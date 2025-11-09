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संघीय संसद्को दुवै सदनबाट बजेट पारित

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार २३ गते १६:५२

२३ असार, काठमाडौं । संघीय संसद्को दुवै सदनबाट आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित भएको छ ।

प्रतिनिधि सभाका सन्देशसहित प्राप्त विनियोजन विधेयक, २०८३ राष्ट्रिय सभाबाट पनि मंगलबार पारित भएको हो ।

राष्ट्रिय सभा बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णीम वाग्लेले निर्णयार्थ पेश गरेका थिए ।

उक्त प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको हो ।

यसअघि प्रतिनिधिसभा बैठकबाट पनि विनियोजन विधेयक पारित भइसकेको छ ।

यो सँगै संघीय संसद्का दुवै सदनबाट बजेट पारित भएको हो  ।

बैठकमा अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले आर्थिक विधेयक, २०८३ पनि पेश गरे ।

बजेट संघीय संसद्
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