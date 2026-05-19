+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

केटी पेरीदेखि नोरासम्म : अमेरिका र क्यानडामा हुने विश्वकप उद्घाटनमा दिँदैछन् प्रस्तुति

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ २९ गते १४:४१
Listen News
0:00
0:30
🔊

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • फिफा विश्वकप २०२६ अन्तर्गत अमेरिकाको क्यालिफोर्नियास्थित सोफी स्टेडियममा शनिबार बिहान ६ बजे उद्घाटन समारोह आयोजना हुनेछ ।
  • अमेरिकी उद्घाटन समारोहमा पप स्टार केटी पेरी मुख्य आकर्षण रहनेछिन् भने उद्घाटन खेल अमेरिका र पाराग्वेबीच हुनेछ ।
  • क्यानडाको टोरन्टोमा असार २९ गते आयोजना हुने उद्घाटन समारोहमा गायक माइकल बब्ले मुख्य कलाकारका रूपमा प्रस्तुत हुनेछन् ।

काठमाडौं । फिफा विश्वकप २०२६ को आज राती अमेरिका र क्यानडामा उद्घाटन समारोह आयोजना हुँदैछ । हिजो मेक्सिकोमा भएको ओपनिङ समारोहमा पपस्टार शकिराले प्रस्तुति दिएकी थिइन् ।

नेपाली समयानुसार आज राती र भोलि बिहान हुने उद्घाटन समारोहमा पनि विश्व संगीतका चर्चित हस्तीले प्रस्तुति दिने तयारी छ । अमेरिकाको क्यालिफोर्नियास्थित सोफी स्टेडियममा नेपाली समयअनुसार भोलि –शनिबार) बिहान ६ बजेदेखि उद्घाटन समारोह हुनेछ ।

त्यसपछि ६ बजेर ४५ मिनेटमा आयोजक राष्ट्र अमेरिका र पाराग्वेबीचको उद्घाटन खेल खेलाइनेछ । यो समारोहमा अमेरिकी पप स्टार केटी पेरी मुख्य आकर्षणका रूपमा रहनेछिन् ।

साथै फ्युचर, ब्ल्याकपिङ्ककी लिसा, अनिट्टा, रिमा र टायलाले पनि प्रस्तुति दिनेछन् । अमेरिकी राष्ट्रिय गान ड्यान एन्ड शेले प्रस्तुत गर्नेछन् भने पाराग्वेको राष्ट्रिय गान पुराहेइ सोलले गाउनेछन् । अभिनेता जेसन सुडेकिस विश्वकप एम्बासडरका रूपमा कार्यक्रममा सहभागी हुनेछन् ।

यस्तै क्यानडाको टोरन्टोस्थित बीएमओ फिल्डमा नेपाली समयअनुसार असार २९ गते मध्यरात पौने १ बजे उद्घाटन समारोह आयोजना हुनेछ । सह-आयोजक क्यानडा र बोस्निया एन्ड हर्जेगोभिनाबीचको खेलअघि हुने समारोहमा माइकल बब्ले मुख्य कलाकारका रूपमा प्रस्तुत हुनेछन् ।

क्यानडाको राष्ट्रिय गान एलानिस मोरिसेटले गाउनेछिन् भने एलेसिया कारा, जेसी रेयेज, एलियाना, नोरा फतेही, भेगेड्रिम, सञ्जय र विलियम प्रिन्सले पनि प्रस्तुति दिनेछन् । बोस्निया एन्ड हर्जेगोभिनाको राष्ट्रिय गान अलेक्सान्दार गाजिकले प्रस्तुत गर्नेछन् । अभिनेता विल आर्नेट विश्वकप एम्बासडरका रूपमा समारोहमा सहभागी हुनेछन् ।

फिफाले यस संस्करणको विश्वकपलाई खेलसँगै संगीत, संस्कृति र मनोरञ्जनको विश्वव्यापी उत्सवका रूपमा प्रस्तुत गर्ने लक्ष्य राखेको छ । त्यसकै हिस्सा स्वरूप उद्घाटन समारोहमा विश्व चर्चित कलाकारको सहभागिता सुनिश्चित गरिएको हो ।

केटी पेरी नोरा फतेही विश्वकप उद्घाटन
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

ओली, आरजु, पूर्वमेयर शाक्य लगायतलाई अदालत झिकाउन पीडितहरुको निवेदन

ओली, आरजु, पूर्वमेयर शाक्य लगायतलाई अदालत झिकाउन पीडितहरुको निवेदन
विश्वकप बन्दैछ भूराजनीतिको अखडा

विश्वकप बन्दैछ भूराजनीतिको अखडा
आर्थिक विधेयकको १६ पृष्ठ घटेको विषयमा किन झुट बोल्दैछन् अर्थमन्त्री ?

आर्थिक विधेयकको १६ पृष्ठ घटेको विषयमा किन झुट बोल्दैछन् अर्थमन्त्री ?
नक्कली पत्रका आधारमा १० विदेशीलाई भिसा सिफारिस

नक्कली पत्रका आधारमा १० विदेशीलाई भिसा सिफारिस
नेपालमा विश्वकप : एन्टेनाले चिनायो, प्रविधिले फैलायो

नेपालमा विश्वकप : एन्टेनाले चिनायो, प्रविधिले फैलायो
सांसदको चेतनामाथि अर्थमन्त्रीको धावा

सांसदको चेतनामाथि अर्थमन्त्रीको धावा
रास्वपा महाधिवेशनका तीन वैचारिक चासो

रास्वपा महाधिवेशनका तीन वैचारिक चासो

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

विश्वकप २०२६ : उद्घाटन खेलमा गोलभन्दा रेड कार्ड धेरै

विश्वकप २०२६ : उद्घाटन खेलमा गोलभन्दा रेड कार्ड धेरै

10 Stories
विश्वकप २०२६ को सुरुवात : उद्घाटन दिनका दुई ठूला भिडन्त

विश्वकप २०२६ को सुरुवात : उद्घाटन दिनका दुई ठूला भिडन्त

5 Stories
विश्वकप सुरु हुनुअघि धमाका, यी कलाकारले दिनेछन् प्रस्तुति

विश्वकप सुरु हुनुअघि धमाका, यी कलाकारले दिनेछन् प्रस्तुति

9 Stories
अमेरिकामा फेरि विश्वकप : ३२ वर्षमा के–के बदलियो ?

अमेरिकामा फेरि विश्वकप : ३२ वर्षमा के–के बदलियो ?

8 Stories
फुटबलको महाकुम्भ सुरु हुँदै

फुटबलको महाकुम्भ सुरु हुँदै

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित