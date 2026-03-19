बजेटले तोलामै २० हजार बढायो सुन

- बजेटमार्फत सुनको भन्सार दर १० प्रतिशतबाट २० प्रतिशत पुर्याएपछि आइतबार एकैदिन सुनको भाउ प्रतितोला २० हजार ५ सय रुपैयाँ बढेको छ ।
- मूल्य समायोजनपछि आइतबार सुनको कारोबार प्रतितोला ३ लाख ११ हजार १ सय रुपैयाँमा भएको महासंघले जनाएको छ ।
- नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका प्रथम उपाध्यक्ष धर्मसुन्दर बज्राचार्यले बजेटमा घोषित नयाँ भन्सार दर लागु भएसँगै मूल्य समायोजन गरिएको बताए ।
१७ जेठ, काठमाडौं । सरकारले शुक्रबार घोषणा गरेको बजेटपछि आइतबार एकैदिन सुनको भाउ तोलामा २० हजार ५ सय रुपैयाँ बढेको छ ।
बजेटले सुनको भन्सार दर १० प्रतिशतबाट २० प्रतिशत पुर्याएपछि त्यसलाई आइतबार समायोजन गर्दा मूल्य एकैदिन २० हजार ५ सय रुपैयाँ बढेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका प्रथम उपाध्यक्ष धर्मसुन्दर बज्राचार्यले बताए ।
‘बजेटमा घोषित भन्सार दर भोलिपल्टबाटै लागु हुन्छ, सोअनुसार महासंघले मूल्य समायोजन गरेको हो’ उनले भने । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य सामान्य मात्रै बढे पनि भन्सार शुल्ककै कारण आज सुनको मूल्य २० हजार बढेको उनले बताए ।
२० हजार ५ सय रुपैयाँ प्रतितोला मूल्य बढेसँगै आइतबार ३ लाख ११ हजार १ सय रुपैयाँ पुगेको छ । यसअघि शुक्रबार २ लाख ९० हजार ६ सय रुपैयाँमा सुनको कारोबार भएको थियो ।
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार घोषणा गरेको बजेटमार्फत सुनमा २ प्रतिशत विलासी कर हटाएर राहत दिएजस्तो गराई भन्सार दर दोब्बर बनाएका थिए ।
सुनको मूल्यलाई अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य, अमेरिकी डलरको मूल्य तथा नेपालमा लाग्ने भन्सार लगायत अन्य करले प्रभाव पार्दछ । शुक्रबार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको भाउ जम्मा ०.८४ प्रतिशत मात्रै बढेको थियो ।
सुन मात्रै नभई चाँदीमा पनि भन्सार दर १० प्रतिशत विन्दुले बढाएर २० प्रतिशत पुर्याइएको छ ।
यसको प्रभावले चाँदी पनि उच्च दरले महँगिएको छ । आइतबार चाँदीको भाउ तोलामा ३०५ रुपैयाँ बढेको छ । शुक्रबार तोलाको ५ हजार ४० रुपैयाँ रहेको चाँदी आज ५ हजार ३४५ रुपैयाँ पुगेको छ ।
