सुनको भन्सार दर १० प्रतिशतबाट २० प्रतिशत पुर्‍याएपछि आइतबार एकैदिन सुनको भाउ प्रतितोला २० हजार ५ सय रुपैयाँ बढेको छ ।
  • मूल्य समायोजनपछि आइतबार सुनको कारोबार प्रतितोला ३ लाख ११ हजार १ सय रुपैयाँमा भएको महासंघले जनाएको छ ।
  • नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका प्रथम उपाध्यक्ष धर्मसुन्दर बज्राचार्यले बजेटमा घोषित नयाँ भन्सार दर लागु भएसँगै मूल्य समायोजन गरिएको बताए ।

१७ जेठ, काठमाडौं । सरकारले शुक्रबार घोषणा गरेको बजेटपछि आइतबार एकैदिन सुनको भाउ तोलामा २० हजार ५ सय रुपैयाँ बढेको छ ।

बजेटले सुनको भन्सार दर १० प्रतिशतबाट २० प्रतिशत पुर्‍याएपछि त्यसलाई आइतबार समायोजन गर्दा मूल्य एकैदिन २० हजार ५ सय रुपैयाँ बढेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका प्रथम उपाध्यक्ष धर्मसुन्दर बज्राचार्यले बताए ।

‘बजेटमा घोषित भन्सार दर भोलिपल्टबाटै लागु हुन्छ, सोअनुसार महासंघले मूल्य समायोजन गरेको हो’ उनले भने । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य सामान्य मात्रै बढे पनि भन्सार शुल्ककै कारण आज सुनको मूल्य २० हजार बढेको उनले बताए ।

२० हजार ५ सय रुपैयाँ प्रतितोला मूल्य बढेसँगै आइतबार ३ लाख ११ हजार १ सय रुपैयाँ पुगेको छ । यसअघि शुक्रबार २ लाख ९० हजार ६ सय रुपैयाँमा सुनको कारोबार भएको थियो ।

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार घोषणा गरेको बजेटमार्फत सुनमा २ प्रतिशत विलासी कर हटाएर राहत दिएजस्तो गराई भन्सार दर दोब्बर बनाएका थिए ।

सुनको मूल्यलाई अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य, अमेरिकी डलरको मूल्य तथा नेपालमा लाग्ने भन्सार लगायत अन्य करले प्रभाव पार्दछ । शुक्रबार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको भाउ जम्मा ०.८४ प्रतिशत मात्रै बढेको थियो ।

सुन मात्रै नभई चाँदीमा पनि भन्सार दर १० प्रतिशत विन्दुले बढाएर २० प्रतिशत पुर्‍याइएको छ ।

यसको प्रभावले चाँदी पनि उच्च दरले महँगिएको छ । आइतबार चाँदीको भाउ तोलामा ३०५ रुपैयाँ बढेको छ । शुक्रबार तोलाको ५ हजार ४० रुपैयाँ रहेको चाँदी आज ५ हजार ३४५ रुपैयाँ पुगेको छ ।

 

'सुशासन र रूपान्तरणमा चुके पनि शंकाको लाभ दिन सकिन्छ'

तीन नेताको घर खानतलासी हुने, पक्राउ पुर्जी हामीलाई मात्रै ?

'नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन'

जेनजी आन्दोलनबारे आयोग : तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही, सेनाको हकमा नरम

निजी अस्पतालमा खर्च धान्न नसकेपछि स्वास्थ्य बीमा कटौती

इतिहास रचेका सात बजेट

खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 

सर्वप्रिय समोसा : यो कहिले र कसले बनायो होला ?

ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

के अब 'कक्रोज'सँगै बाँच्नुपर्छ ?

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित