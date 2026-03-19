बालिका बलात्कारमा रेड नोटिस जारी भएका व्यक्ति सिन्धुलीबाट पक्राउ

१८ जेठ, काठमाडौं । बालिका बलात्कार कसुरमा रेड नोटिस जारी भएका व्यक्ति सिन्धुलीबाट पक्राउ परेका छन् ।
पक्राउ पर्नेमा सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका–९ का ५१ वर्षीय धनबहादुर बोगटी छन् । उनलाई कमलामाई–८ बाट पक्राउ गरिएको प्रहरीले बताएको छ ।
उनले ७ वर्षीया बालिकालाई बलात्कार गरेको आरोप छ । उनीविरुद्ध ६ पुस २०८२ मा प्रहरीको अन्तर्राष्ट्रिय संगठन इन्टरपोलमार्फत रेड नोटिस जारी भएको थियो ।
पक्राउ परेका बोगटीविरुद्ध बलात्कार कसुरमा अनुसन्धान अघि बढाइएको छ ।
