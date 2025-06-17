पर्सामा रविविरुद्ध चलिरहेको संगठित अपराधको अभियोग फिर्ता

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- पर्सा जिल्ला अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको सानो पाइला सहकारी ठगी मुद्दाबाट संगठित अपराधको आरोप हटाएको छ ।
- अदालतको आदेशपछि सानो पाइला सहकारी ठगी मुद्दाका आरोपित र पीडित पक्षबीच मिलापत्र गरी मुद्दा फिर्ता लिने बाटो खुलेको छ ।
- यसअघि सरकारी वकिलको कार्यालयले रवि लामिछानेसहित २९ जनाविरुद्ध ५ करोड ७४ लाख रुपैयाँ विगो माग दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो ।
२६ जेठ, काठमाडौं । जिल्ला अदालत पर्साले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध चलिरहेको सहकारी ठगीको मुद्दाबाट संगठित अपराधको आरोप हटाएको छ ।
महान्यायाधिवक्ताको निर्णय बमोजिम सरकारी वकिलहरूले जिल्ला अदालतमा आरोपपत्र संशोधनका लागि निवेदन दिएका थिए ।
त्यही निवेदनपछि न्यायाधीश मोहन सुवेदीको इजलासले आरोपपत्र संशोधनको आदेश गरेको पर्साका जिल्ला न्यायाधीवक्ता मोहनप्रसाद गुप्ताले जानकारी दिए ।
अब जिल्ला अदालत पर्सामा सानो पाइला सहकारी ठगीको मुद्दामा आरोपितहरू र पीडितहरूबीच मिलापत्र हुने बाटो खुलेको छ । दुवै पक्षबीच मिलापत्र भएमा मुद्दा फिर्ता लिन मिल्छ ।
१ असार, २०८२ मा सरकारी वकिलको कार्यालय, पर्साले सानो पाइला सहकारीको रकम ठगी गरेको आरोपमा रवि लामिछाने सहित २९ जनामाथि मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यतिबेला आरोपितहरूमाथि ५ करोड ७४ लाख रुपैयाँ विगो माग दाबी थियो ।
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