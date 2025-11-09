सिंहदरबारभित्र जथाभावी पार्किङ गरिएका गाडीमा ‘ह्विल लक’ (तस्वीरहरू)

२३ असार, काठमाडौं । देशकै प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार परिसरमा जथाभावी पार्किङ गरिएका सवारीसाधनहरूमा ‘ह्विल लक’ गरिएको छ ।
ट्राफिक प्रहरीले मंगलबार सिंहदरबार परिसरमा नियमविपरीत पार्किङ गरिएका सवारीसाधनहरूमा ह्विल लक गरेको हो ।
ट्राफिक प्रहरीका अनुसार नियमविपरीत पार्किङ गरिएका सवारीसाधनहरूलाई कानुन अनुसार आवश्यक कारबाही गरिएको हो ।
सिंहदरबारभित्रै ट्राफिक नियमविपरीत सवारीसाधन पार्किङ हुने गरेको पाइएपछि यसको चाैतर्फी आलोचना भएको थियो ।
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