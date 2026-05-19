शपथ लिएपछि गृहमन्त्री गुरुङ आफैं गाडी चलाएर निस्किए सिंहदरबार

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- गृहमन्त्री सुधन गुरुङ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट शपथ ग्रहण गरेपछि आफैं गाडी चलाएर पदभार सम्हाल्न सिंहदरबार गएका छन्।
२६ जेठ, काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङ राष्ट्रपति निवासबाट आफैं गाडी चलाएर सिंहदरबार तर्फ गएका छन् ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट शपथ ग्रहण पश्चात उनी पदभार सम्हाल्न आफैं गाडी चलाएर सिंहदरबार तर्फ गएका हुन् ।
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