0 Days
:
00 Hrs
:
00 Min
:
00 Sec
To
GO!
+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

भारतको इन्द्रप्रस्थ अस्पताल र प्रभु बैंकबीच विशेष छुट सम्झौता

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ २६ गते १७:२३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • प्रभु बैंकका ग्राहक तथा कर्मचारीलाई नयाँ दिल्लीस्थित इन्द्रप्रस्थ अपोलो अस्पतालको स्वास्थ्य सेवामा विशेष छुट दिने सम्झौता भएको छ ।
  • सम्झौता अनुसार बैंकका मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ता, डेबिट तथा क्रेडिट कार्डवाहक र कर्मचारीले १० प्रतिशत छुट पाउनेछन् ।
  • सम्झौतापत्रमा बैंकका चिफ मार्केटिङ अफिसर दिपेन्द्र बाबु विष्ट र अस्पतालका डेपुटी म्यानेजर विपिन शर्माले हस्ताक्षर गरे ।

२६ जेठ, काठमाडौं । नयाँ दिल्लीस्थित इन्द्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल र प्रभु बैंकबीच बैंकका ग्राहक तथा कर्मचारीलाई छुट सम्बन्धी सम्झौता भएको छ । बैंकका ग्राहक तथा कर्मचारीले इन्द्रप्रस्थ अपोलो अस्पतालको सेवा सुविधामा विशेष छुट पाउने भएका छन् ।

प्रभु बैकंका कर्मचारी, बैंकका मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ता, डेबिट तथा क्रेडिट कार्डबाहकले १० प्रतिशत छुट पाउने भएका छन् । उक्त सम्झौता अनुसार भर्ना भएका बिरामीलाई औषधि र उपभोग्य सामग्री बाहेक तथा भर्ना नभई उपचार गराउने बिरामीलाई औषधि र परामर्शबाहेक शुल्कमा १० प्रतिशत छुट हुनेछ ।

उक्त सम्झौतापत्रमा इन्द्रप्रस्थ अपोलोका तर्फबाट डेपुटी म्यानेजर विपिन शर्मा र प्रभु बैंकका तर्फबाट चिफ मार्केटिङ अफिसर दिपेन्द्र बाबु विष्टले संयुक्त हस्ताक्षर गरे ।

यो सम्झौता २८ मे २०२६ देखि प्रारम्भ भई मे २०२८ सम्म कायम रहनेछ । बैंकले देशभरका ३०० शाखा कार्यालय, २६२ एटीएम साथै ६६ एक्सटेन्सन काउन्टर मार्फत करिब ३६ लाख ग्राहकलाई सेवा दिँदै आएको छ ।

इन्द्रप्रस्थ अस्पताल प्रभु बैंक
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

एन्फा महासचिव राई भन्छन् : विदेश जान व्यक्तिगत रुपमा कुनै मोह छैन

एन्फा महासचिव राई भन्छन् : विदेश जान व्यक्तिगत रुपमा कुनै मोह छैन
भारतको एनपीसीआई र नेपाल क्लियरिङ हाउसको सहकार्यमा क्रसबोर्डर रेमिट्यान्स सुरु

भारतको एनपीसीआई र नेपाल क्लियरिङ हाउसको सहकार्यमा क्रसबोर्डर रेमिट्यान्स सुरु
दुई मन्त्रीको शपथ समारोहमा प्रधानमन्त्री र सभामुखको भलाकुसारी

दुई मन्त्रीको शपथ समारोहमा प्रधानमन्त्री र सभामुखको भलाकुसारी
सुधनमाथि उठेका प्रश्नको पारदर्शी जवाफबिनै पुनर्बहाली

सुधनमाथि उठेका प्रश्नको पारदर्शी जवाफबिनै पुनर्बहाली
सुधन र महावीरले लिए शपथ

सुधन र महावीरले लिए शपथ
फिफा विश्वकप २०२६ मा ‘वेल्थ इफेक्ट’

फिफा विश्वकप २०२६ मा ‘वेल्थ इफेक्ट’

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

ओझेलमा बजेट छलफल, संसदीय क्यालेन्डर प्रभावित

ओझेलमा बजेट छलफल, संसदीय क्यालेन्डर प्रभावित
संसद्लाई सत्ताको चोट, प्रतिपक्षको नुनचुक

संसद्लाई सत्ताको चोट, प्रतिपक्षको नुनचुक
लगानी जुटाउने नाममा वर्षौंदेखि कर्णालीका नदी ‘कब्जा’

लगानी जुटाउने नाममा वर्षौंदेखि कर्णालीका नदी ‘कब्जा’
डिजिटल भुक्तानीदेखि पुनर्निर्माण परियोजना हस्तान्तरणसम्मका तीन निर्णय

डिजिटल भुक्तानीदेखि पुनर्निर्माण परियोजना हस्तान्तरणसम्मका तीन निर्णय
निजामतीमा पनि अध्ययन बिदाको दुरुपयोग : सम्पर्कमा छैनन् ७ हजार ५९ कर्मचारी

निजामतीमा पनि अध्ययन बिदाको दुरुपयोग : सम्पर्कमा छैनन् ७ हजार ५९ कर्मचारी
‘दुर्गा प्रसाईं र  राप्रपाकै असन्तुष्टलाई समेटेर नयाँ पार्टी बनाउँछु’ 

‘दुर्गा प्रसाईं र  राप्रपाकै असन्तुष्टलाई समेटेर नयाँ पार्टी बनाउँछु’ 
राजतन्त्रकै नाममा फेरि फुट्यो राप्रपा

राजतन्त्रकै नाममा फेरि फुट्यो राप्रपा

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

फुटबलको महाकुम्भ सुरु हुँदै

फुटबलको महाकुम्भ सुरु हुँदै

8 Stories
किन हुन्छ पित्तथैलीमा पत्थरी ?

किन हुन्छ पित्तथैलीमा पत्थरी ?

6 Stories
नेपालमा पाइने विषालु सर्प कुन-कुन हुन् ?

नेपालमा पाइने विषालु सर्प कुन-कुन हुन् ?

4 Stories
मुख गन्हाउँछ, के गर्ने त ?

मुख गन्हाउँछ, के गर्ने त ?

9 Stories
ल्यापटप किनेपछि तुरुन्त गर्नुपर्ने यी काम

ल्यापटप किनेपछि तुरुन्त गर्नुपर्ने यी काम

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित