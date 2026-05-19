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लुम्बिनीका नवनियुक्त मन्त्री अहिरलाई बर्खास्त गर्न जसपा नेपालको माग

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ २६ गते १४:५३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • जनता समाजवादी पार्टी नेपालले लुम्बिनी प्रदेशका नवनियुक्त मन्त्री भण्डारीलाल अहिरलाई तत्काल बर्खास्त गर्न माग गरेको छ ।
  • पार्टी प्रवक्ता मनिषकुमार सुमनले विज्ञप्ति जारी गर्दै अहिरको मन्त्री नियुक्ति असंवैधानिक र कानुनी राज्यको उपहास भएको बताए ।
  • आफ्नो माग सुनुवाइ नभए प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री र सत्ता गठबन्धनविरुद्ध सशक्त कानुनी प्रक्रियामा जाने चेतावनी पार्टीले दिएको छ ।

२६ जेठ, बुटवल । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले लुम्बिनी प्रदेश सरकारका नवनियुक्त मन्त्री भण्डारीलाल अहिरलाई बर्खास्त गर्न माग गरेको छ । पार्टीका प्रवक्ता मनिषकुमार सुमनले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै उनलाई तत्काल मन्त्री पदबाट बर्खास्त गर्न माग गरेका हुन् ।

सर्वोच्च अदालतले जसपालाई अमान्य ठहर गर्दै जसपा नेपाललाई वैधानिकता दिइसकेको अवस्थामा अहिरको मन्त्री नियुक्ति असंवैधानिक भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

‘संवैधानिक र कानुनी वस्तुस्थितिको धज्जी उडाउँदै लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले चालेको अनैतिक र स्वेच्छाचारी कदमप्रति हाम्रो पार्टी घोर आपत्ति प्रकट गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अहिरको नियुक्ति कानुनी राज्यको उपहास मात्र नभई लोकतन्त्रमाथिको नाङ्गो प्रहार र बलमिच्याइँको पराकाष्ठा हो, अहिरलाई तत्काल मन्त्री पदबाट बर्खास्त गरियोस् ।’

पार्टीको यस न्यायसंगत र कानुनी मागलाई नजरअन्दाज गरिएमा सम्मानित अदालतको मानहानी गर्ने तथा बलमिच्याइँमा उत्रिने लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री र एमाले, कांग्रेस सत्ता गठबन्धनविरुद्ध जसपा नेपाल सशक्त कानुनी प्रक्रियामा जान बाध्य हुने विज्ञप्तिमार्फत चेतावनी दिइएको छ ।

एक हप्ताअघि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नियुक्त अहिरले सोमबार मात्रै शपथ लिएका थिए ।

जसपा नेपाल भण्डारीलाल अहिर लुम्बिनी प्रदेश
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