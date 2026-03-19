गौतमबुद्ध क्रिकेट रंगशालाको काम पुनः सुरु   

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- बागमती प्रदेश सरकारबाट ९ करोड रुपैयाँ निकासा भएपछि रोकिएको गौतमबुद्ध रंगशालाको निर्माण कार्य पुनः सुरू भएको छ ।
- बजेट नपाएको भन्दै निर्माण कम्पनी हिमालयन कालिञ्चोक बीबीआर जेभीले विगत एक महिनादेखि रंगशाला निर्माणको काम रोकेको थियो ।
- भरतपुर महानगरपालिकाका अनुसार हालसम्म रंगशाला निर्माणको ५५ प्रतिशत काम पूरा भएको छ ।
२१ जेठ, चितवन । रोकिएको गौतमबुद्ध क्रिकेट रंगशालाको काम पुनः सुरुभएको छ ।
बागमती प्रदेश सरकारबाट बजेट निकासामा ढिलाइ भएकाले यसअघि भुक्तानी नपाएको भन्दै निर्माण कम्पनीले एक महिना निर्माण कार्य रोकेको थियो ।
बागमती प्रदेश सरकारबाट नौ करोड रुपैयाँ निकासा भएपछि निर्माण कार्य पुनः सञ्चालन भएको भरतपुर महानगरपालिकाका इन्जिनियर आदर्श पोखरेलले जानकारी दिए ।
महानगरपालिकाका डिभिजन इन्जिनियर सन्तोष आचार्यले निर्माण कम्पनीलाई बिल अनुसारको भुक्तानी भइसकेको बताए । रंगशालाको निर्माणको काम हिमालयन कालिञ्चोक बीबीआर जेभीले गर्दै छ ।
ठेक्का सम्झौताको म्याद आगामी २२ पुसमा सकिन्छ । हाल ५५ प्रतिशत काम पूरा भएको छ । २०८१ साल असारमा भरतपुर महानगरपालिका र निर्माण कम्पनीबीच २२ पुस २०८३ मा काम सक्ने गरी कुल ७५ करोड ५० लाख ९१ हजार १८९ रुपैयाँमा सम्झौता भएको थियो ।
धुर्मस–सुन्तली फाउन्डेसनले काम गर्न नसकेपछि महानगरपालिकाले बोलपत्रमार्फत काम थालेको हो ।
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