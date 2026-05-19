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रास्वपाको संशोधित विधान केन्द्रीय समितिबाट पारित

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार ६ गते २०:१५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को केन्द्रीय समिति बैठकले पार्टीको संशोधित विधान पारित गरेको छ ।
  • संशोधित विधान अनुसार रास्वपाको केन्द्रीय समितिमा १५१ र सात प्रदेश सभापतिसहित कुल १५८ सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
  • नयाँ व्यवस्था अनुसार केन्द्रीय सदस्यमध्ये १०० जना निर्वाचनबाट चुनिनेछन् भने सभापतिलाई ५० जना मनोनीत गर्ने अधिकार दिइएको छ ।

६ असार, काठमाडौं । रास्वपाको संशोधित विधान केन्द्रीय समिति बैठकबाट पारित भएको छ ।

शनिबार भरतपुरको एक होटलमा बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकबाट विधान पारित भएको नेता गणेश पराजुलीले जानकारी दिए ।

भोलिबाट रास्वपाको पहिलो महाधिवेशन सुरु हुँदैछ । पहिलो महाधिवेशनअघि बसेको केन्द्रीय समितिले संशोधित विधान पारित गरेको हो ।

जसमा १५१ प्लस ७ जना रहनेगरी केन्द्रीय समिति बनाउने विधानमा व्यवस्था रहेको उनले जानकारी गराए ।

सभापतिले ५० जना केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गर्न सक्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ । संशोधन हुनुअघि २२ जना केन्द्रीय सदस्यमा सभापतिलाई मनोनीत गर्ने अधिकार थियो ।

केन्द्रीय सदस्यमा १०० जना निर्वाचनबाट चुनिने छन् । केन्द्रीय समितिमा सात प्रदेशका सभापति पदेन सदस्य हुने छन् ।

रास्वपा
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