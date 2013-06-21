इनिशा विश्वकर्मालाई न्याय माग्दै सिरहामा प्रदर्शन

दलित समुदायमाथि हिंसा गर्नेमाथि पनि कारबाहीको माग

सुरेश राय सुरेश राय
२०८२ चैत २ गते ११:१८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सिरहामा दलित विकास मञ्च र गैरसरकारी संस्थाले सुर्खेतकी इनिशा विश्वकर्माको हत्या र रौतहटमा दलितमाथि कुटपिटको विरोधमा प्रदर्शन गरेका छन्।
  • प्रदर्शनकारीहरूले हत्या र कुटपिटमा संलग्नलाई तत्काल पक्राउ गरी कडा कानुनी कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
  • कोणसभामा वक्ताहरूले दलित महिलामाथि बढ्दो हिंसा र राज्य निकायहरूको संवेदनशीलता अभावप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

२ चैत, सिरहा । सुर्खेतकी इनिशा विश्वकर्माको हत्या तथा रौतहटमा दलित समुदायमाथि भएको सामूहिक कुटपिट घटनाको विरोधमा गर्दै सिरहामा प्रदर्शन भएको छ ।

दलित विकास मञ्चको आयोजना तथा विभिन्न गैरसरकारी संस्थाको सहकार्यमा गोलबजारमा सोमबार विरोध प्रदर्शन गरिएको हो ।

प्रदर्शनकारीहरूले हत्या तथा कुटपिट घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई तत्काल पक्राउ गरी कडा कानुनी कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । उनीहरूले गोलबजार क्षेत्रमा नाराबाजीसहित प्रदर्शन गर्दै पीडितलाई न्याय दिन राज्य गम्भीर बन्नुपर्ने बताएका छन् ।

प्रदर्शनपछि गोलबजार मुख्यचोक गोलचक्करमा कोणसभा आयोजना गरिएको थियो । कोणसभामा वक्ताहरूले पछिल्ला दिनमा महिला र विशेषगरी दलित महिलामाथि, हिंसा र हत्या घटनाहरू बढ्दै गएकोप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गरे। उनीहरूले छोरीहरू विद्यालय गएपछि सुरक्षित घर फर्किन्छन् कि फर्किन्नन् भन्ने डर अभिभावकमा बढ्दै गएको बताए ।

वक्ताहरूले राज्यका निकायहरूले महिलाप्रति उचित र संवेदनशील दृष्टिकोण नअपनाउँदा महिलाहरू अझ बढी जोखिममा परेको जिकिर गरे । उनीहरूले कानुनी राज्य, इमान्दार प्रशासन र जिम्मेवार जनप्रतिनिधित्व कमजोर हुँदा यस्ता घटनाहरू बढ्दै गएको बताएका छन् ।

उनीहरूले समाजमा महिलाले स्वतन्त्र र सुरक्षित रूपमा बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चितता गर्न सरकारसँग माग गरे । दलित महिलामाथि भइरहेका बलात्कार र हत्या घटनाप्रति पनि राज्य गम्भीर हुनुपर्ने उनीहरूले आवाज उठाएका छन् ।

कोणसभामा दलित विकास मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सञ्जय महरा, दलित अगुवा तथा समाजसेवी शिवकुमार महरा, दलित महिला केन्द्र ९सीडीडब्लूएन०की रीता रजक तथा मुक्ति नेपालका दासले मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए ।

इनिशा विश्वकर्मा बलात्कारपछि हत्या बालिका बलात्कार
जेनजी आन्दोलनको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै प्रदर्शन

इनिशा विकलाई न्याय माग्दै आज पनि प्रदर्शन (तस्वीरहरू)

सांसद्‌मा देखिने ३ सेलिब्रिटी : बालेन, रिमा र अनुष्का

खाडीमा बढ्दो तनावबीच फागुनमा रोजगारीका लागि ५२ हजार नेपाली विदेसिए

बालेनपछि भारतीय र्‍यापर डकैतसँग सहकार्य गर्दै भियोमा, 'बावे' ल्याउने

इरानको खुमेइन शहरको एक विद्यालयमा आक्रमण

इको चेम्बरमा लोकतन्त्र खुम्चिँदा युगले खोजिरहनेछ हाबरमास

कम्युनिस्ट मत खुम्चिँदा किन सम्झिइँदैछ पश्चिम बंगाल ?

रास्वपाको प्रत्यक्षभन्दा समानुपातिक मत बढी, अरू दल खस्किए

'वैचारिक मत' घट्दा स्तब्ध कम्युनिस्ट

कमरेडहरू भन्दैछन्– बालेनले के राजनीति जान्या छ !

तत्कालीन गृहमन्त्री बादल मुछिएको ज्यानमुद्दामा अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको परमादेश

दुई तिहाइको भार

मिर्गौला खराब हुँदा देखिने ७ संकेत

प्रेमबाट टाढिँदै गएको देखाउने ५ संकेत

लोकप्रिय कार्डिगन, स्टाइल थरीथरीका

५ नेता, जो विश्वभर चर्चित छन्

५ गल्ति, जसले स्तन क्यान्सरको जोखिम गराउनसक्छ

