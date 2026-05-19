0 Days
:
00 Hrs
:
00 Min
:
00 Sec
To
GO!
+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

रास्वपा बागमती सभापतिका लागि तीन जनाबीच प्रतिस्पर्धा हुँदै

सभापतिमा पदमा वर्तमान सभापति डा. अच्युत्तम लामिछाने, हालका प्रदेश प्रवक्ता उत्सव अर्याल र काभ्रे–२ का सांसद बदन भण्डारी प्रतिस्पर्धामा उत्रन लागेका छन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ २६ गते १७:३५
बायाँबाट क्रमशः उत्सव अर्यालय, अच्युत्तम लामिछाने र बदन भण्डारी ।

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको बागमती प्रदेश सभापति पदका लागि तीन जनाबीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ ।
  • हेटौंडामा सुरु भएको पहिलो अधिवेशनमा नयाँ नेतृत्वका लागि सर्वसम्मत हुन नसकेपछि मतदान प्रक्रिया सुरू गर्न लागिएको हो ।
  • सभापतिमा निर्वाचित हुन उम्मेदवारले कुल खसेको मतको ५० प्रतिशतभन्दा बढी मत ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

२६ जेठ, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को बागमती सभापतिमा तीन जना बीचमा प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ ।

मंगलबार बिहान हेटौंडामा सुरु भएको बागमतीको पहिलो अधिवेशनमा नयाँ नेतृत्वका लागि सहमित जुट्न नसकेपछि नेतृत्व चयनका लागि मतदान प्रक्रिया सुरु गर्न लागिएको छ ।

सभापतिमा पदमा वर्तमान सभापति डा. अच्युत्तम लामिछाने, हालका प्रदेश प्रवक्ता उत्सव अर्याल र काभ्रे–२ का सांसद बदन भण्डारी प्रतिस्पर्धामा उत्रन लागेका छन् ।

सभापतिका उम्मेदवारीको तयारी गरेका प्रवक्ता अर्यालले तीन जना सभापतिको आकांक्षी रहेको जानकारी गराए ।

लामिछाने बागमतीको संस्थापक सभापति हुन् । उनी हाल प्रतिनिधिसभा सदस्य पनि छन् ।

उम्मेदवारमा प्रतिस्पर्धा गर्न लागेका भण्डारी पार्टीको सार्वजनिक मामिला विभागको सचिव छन् ।

सभापतिमा निर्वाचित हुनुका लागि उम्मेदवारले कुल खसेको मतको ५० प्रतिशत कटाउनु पर्दछ ।

कुनै उम्मेदवारले पहिलो चरणमा ५० प्रतिशत मत ल्याउन नसके पहिलो र दोस्रो स्थानको मत ल्याउने बीचमा दोस्रो चरणको मतदान हुने व्यवस्था छ ।

उपसभापतिमा डा. रमेश ढकाल आकांक्षी देखिएका छन् । प्रदेशको स्वास्थ्य विभागमा रहेका ढकाल शंखरापुर अस्पताल सञ्चालक पनि हुन् । महामन्त्रीमा सुरेन्द्र भट्ट सोही पदमा दोहोरिन चाहेका छन् । महामन्त्री भट्टले हालकै पदको आकांक्षी रहेको अनलाइनखबरलाई जानकारी गराए ।

रास्वपाको विधान अनुसार प्रदेश अनुसार कार्यसमितिको आकार फरक–फरक हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

बागमती प्रदेश समिति ६५ सदस्यीय हुने व्यवस्था गरिएको छ । सभापति, उपसभापति, महामन्त्री १/१ जना हुने व्यवस्था छ ।

सहमहामन्त्री दुई जना हुने र फरक–फरक लिंगको हुनुपर्ने विधानमा प्रावधान छ । पदाधिकारीमा सभापति, उपसभापति, महामन्त्री, सहमहामन्त्री कोषाध्यक्ष र प्रवक्ता हुने व्यवस्था छ ।

निर्वाचन हुने अवस्थामा नयाँ कार्यसमितिका लागि दुई चरण गर्नुपर्ने विधि बनाइएको छ । पहिलो चरणमा सभापति र प्रदेश सदस्यको चुनाव गर्ने व्यवस्था छ । प्रदेश सदस्यमा चयन भएकाहरूबाट थप पदाधिकारी छनोट गर्न प्रतिनिधिहरूले दोस्रो चरणको मतदान गर्नुपर्ने हुन्छ ।

रास्वपा बागमती
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

पर्सामा रविविरुद्ध चलिरहेको संगठित अपराधको अभियोग फिर्ता

पर्सामा रविविरुद्ध चलिरहेको संगठित अपराधको अभियोग फिर्ता
शोधनान्तर स्थिति ८ खर्ब ६३ अर्ब बचतमा, गत वर्षभन्दा दोब्बर

शोधनान्तर स्थिति ८ खर्ब ६३ अर्ब बचतमा, गत वर्षभन्दा दोब्बर
सुधन गुरुङलाई मन्त्रिपरिषद्मा पाँचौं वरियता, महावीरलाई आठौं

सुधन गुरुङलाई मन्त्रिपरिषद्मा पाँचौं वरियता, महावीरलाई आठौं
विदेशी विनिमय सञ्चिति नाघ्यो ३७ खर्ब

विदेशी विनिमय सञ्चिति नाघ्यो ३७ खर्ब
शपथ लिएपछि गृहमन्त्री गुरुङ आफैं गाडी चलाएर निस्किए सिंहदरबार

शपथ लिएपछि गृहमन्त्री गुरुङ आफैं गाडी चलाएर निस्किए सिंहदरबार
रेमिट्यान्स रेकर्ड : वैशाखमा साढे २ खर्ब

रेमिट्यान्स रेकर्ड : वैशाखमा साढे २ खर्ब

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

ओझेलमा बजेट छलफल, संसदीय क्यालेन्डर प्रभावित

ओझेलमा बजेट छलफल, संसदीय क्यालेन्डर प्रभावित
संसद्लाई सत्ताको चोट, प्रतिपक्षको नुनचुक

संसद्लाई सत्ताको चोट, प्रतिपक्षको नुनचुक
लगानी जुटाउने नाममा वर्षौंदेखि कर्णालीका नदी ‘कब्जा’

लगानी जुटाउने नाममा वर्षौंदेखि कर्णालीका नदी ‘कब्जा’
डिजिटल भुक्तानीदेखि पुनर्निर्माण परियोजना हस्तान्तरणसम्मका तीन निर्णय

डिजिटल भुक्तानीदेखि पुनर्निर्माण परियोजना हस्तान्तरणसम्मका तीन निर्णय
निजामतीमा पनि अध्ययन बिदाको दुरुपयोग : सम्पर्कमा छैनन् ७ हजार ५९ कर्मचारी

निजामतीमा पनि अध्ययन बिदाको दुरुपयोग : सम्पर्कमा छैनन् ७ हजार ५९ कर्मचारी
‘दुर्गा प्रसाईं र  राप्रपाकै असन्तुष्टलाई समेटेर नयाँ पार्टी बनाउँछु’ 

‘दुर्गा प्रसाईं र  राप्रपाकै असन्तुष्टलाई समेटेर नयाँ पार्टी बनाउँछु’ 
राजतन्त्रकै नाममा फेरि फुट्यो राप्रपा

राजतन्त्रकै नाममा फेरि फुट्यो राप्रपा

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

फुटबलको महाकुम्भ सुरु हुँदै

फुटबलको महाकुम्भ सुरु हुँदै

8 Stories
किन हुन्छ पित्तथैलीमा पत्थरी ?

किन हुन्छ पित्तथैलीमा पत्थरी ?

6 Stories
नेपालमा पाइने विषालु सर्प कुन-कुन हुन् ?

नेपालमा पाइने विषालु सर्प कुन-कुन हुन् ?

4 Stories
मुख गन्हाउँछ, के गर्ने त ?

मुख गन्हाउँछ, के गर्ने त ?

9 Stories
ल्यापटप किनेपछि तुरुन्त गर्नुपर्ने यी काम

ल्यापटप किनेपछि तुरुन्त गर्नुपर्ने यी काम

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित