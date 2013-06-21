बालेनपछि भारतीय र्‍यापर डकैतसँग सहकार्य गर्दै भियोमा, ‘बावे’ ल्याउने

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत २ गते १२:५१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • भियोमाले भारतीय र्‍यापर डकैतसँग नयाँ गीत ‘बावे’ मा सहकार्य गर्ने घोषणा गरेका छन्।
  • गीतको बीट कपासले निर्माण गरेका छन् भने निर्देशन विवेक महेश्वरीले गरेका छन्।
  • यो सहकार्य चार वर्षपछि भियोमा र डकैतबीचको दोस्रो प्रोजेक्ट हो।

काठमाडौं । चर्चित नेपाली हिपहप गायक भियोमाले भारतीय र्‍यापर डकैतसँग नयाँ सांगीतिक सहकार्यको घोषणा गरेका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत ‘बावे’ शीर्षकको गीतको पोस्टर सार्वजनिक गर्दै यसबारे जानकारी दिएका हुन् ।

पोस्टरमा ‘हाइप भिजुअल प्रिजेन्ट्स’ उल्लेख गरिएको छ भने गीतमा भियोमा र डकैतको सहकार्य रहने जनाइएको छ । गीतको बीट कपासले निर्माण गरेका छन् ।

निर्देशन तथा डीओपी विवेक महेश्वरी, सिनेमाटोग्राफी अंकित रावत, सम्पादन भिगनेस थापा लगायतको टिम संलग्न रहेको पोस्टरमा उल्लेख छ । गीत चाँडै सार्वजनिक हुने जनाइएको छ ।

पोस्टरको दृश्यात्मक शैली पनि आकर्षक छ । अगाडि भियोमा र डकैतलाई हिपहप शैलीमा प्रस्तुत गरिएको छ भने पछाडि ठूलो समूह र दुई देशका झण्डा राखिएको छ । गीतले नेपाल–भारतबीचको सांस्कृतिक र सांगीतिक सम्बन्धलाई प्रतीकात्मक रूपमा जोड्ने संकेत दिन्छ।

४ वर्षपछि फेरि भियोमा-डकैत

यो सहकार्य भियोमा र डकैतबीचको दोस्रो प्रोजेक्ट हो । यसअघि उनीहरूले ‘स्टे ट्रु’ शीर्षकको गीतमा सहकार्य गरेका थिए, जसमा र्‍यापर बालेन) पनि सहभागी थिए । उक्त गीतले नेपाली र भारतीय अन्डरग्राउन्ड हिपहप सर्कलमा राम्रो चर्चा पाएको थियो ।

करिब ४ वर्षपछि भियोमा र डकैत फेरि एउटै गीतमा देखिन लागेका हुन् ।

भियोमा पछिल्लो समय नेपाली र्‍याप दृश्यका सक्रिय र प्रयोगशील कलाकारमध्ये एक मानिन्छन् । सामाजिक सन्देश, व्यक्तिगत संघर्ष र सांस्कृतिक पहिचानलाई उनले आफ्ना गीतमा जोड्ने गरेका छन् ।

नेपाली र्‍यापको प्रारम्भिक चरणदेखि सक्रिय रहेका भियोमाले विभिन्न स्वतन्त्र हिप–हप प्रोजेक्टमार्फत आफूलाई स्थापित गरेका छन् । उनका गीतहरूमा प्रयोग हुने काव्यात्मक शब्द र राजनीतिक-सामाजिक सन्दर्भले उनलाई फरक पहिचान दिलाएको छ ।

भारतीय र्‍यापर डकैत उत्तराखण्ड क्षेत्रबाट उदाएका अन्डरग्राउन्ड हिप–हप दृश्यका चर्चित कलाकार हुन् । हिन्दी र क्षेत्रीय भाषाको मिश्रणमा उनी कडा शब्दशैली र सामाजिक यथार्थका विषयमा र्‍याप गर्ने कलाकारका रूपमा चिनिन्छन् ।

उनका गीतहरूमा स्थानीय संस्कृति, युवा संघर्ष र सडक जीवनका कथा सुनिन्छन् । यस कारण भारतीय स्वतन्त्र हिप–हप समुदायमा उनको अलग पहिचान बनेको छ ।

सीमापार हिप-हप सहकार्यको निरन्तरता

भियोमा र डकैतको नयाँ सहकार्यले नेपाली र भारतीय हिप-हपबीचको अन्तरसम्बन्धलाई अझ मजबुत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । पछिल्ला वर्षमा दक्षिण एसियाली अन्डरग्राउन्ड र्‍याप दृश्यमा कलाकारबीच सीमापार सहकार्य बढ्दै गएको देखिन्छ ।

‘बावे’ सार्वजनिक भएपछि यो सहकार्यले कस्तो सांगीतिक सन्देश दिन्छ भन्ने प्रतीक्षा भने अहिलेका लागि बढ्दै गएको छ ।

 

सम्बन्धित खबर

इरानको खुमेइन शहरको एक विद्यालयमा आक्रमण

इरानको खुमेइन शहरको एक विद्यालयमा आक्रमण
राष्ट्रिय सभामा अर्यालको नाम सिफारिस र आदर्श श्रेष्ठको नियुक्ति फिर्ता लिन माग

राष्ट्रिय सभामा अर्यालको नाम सिफारिस र आदर्श श्रेष्ठको नियुक्ति फिर्ता लिन माग
कांग्रेस बाराका सभापतिसहित १६ जनाको नाम कारबाहीका लागि सिफारिस

कांग्रेस बाराका सभापतिसहित १६ जनाको नाम कारबाहीका लागि सिफारिस
डढेलोबाट जुम्लामा ३३० हेक्टर वन क्षति   

डढेलोबाट जुम्लामा ३३० हेक्टर वन क्षति   
इनिशा विक हत्याका दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै काँकरभिट्टामा पनि विरोध प्रदर्शन

इनिशा विक हत्याका दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै काँकरभिट्टामा पनि विरोध प्रदर्शन
लमजुङमा ८७ वर्षीय वृद्ध मृत फेला   

लमजुङमा ८७ वर्षीय वृद्ध मृत फेला   

इको चेम्बरमा लोकतन्त्र खुम्चिँदा युगले खोजिरहनेछ हाबरमास

इको चेम्बरमा लोकतन्त्र खुम्चिँदा युगले खोजिरहनेछ हाबरमास
कम्युनिस्ट मत खुम्चिँदा किन सम्झिइँदैछ पश्चिम बंगाल ?

कम्युनिस्ट मत खुम्चिँदा किन सम्झिइँदैछ पश्चिम बंगाल ?
रास्वपाको प्रत्यक्षभन्दा समानुपातिक मत बढी, अरू दल खस्किए

रास्वपाको प्रत्यक्षभन्दा समानुपातिक मत बढी, अरू दल खस्किए
‘वैचारिक मत’ घट्दा स्तब्ध कम्युनिस्ट

‘वैचारिक मत’ घट्दा स्तब्ध कम्युनिस्ट
कमरेडहरू भन्दैछन्– बालेनले के राजनीति जान्या छ !

कमरेडहरू भन्दैछन्– बालेनले के राजनीति जान्या छ !
तत्कालीन गृहमन्त्री बादल मुछिएको ज्यानमुद्दामा अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको परमादेश

तत्कालीन गृहमन्त्री बादल मुछिएको ज्यानमुद्दामा अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको परमादेश
दुई तिहाइको भार

दुई तिहाइको भार

मिर्गौला खराब हुँदा देखिने ७ संकेत

मिर्गौला खराब हुँदा देखिने ७ संकेत

7 Stories
प्रेमबाट टाढिँदै गएको देखाउने ५ संकेत

प्रेमबाट टाढिँदै गएको देखाउने ५ संकेत

7 Stories
लोकप्रिय कार्डिगन, स्टाइल थरीथरीका

लोकप्रिय कार्डिगन, स्टाइल थरीथरीका

8 Stories
५ नेता, जो विश्वभर चर्चित छन्

५ नेता, जो विश्वभर चर्चित छन्

5 Stories
५ गल्ति, जसले स्तन क्यान्सरको जोखिम गराउनसक्छ

५ गल्ति, जसले स्तन क्यान्सरको जोखिम गराउनसक्छ

6 Stories

