+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

म्यानमारमा विस्फोटमा परी ५५ जनाको मृत्यु

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १८ गते १२:३४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • म्यानमारको शान राज्यमा विद्रोही समूहको नियन्त्रणमा रहेको क्षेत्रमा भएको ठूलो विस्फोटमा परी ५५ जनाको मृत्यु भएको छ ।
  • ताङ राष्ट्रिय मुक्ति सेनाका अनुसार उत्खनन र ढुङ्गा फुटाउन प्रयोग गरिने विस्फोटक पदार्थ दुर्घटनावश विस्फोट हुँदा सो दुर्घटना भएको हो ।
  • सुरक्षा उपाय अपनाउन ढिलाइ हुँदा विद्रोही समूहहरूले सञ्चालन गर्ने खानीहरूमा यस्ता घातक दुर्घटनाहरू हुने गरेका छन् ।

म्यानमारमा विद्रोहीहरूको कब्जामा रहेको क्षेत्रमा भएको ठूलो विस्फोटमा परी ५५ जनाको मृत्यु भएको छ भने अन्य दर्जनौं घाइते भएका छन् ।

शान राज्यको नामखाम टाउनसिपमा भएको घटनामा २५ महिला र ३० पुरुष मारिएको बताइएको छ ।

उक्त क्षेत्र नियन्त्रण गर्ने र सेना विरुद्ध लडिरहेको समूह ताङ राष्ट्रिय मुक्ति सेना (टीएनएलए) ले उत्खनन र ढुङ्गा फुटाउन प्रयोग हुने विस्फोटक पदार्थ विस्फोट हुँदा दुर्घटना भएको बताएको छ ।

टीएनएलएको विज्ञप्ति अनुसार, यो ‘अनजान विस्फोट’ आइतबार दिउँसो १२ बजे भएको थियो।

‘विस्फोटमा धेरै गाउँलेहरूको मृत्यु भयो, घाइते भए र उनीहरूको घरमा क्षति पुगेको छ,’ टीएनएलएले भन्यो।

धेरै मानिसहरूले यो घटनालाई हवाई आक्रमण भएको भन्ने सोचेको एक व्यक्तिले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् ।

उनले लेखेका छन्, ‘भाग्यवश मेरो फोनले ज्यान बचायो । म मेरो कोठामा बसेर चाउचाउ खाइरहेको थिएँ र मेरो फोन हेरिरहेको थिएँ। यदि म भान्सामा भएको भए, सायद म बाँच्ने थिइनँ।’

उनले आफ्नो खुट्टामा सामान्य चोट लागेको र घर ध्वस्त भएको बताएका छन् ।

उनले लेखेका छन्, ‘मानिसहरू रोइरहेका थिए, आफ्ना आमाबाबुलाई बोलाइरहेका थिए। संसार समाप्त भएको जस्तो महसुस भयो।’

आवासीय क्षेत्र नजिकै विस्फोटक पदार्थ विस्फोट गर्न अनुमति किन दिइयो भन्ने प्रश्न उनले उठाए ।

अधिकारीहरूले विस्तृत स्पष्टीकरण नदिएसम्म मृत्यु भएकाहरूका परिवार सन्तुष्ट नहुने उनले बताए।

एएफपीका अनुसार, देशका धेरै विद्रोही समूहहरूले आफ्नो सञ्चालनको लागि बहुमूल्य खनिज खानीहरूमा भर पर्छन्। सुरक्षा उपायहरूको ढिलाइले खानी भत्किने र यस्तै दुर्घटनाहरू निम्त्याएको छ।

म्यानमार विस्फोट
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

किम्फमा ‘द एलिसियन फिल्ड’ बन्यो सर्वश्रेष्ठ कथानक फिल्म (सूचीसहित)

किम्फमा ‘द एलिसियन फिल्ड’ बन्यो सर्वश्रेष्ठ कथानक फिल्म (सूचीसहित)
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले भन्यो- प्रधानमन्त्री बालेनको अभिव्यक्ति ‘राष्ट्रघाती’

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले भन्यो- प्रधानमन्त्री बालेनको अभिव्यक्ति ‘राष्ट्रघाती’
इन्डोनेसियाको पूर्वी पपुवामा रहस्यमय विस्फोट, पाँचको मृत्यु

इन्डोनेसियाको पूर्वी पपुवामा रहस्यमय विस्फोट, पाँचको मृत्यु
मलेसियामा १६ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध

मलेसियामा १६ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध
बिरामीका ट्युमरसमेत गायब गरेर क्यान्सर निको पार्ने नयाँ सिरिन्जको परीक्षण सफल

बिरामीका ट्युमरसमेत गायब गरेर क्यान्सर निको पार्ने नयाँ सिरिन्जको परीक्षण सफल
यस्तो छ फिफा विश्वकप २०२६ खेल्ने ४८ वटा टिमको बेस क्याम्प

यस्तो छ फिफा विश्वकप २०२६ खेल्ने ४८ वटा टिमको बेस क्याम्प

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

सीमा अतिक्रमणको घाउ बल्झाउने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति

सीमा अतिक्रमणको घाउ बल्झाउने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति
‘सुशासन र रूपान्तरणमा चुके पनि शंकाको लाभ दिन सकिन्छ’

‘सुशासन र रूपान्तरणमा चुके पनि शंकाको लाभ दिन सकिन्छ’
तीन नेताको घर खानतलासी हुने, पक्राउ पुर्जी हामीलाई मात्रै ?

तीन नेताको घर खानतलासी हुने, पक्राउ पुर्जी हामीलाई मात्रै ?
‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’

‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’
जेनजी आन्दोलनबारे आयोग : तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही, सेनाको हकमा नरम

जेनजी आन्दोलनबारे आयोग : तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही, सेनाको हकमा नरम
निजी अस्पतालमा खर्च धान्न नसकेपछि स्वास्थ्य बीमा कटौती

निजी अस्पतालमा खर्च धान्न नसकेपछि स्वास्थ्य बीमा कटौती
इतिहास रचेका सात बजेट

इतिहास रचेका सात बजेट

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

सर्वप्रिय समोसा : यो कहिले र कसले बनायो होला ?

सर्वप्रिय समोसा : यो कहिले र कसले बनायो होला ?

10 Stories
ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

5 Stories
तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

8 Stories
महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

7 Stories
के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

13 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित