संसद्‌मा विपक्षीको वेल घेराउ र नाराबाजी, बैठक स्थगित

विपक्षी दलका सांसदहरूले वेल घेराउ गरे । पेलेर संसद नलचलाउन माग गर्दै नाराबाजी गरे ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १७ गते २०:००

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • विपक्षी दलहरूको नाराबाजी र वेल घेराउका कारण प्रतिनिधिसभा बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित भएको छ ।
  • नेपाली कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक बासना थापाले “संशोधनहरूलाई विषयगत समितिमा पठाइयोस्” भनिन् ।
  • सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले “म निर्णयार्थ पेस गर्छु” भन्नुभएपछि असन्तुष्ट सांसदहरूले वेल घेराउ गरे ।

१७ जेठ, काठमाडौं । विपक्षीको वेल घेराउ र नाराबाजीपछि प्रतिनिधिसभा बैठक स्थगित भएको छ । प्रतिनिधिसभा नियमावलीको मस्यौदामा परेका संशोधनमाथि छलफल गर्न संसदीय समितिमा पठाइनुपर्ने माग विपक्षीले राखेका थिए ।

नेपाली कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक बासना थापाले ‘संशोधनहरूलाई विषयगत समितिमा पठाइयोस्’ भनेकी थिइन् ।

अन्यले पनि समर्थन जनाएका थिए । तर, सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले मानेनन् । ‘म निर्णयार्थ पेस गर्छु’ भनेर संशोधन प्रस्तावहरूमाथि हुन्छ र हुन्न भन्न लगाएर अगाडि बढाए ।

त्यसपछि विपक्षी दलका सांसदहरूले वेल घेराउ गरे । पेलेर संसद नलचलाउन माग गर्दै नाराबाजी गरे ।

जबरजस्ती सदन चलाइएको भनेर एक जना विपक्षी दलका सांसद सभामुखको आसनमै पुग्न खोजे । तर मर्यादापालकल रोके ।

सभामुखले सदनको मर्यादा काम गर्न पटक–पटक निर्देशन गरे ।

अहिले बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित भएको छ ।

सम्बन्धित खबर

सीमा विवादबारे प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति संसद्को रेकर्डबाट हटाउन विपक्षीको माग

संसद्‌मा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच चर्काचर्की (तस्वीरहरू)

सुकुमवासी व्यवस्थापनबारे प्रधानमन्त्री– ३५ वर्षमा नभएको काम ३५ मिनेटमै नखोजौं

संसद्‌मा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन (लाइभ)

करमा के भयो फेरबदल ?

संसद् पुग्यो राष्ट्र बैंक (तेस्रो संशोधन) विधेयक

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित