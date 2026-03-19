टिप्परको ठक्करबाट बाबु-छोराको मृत्यु   

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- दाङको तुलसीपुरमा सोमबार बिहान टिपरले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा लमहीका ३५ वर्षीय मनोज नेपाली र उनका ५ वर्षीय छोरा मीनराजको मृत्यु भएको छ ।
- दुर्घटनामा घाइते भएकी मृतककी श्रीमती ३४ वर्षीया अमृता नेपालीको शिक्षण अस्पताल कोहलपुरमा उपचार भइरहेको छ ।
- ठक्कर दिने टिपर र त्यसका चालकलाई नियन्त्रणमा लिएर थप अनुसन्धान गरिरहेको इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरले जनाएको छ ।
१८ जेठ, दाङ । दाङको तुलसीपुरमा टिपरको ठक्करबाट दुई जनाको मृत्यु भएको छ ।
मृत्यु हुनेमा लमही नगरपालिका–५ निवासी ३५ वर्षीय मनोज नेपाली र उनका पाँच वर्षीय छोरा मीनराज नेपाली रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक होमराज पराजुलीले जानकारी दिए ।
सोही घटनामा परेर मृतककी श्रीमती ३४ वर्षीया अमृता नेपाली घाइते भएकी छन् ।
सोमबार बिहान ६ बजे तुलसीपुरको गुल्म चोकमा रा१ख२१९२ नम्बरको टिप्परले विपरीत दिशातर्फ गइरहेको रा४प ३३९० नंको मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा गम्भीर घाइते भएका दुवै जनाको उपचारका क्रममा शिक्षण अस्पताल कोहलपुरमा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
प्रहरी नायब उपरीक्षक पराजुलीका अनुसार घाइते अमृताको सोही अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ ।
ठक्कर दिने टिपर चालकलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान भइरहेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4