+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

यी हुन् नेटफ्लिक्समा गतसाता धेरै हेरिएका १० फिल्म, शीर्षमा ‘द क्र्यास’

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १८ गते १४:०५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेटफ्लिक्सले मे १८ देखि २४ सम्म विश्वभर सबैभन्दा धेरै हेरिएका चलचित्रहरूको सूची सार्वजनिक गरेको छ ।
  • उक्त अवधिमा ४ करोड ३७ लाख घण्टाभन्दा बढी हेरिएर ‘द क्र्यास’ नामक डकुमेन्ट्री पहिलो स्थानमा रहेको छ ।
  • यसैगरी २ करोड ७४ लाख घण्टा हेरिएको ‘स्वाप्ड’ दोस्रो र १ करोड ८५ लाख घण्टा हेरिएको ‘लेडिज फर्स्ट’ तेस्रो स्थानमा छन् ।

लस एन्जलस । नेटफ्लिक्सले मे १८ देखि २४ सम्म प्लाटफर्ममा विश्वब्यापी हेरिएका फिल्मको सूची सार्वजनिक गरेको छ । उक्त अवधिमा सबैभन्दा धेरै हेरिएको फिल्म ‘द क्र्यास’ बनेको छ ।

यो फिल्म ४ करोड ३७ लाख घण्टाभन्दा बढी समय हेरिएको नेटफ्लिक्सले जनाएको छ । एक किशोरीले चलाएको कार दुर्घटनामा उनका प्रेमी र उनका साथीको मृत्यु भएपछि सुरु भएको घटनाले पछि हत्या अनुसन्धानको रूप लिने कथामा आधारित यो डकुमेन्ट्रीले विश्वभर दर्शकको ध्यान तानेको छ ।

सूचीको दोस्रो स्थानमा ‘स्वाप्ड’ छ, जसलाई २ करोड ७४ लाख घण्टा हेरिएको छ । त्यसपछि ‘लेडिज फस्र्ट’ (१ करोड ८५ लाख घण्टा), गोट (१ करोड ६९ लाख घण्टा) र रिमार्केब्ली ब्राइट क्रिचर्स (१ करोड ५६ लाख घण्टा) क्रमशः तेस्रो, चौथो र पाँचौं स्थानमा छन् ।

यस्तै, ‘एपेक्स’ १ करोड ६ लाख घण्टासहित छैटौं स्थानमा रहँदा ‘स्टोलन बेबीः द मर्डर अफ हाइडी ब्रुसार्ड’ ७७ लाख घण्टासहित सातौं स्थानमा परेको छ ।

आठौं स्थानमा ‘इन हर शुज’ रहेको छ, जसलाई १ करोड १२ लाख घण्टा हेरिएको छ । ‘नो हार्ड फिलिङ्स’ ८२ लाख घण्टासहित नवौं स्थानमा रहँदा ‘के-पप डेमन हन्टर्स’ ६४ लाख घण्टा दर्शकले हेरेर शीर्ष १० को सूचीमा परेको छ । नेटफ्लिक्सका अनुसार यी फिल्मले उक्त साता विश्वभर सबैभन्दा धेरै दर्शक आकर्षित गरेका थिए ।

नेटफ्लिक्स ग्लोबल टप १० फिल्म :

१. द क्र्यास- ४ करोड ३७ लाख घण्टा
२. स्वाप्ड- २ करोड ७४ लाख घण्टा
३. लेडिज फर्स्ट- १ करोड ८५ लाख घण्टा
४. गोट- १ करोड ६९ लाख घण्टा
५. रिमार्केब्ली ब्राइट क्रिचर्स- १ करोड ५६ लाख घण्टा
६. एपेक्स- १ करोड ६ लाख घण्टा
७. स्टोलन बेबीः द मर्डर अफ हाइडी ब्रुसार्ड- ७७ लाख घण्टा
८. इन हर शुज- १ करोड १२ लाख घण्टा
९. नो हार्ड फिलिङ्स- ८२ लाख घण्टा
१०. के-पप डेमन हन्टर्स- ६४ लाख घण्टा

द क्र्यास नेटफ्लिक्स
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति एमालेको आपत्ति

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति एमालेको आपत्ति
टिप्परको ठक्करबाट बाबु-छोराको मृत्यु   

टिप्परको ठक्करबाट बाबु-छोराको मृत्यु   
प्रधानमन्त्री बालेनलाई नेकपाको प्रश्न : भारतलाई खुसी पार्न खोज्नु भएको हो ? 

प्रधानमन्त्री बालेनलाई नेकपाको प्रश्न : भारतलाई खुसी पार्न खोज्नु भएको हो ? 
चिनियाँ कम्पनीहरूलाई अत्याधुनिक एआई चिप्स बिक्रीमा अमेरिकाको रोक

चिनियाँ कम्पनीहरूलाई अत्याधुनिक एआई चिप्स बिक्रीमा अमेरिकाको रोक
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिमाथि छानबिन समिति गठन गर्न कांग्रेसको माग

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिमाथि छानबिन समिति गठन गर्न कांग्रेसको माग
इस्टपोल उसु क्वान च्याम्पियन

इस्टपोल उसु क्वान च्याम्पियन

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

सीमा अतिक्रमणको घाउ बल्झाउने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति

सीमा अतिक्रमणको घाउ बल्झाउने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति
‘सुशासन र रूपान्तरणमा चुके पनि शंकाको लाभ दिन सकिन्छ’

‘सुशासन र रूपान्तरणमा चुके पनि शंकाको लाभ दिन सकिन्छ’
तीन नेताको घर खानतलासी हुने, पक्राउ पुर्जी हामीलाई मात्रै ?

तीन नेताको घर खानतलासी हुने, पक्राउ पुर्जी हामीलाई मात्रै ?
‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’

‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’
जेनजी आन्दोलनबारे आयोग : तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही, सेनाको हकमा नरम

जेनजी आन्दोलनबारे आयोग : तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही, सेनाको हकमा नरम
निजी अस्पतालमा खर्च धान्न नसकेपछि स्वास्थ्य बीमा कटौती

निजी अस्पतालमा खर्च धान्न नसकेपछि स्वास्थ्य बीमा कटौती
इतिहास रचेका सात बजेट

इतिहास रचेका सात बजेट

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

काग : मानिसको अनुहार चिन्नेदेखि औजार बनाउने अद्भुत चरा

काग : मानिसको अनुहार चिन्नेदेखि औजार बनाउने अद्भुत चरा

7 Stories
सर्वप्रिय समोसा : यो कहिले र कसले बनायो होला ?

सर्वप्रिय समोसा : यो कहिले र कसले बनायो होला ?

10 Stories
ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

5 Stories
तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

8 Stories
महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित