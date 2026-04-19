दाँतको समस्याले शिक्षण अस्पतालमा ओली

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- नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली दाँतको उपचारका लागि २८ जेठ गते महाराजगञ्जस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पताल गएका छन् ।
- ओलीको सचिवालय प्रमुख निरुदेवी पालले भनिन्, \"अध्यक्षज्यू दाँतको समस्या भएपछि अस्पताल आउनु भएको हो । अहिले उपचार भइरहेको छ ।\"
२८ जेठ, काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली उपचारका लागि अस्पताल पुगेका छन् ।
दाँतमा समस्या भएपछि उनी महाराजगञ्जस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पताल गएका हुन् ।
‘अध्यक्षज्यू दाँतको समस्या भएपछि अस्पताल आउनु भएको हो । अहिले उपचार भइरहेको छ,’ ओलीको सचिवालय प्रमुख निरुदेवी पालले भनिन् ।
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