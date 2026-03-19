+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

प्रधानमन्त्री बालेनलाई नेकपाको प्रश्न : भारतलाई खुसी पार्न खोज्नु भएको हो ? 

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई सीमा विवादबारे विवादित अभिव्यक्ति दिनुको कारण के हो भनेर सोधेको छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १८ गते १३:५७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीकी सांसद राजेन्द्रलक्ष्मी गैरेले प्रधानमन्त्री बालेन शाहसँग सीमा विवादबारे संसद्‌मा स्पष्टीकरण माग गरेकी छन् ।
  • सांसद गैरेले नेपालको ६५ हजार हेक्टरभन्दा बढी जमीन भारतले मिचेको दाबी गर्दै प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको विरोध गरिन् ।
  • प्रधानमन्त्री शाहले भारतले नेपालको जमीन मात्र नभई नेपालले पनि भारतको जमीन मिचेको अभिव्यक्ति आइतबार संसद्‌मा दिएका थिए ।

१८ जेठ, काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई सीमा विवादबारे विवादित अभिव्यक्ति दिनुको कारण के हो भनेर सोधेको छ ।

सोमबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा आकस्मिक समय लिएर पार्टीका तर्फबाट बोल्दै नेकपाकी सांसद राजेन्द्रलक्ष्मी गैरेले नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक नेपालको संसद्बाट भारतको वकालत गरेको पहिलो पटक सुनिएको बताइन् ।

‘नेपालको प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले कुन आधारमा उक्त धारणा व्यक्त गर्नुभएको हो ? स्पष्ट पार्न र यसबारे जवाफ माग गर्न चाहन्छु’ उनले भनेकी छन् ।

आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री बालेनले नेपाल–भारतको सीमा कूटनीतिक छलफलबाट समाधान गर्ने बताएका थिए ।

त्यसक्रममा उनले भनेका थिए, ‘तपाईंहरूलाई एउटा कुरा अचम्म लाग्छ होला, मैले पनि अस्ति प्रधानमन्त्री भएपछि नै थाहा पाएँ– भारतले नेपालको जग्गा मात्र हैन नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ ।’

यस्तो अभिव्यक्तिका साथ उनले अब दुइटै देशले अध्ययन गरेर र छलफलमा बसेर एउटा साथीको रूपमा समस्या समाधान गर्ने सोच राखेको बताएका थिए ।

यसको विरोध गर्दै नेकपाले जवाफ माग गरेको हो ।

नेपालको संसद्बाट भारतको वकालत गर्ने काम दोशद्रोही काम भएको उनले बताइन् । नेपालको ६५ हजार बढी हेक्टर जमिन भारतले मिचेको उनले बताइन् ।

‘नेपालको प्रधानमन्त्रीले भारतको पक्षमा बोल्नु भनेको के भारतलाई खुसी बनाउन खोजेको हो’ उनको प्रश्न छ, ‘नेपालको अस्तित्व गुमाउनेको निम्ति कसैले पहल नगरे हुन्छ ।’

संवैधानिक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा बसेर बोल्न पाइने तर राष्ट्रियताको विषयमा अन्यथा बोल्न नपाइने उनले बताइन् ।

नेकपा बालेन
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

नेकपा निकट कर्मचारी संगठनले भन्यो – भूमिबारे बालेनको अभिव्यक्ति राष्ट्रघाती

नेकपा निकट कर्मचारी संगठनले भन्यो – भूमिबारे बालेनको अभिव्यक्ति राष्ट्रघाती
नेकपा स्थानीय तह विभागको प्रशिक्षण : निर्वाचन लक्षित १० बुँदे कार्यदिशा पारित

नेकपा स्थानीय तह विभागको प्रशिक्षण : निर्वाचन लक्षित १० बुँदे कार्यदिशा पारित
नेकपाका जनप्रतिनिधिलाई आज र भोलि प्रशिक्षण

नेकपाका जनप्रतिनिधिलाई आज र भोलि प्रशिक्षण
पत्रकारलाई आतंकित प्रवृत्तिले सञ्चारमाध्यममा संशय पैदा भयो : सांसद दुलाल

पत्रकारलाई आतंकित प्रवृत्तिले सञ्चारमाध्यममा संशय पैदा भयो : सांसद दुलाल
सुदूरपश्चिममा प्रचण्ड र माधव सहभागी संसदीय दलको बैठकमा गएनन् नेकपाका २ सांसद

सुदूरपश्चिममा प्रचण्ड र माधव सहभागी संसदीय दलको बैठकमा गएनन् नेकपाका २ सांसद
नेकपा कोशी प्रदेश संसदीय दलको उपनेतामा गौतम

नेकपा कोशी प्रदेश संसदीय दलको उपनेतामा गौतम

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

सीमा अतिक्रमणको घाउ बल्झाउने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति

सीमा अतिक्रमणको घाउ बल्झाउने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति
‘सुशासन र रूपान्तरणमा चुके पनि शंकाको लाभ दिन सकिन्छ’

‘सुशासन र रूपान्तरणमा चुके पनि शंकाको लाभ दिन सकिन्छ’
तीन नेताको घर खानतलासी हुने, पक्राउ पुर्जी हामीलाई मात्रै ?

तीन नेताको घर खानतलासी हुने, पक्राउ पुर्जी हामीलाई मात्रै ?
‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’

‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’
जेनजी आन्दोलनबारे आयोग : तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही, सेनाको हकमा नरम

जेनजी आन्दोलनबारे आयोग : तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही, सेनाको हकमा नरम
निजी अस्पतालमा खर्च धान्न नसकेपछि स्वास्थ्य बीमा कटौती

निजी अस्पतालमा खर्च धान्न नसकेपछि स्वास्थ्य बीमा कटौती
इतिहास रचेका सात बजेट

इतिहास रचेका सात बजेट

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

काग : मानिसको अनुहार चिन्नेदेखि औजार बनाउने अद्भुत चरा

काग : मानिसको अनुहार चिन्नेदेखि औजार बनाउने अद्भुत चरा

7 Stories
सर्वप्रिय समोसा : यो कहिले र कसले बनायो होला ?

सर्वप्रिय समोसा : यो कहिले र कसले बनायो होला ?

10 Stories
ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

5 Stories
तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

8 Stories
महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित