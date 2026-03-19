सामुदायिक वनमाथि अंकुश लगाउने प्रयास भए आन्दोलन गर्छौं : अध्यक्ष भण्डारी

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालका अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले सरकारले सामुदायिक वनमाथि कुनै प्रकारको अंकुश लगाउने वा अधिकार संकुचन गर्ने प्रयास गरेमा आन्दोलनमा उत्रिने बताएका छन् ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १८ गते १३:४४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले सामुदायिक वनको अधिकार संकुचन गरिए आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन् ।
  • उनले सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा सामुदायिक वनलाई प्राथमिकता दिए पनि बजेटमा अपेक्षित रूपमा नसमेटेको बताए ।
  • महासंघले उद्यम विकास, पर्यापर्यटन र फलफूल तथा जडीबुटीमा आधारित कृषि वन कार्यक्रमलाई देशव्यापी रूपमा विस्तार गर्ने जनाएको छ ।

१८ जेठ, काठमाडौं । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालका अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले सरकारले सामुदायिक वनमाथि कुनै प्रकारको अंकुश लगाउने वा अधिकार संकुचन गर्ने प्रयास गरेमा आन्दोलनमा उत्रिने बताएका छन् ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको ३१औँ स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा सामुदायिक वनलाई प्राथमिकतामा राखेको भए पनि बजेटमा भने अपेक्षित रूपमा समेट्न नसकेको बताए ।

उनले नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएका व्यवस्थाहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरे ।

सामुदायिक वनका कार्ययोजना, व्यवस्थापन तथा अन्य नीतिगत जटिलताहरू समाधान गर्न सरकारले थप गम्भीरता देखाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

उनले सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल विभिन्न क्षेत्रका साझा मुद्दामा सहकार्य गर्न तयार रहेको पनि बताए ।

उनले विद्युत्, खानेपानी लगायतका क्षेत्रका समस्या सम्बन्धित नेतृत्वले सशक्त रूपमा उठाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै महासंघ आवश्यक पर्दा अग्रपंक्तिमा रहने प्रतिबद्धता जनाए ।

अध्यक्ष भण्डारीले सामुदायिक वनमार्फत उद्यम विकास, पर्यापर्यटन प्रवर्द्धन, कृषि वन कार्यक्रम तथा वृक्षारोपण अभियानलाई विस्तार गर्दै समृद्धिको यात्रामा अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।

फलफूल तथा जडीबुटीमा आधारित कृषि वन कार्यक्रमलाई देशव्यापी रूपमा विस्तार गर्ने तयारी गरिरहेको पनि उनले बताए ।

ठाकुर भण्डारी सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ
