News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- भियोमाले भारतीय र्यापर डकैतसँग नयाँ गीत ‘बावे’ मा सहकार्य गर्ने घोषणा गरेका छन्।
- गीतको बीट कपासले निर्माण गरेका छन् भने निर्देशन विवेक महेश्वरीले गरेका छन्।
- यो सहकार्य चार वर्षपछि भियोमा र डकैतबीचको दोस्रो प्रोजेक्ट हो।
काठमाडौं । चर्चित नेपाली हिपहप गायक भियोमाले भारतीय र्यापर डकैतसँग नयाँ सांगीतिक सहकार्यको घोषणा गरेका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत ‘बावे’ शीर्षकको गीतको पोस्टर सार्वजनिक गर्दै यसबारे जानकारी दिएका हुन् ।
पोस्टरमा ‘हाइप भिजुअल प्रिजेन्ट्स’ उल्लेख गरिएको छ भने गीतमा भियोमा र डकैतको सहकार्य रहने जनाइएको छ । गीतको बीट कपासले निर्माण गरेका छन् ।
निर्देशन तथा डीओपी विवेक महेश्वरी, सिनेमाटोग्राफी अंकित रावत, सम्पादन भिगनेस थापा लगायतको टिम संलग्न रहेको पोस्टरमा उल्लेख छ । गीत चाँडै सार्वजनिक हुने जनाइएको छ ।
पोस्टरको दृश्यात्मक शैली पनि आकर्षक छ । अगाडि भियोमा र डकैतलाई हिपहप शैलीमा प्रस्तुत गरिएको छ भने पछाडि ठूलो समूह र दुई देशका झण्डा राखिएको छ । गीतले नेपाल–भारतबीचको सांस्कृतिक र सांगीतिक सम्बन्धलाई प्रतीकात्मक रूपमा जोड्ने संकेत दिन्छ।
४ वर्षपछि फेरि भियोमा-डकैत
यो सहकार्य भियोमा र डकैतबीचको दोस्रो प्रोजेक्ट हो । यसअघि उनीहरूले ‘स्टे ट्रु’ शीर्षकको गीतमा सहकार्य गरेका थिए, जसमा र्यापर बालेन) पनि सहभागी थिए । उक्त गीतले नेपाली र भारतीय अन्डरग्राउन्ड हिपहप सर्कलमा राम्रो चर्चा पाएको थियो ।
करिब ४ वर्षपछि भियोमा र डकैत फेरि एउटै गीतमा देखिन लागेका हुन् ।
भियोमा पछिल्लो समय नेपाली र्याप दृश्यका सक्रिय र प्रयोगशील कलाकारमध्ये एक मानिन्छन् । सामाजिक सन्देश, व्यक्तिगत संघर्ष र सांस्कृतिक पहिचानलाई उनले आफ्ना गीतमा जोड्ने गरेका छन् ।
नेपाली र्यापको प्रारम्भिक चरणदेखि सक्रिय रहेका भियोमाले विभिन्न स्वतन्त्र हिप–हप प्रोजेक्टमार्फत आफूलाई स्थापित गरेका छन् । उनका गीतहरूमा प्रयोग हुने काव्यात्मक शब्द र राजनीतिक-सामाजिक सन्दर्भले उनलाई फरक पहिचान दिलाएको छ ।
भारतीय र्यापर डकैत उत्तराखण्ड क्षेत्रबाट उदाएका अन्डरग्राउन्ड हिप–हप दृश्यका चर्चित कलाकार हुन् । हिन्दी र क्षेत्रीय भाषाको मिश्रणमा उनी कडा शब्दशैली र सामाजिक यथार्थका विषयमा र्याप गर्ने कलाकारका रूपमा चिनिन्छन् ।
उनका गीतहरूमा स्थानीय संस्कृति, युवा संघर्ष र सडक जीवनका कथा सुनिन्छन् । यस कारण भारतीय स्वतन्त्र हिप–हप समुदायमा उनको अलग पहिचान बनेको छ ।
सीमापार हिप-हप सहकार्यको निरन्तरता
भियोमा र डकैतको नयाँ सहकार्यले नेपाली र भारतीय हिप-हपबीचको अन्तरसम्बन्धलाई अझ मजबुत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । पछिल्ला वर्षमा दक्षिण एसियाली अन्डरग्राउन्ड र्याप दृश्यमा कलाकारबीच सीमापार सहकार्य बढ्दै गएको देखिन्छ ।
‘बावे’ सार्वजनिक भएपछि यो सहकार्यले कस्तो सांगीतिक सन्देश दिन्छ भन्ने प्रतीक्षा भने अहिलेका लागि बढ्दै गएको छ ।
