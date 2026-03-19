News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- प्रधानमन्त्रीको सीमासम्बन्धी अभिव्यक्तिको विरोधमा प्रतिपक्षी दलहरूले संसद् अवरोध गर्ने निर्णय गरेका छन् ।
- नेकपाका प्रमुख युवराज दुलालले "प्रधानमन्त्रीले माफी नमागेसम्म सदन चल्न नदिने निष्कर्ष प्रतिपक्षी दलहरूको बैठकले निकालेको छ" भनी बताए ।
- प्रतिपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति संसद्को रेकर्डबाट हटाउन र संसद्बाटै देशवासीको नाममा माफी माग्न माग गरेका छन् ।
१८ जेठ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठक दिएको सीमासम्बन्धी अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रतिपक्षी दलहरू एकजुट भएका छन् । आज बसेको प्रतिपक्षी दलहरूको बैठकले प्रधानमन्त्रीले नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको भन्ने अभिव्यक्ति माफी मागेर फिर्ता लिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।
नेकपाका प्रमुख युवराज दुलालले अनलाइनखबरसँग भने, ‘प्रधानमन्त्रीले माफी नमागेसम्म सदन चल्न नदिने निष्कर्ष प्रतिपक्षी दलहरूको बैठकले निकालेको छ ।’
बैठकले प्रधानमन्त्रीले सीमा अतिक्रमणसम्बन्धी प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति राष्ट्रघाती भएको निष्कर्ष निकालेको पनि उनले बताए । प्रतिपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्ति संसद्को रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने, प्रधानमन्त्रीले संसद्बाटै माफी माग्नुपर्ने माग पनि राखेका छन् । यी मागहरू पूरा नहुँदासम्म सदन चल्न नदिने निष्कर्ष निकालेको उनको भनाइ छ ।
‘सीमा अतिक्रमणसम्बन्धी प्रधानमन्त्रीले हिजो संसद्मा बोलेको कुरा राष्ट्रघाति हो भन्ने निष्कर्ष रह्यो,’ उनले भने, ‘यो अभिव्यक्ति संसद्को रेकर्डबाट हटाउने र प्रधानमन्त्रीले संसद्बाटै देशवासीको नाममा माफी माग्नुपर्ने माग राखेर प्रतिपक्षी दलहरूले आज संसद् अवरोध गर्ने निष्कर्ष छ ।’
