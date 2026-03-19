म्यानमारमा विस्फोटमा परी ५५ जनाको मृत्यु

News Summary
- म्यानमारको शान राज्यमा विद्रोही समूहको नियन्त्रणमा रहेको क्षेत्रमा भएको ठूलो विस्फोटमा परी ५५ जनाको मृत्यु भएको छ ।
- ताङ राष्ट्रिय मुक्ति सेनाका अनुसार उत्खनन र ढुङ्गा फुटाउन प्रयोग गरिने विस्फोटक पदार्थ दुर्घटनावश विस्फोट हुँदा सो दुर्घटना भएको हो ।
- सुरक्षा उपाय अपनाउन ढिलाइ हुँदा विद्रोही समूहहरूले सञ्चालन गर्ने खानीहरूमा यस्ता घातक दुर्घटनाहरू हुने गरेका छन् ।
म्यानमारमा विद्रोहीहरूको कब्जामा रहेको क्षेत्रमा भएको ठूलो विस्फोटमा परी ५५ जनाको मृत्यु भएको छ भने अन्य दर्जनौं घाइते भएका छन् ।
शान राज्यको नामखाम टाउनसिपमा भएको घटनामा २५ महिला र ३० पुरुष मारिएको बताइएको छ ।
उक्त क्षेत्र नियन्त्रण गर्ने र सेना विरुद्ध लडिरहेको समूह ताङ राष्ट्रिय मुक्ति सेना (टीएनएलए) ले उत्खनन र ढुङ्गा फुटाउन प्रयोग हुने विस्फोटक पदार्थ विस्फोट हुँदा दुर्घटना भएको बताएको छ ।
टीएनएलएको विज्ञप्ति अनुसार, यो ‘अनजान विस्फोट’ आइतबार दिउँसो १२ बजे भएको थियो।
‘विस्फोटमा धेरै गाउँलेहरूको मृत्यु भयो, घाइते भए र उनीहरूको घरमा क्षति पुगेको छ,’ टीएनएलएले भन्यो।
धेरै मानिसहरूले यो घटनालाई हवाई आक्रमण भएको भन्ने सोचेको एक व्यक्तिले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् ।
उनले लेखेका छन्, ‘भाग्यवश मेरो फोनले ज्यान बचायो । म मेरो कोठामा बसेर चाउचाउ खाइरहेको थिएँ र मेरो फोन हेरिरहेको थिएँ। यदि म भान्सामा भएको भए, सायद म बाँच्ने थिइनँ।’
उनले आफ्नो खुट्टामा सामान्य चोट लागेको र घर ध्वस्त भएको बताएका छन् ।
उनले लेखेका छन्, ‘मानिसहरू रोइरहेका थिए, आफ्ना आमाबाबुलाई बोलाइरहेका थिए। संसार समाप्त भएको जस्तो महसुस भयो।’
आवासीय क्षेत्र नजिकै विस्फोटक पदार्थ विस्फोट गर्न अनुमति किन दिइयो भन्ने प्रश्न उनले उठाए ।
अधिकारीहरूले विस्तृत स्पष्टीकरण नदिएसम्म मृत्यु भएकाहरूका परिवार सन्तुष्ट नहुने उनले बताए।
एएफपीका अनुसार, देशका धेरै विद्रोही समूहहरूले आफ्नो सञ्चालनको लागि बहुमूल्य खनिज खानीहरूमा भर पर्छन्। सुरक्षा उपायहरूको ढिलाइले खानी भत्किने र यस्तै दुर्घटनाहरू निम्त्याएको छ।
