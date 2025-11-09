खसीबोकाको उचित मूल्य सुनिश्चित गर्न आपूर्ति शृङ्खला अध्ययन गर्दै सरकार

२५ असार, काठमाडौं । किसानले उत्पादन गरेका खसीबोकाको उचित मूल्य नपाएको विषयमा कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले चासो व्यक्त गरेको छ ।
किसानलाई न्यायोचित मूल्य दिलाउन मन्त्रालयले खसीबोकाको बजार तथा आपूर्ति शृङ्खलाको विस्तृत अध्ययन अघि बढाएको जनाएको हो ।
किसानदेखि व्यापारी र बजारसम्मको आपूर्ति शृङ्खलाको तथ्यांक संकलन प्रक्रिया सुरु गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
बजारमा खसीबोकाको खरिदबिक्री मूल्य र उत्पादक (किसान) ले पाइरहेको वास्तविक प्रतिफलबीचको अन्तर पत्ता लगाइ समस्या समाधान गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ ।
मन्त्रालयका अनुसार किसानले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य प्राप्त गर्ने वातावरण निर्माण गर्न र उपभोक्तासम्म सहज तथा पारदर्शी आपूर्ति प्रणाली विकास गर्न सरोकारवाला निकायहरूसँग आवश्यक समन्वय र सहकार्य भइरहेको छ ।
अहिले बजारमा बिचौलियाका कारण किसानले सस्तोमा बेच्नुपर्ने र उपभोक्ताले महँगोमा किन्नुपर्ने बाध्यता रहेको गुनासो बढिरहेको छ । यसलाई सम्बोधन गर्न मन्त्रालयले उत्पादक र उपभोक्ता दुवैको हित ध्यानमा राखेर कदम चाल्न लागेको जनाएको छ ।
किसान र उपभोक्ता दुवैलाई फाइदा पुग्ने गरी आवश्यक नीतिगत तथा समन्वयात्मक पहल भइरहेको र यससम्बन्धी थप निर्णय छिट्टै सार्वजनिक गरिने मन्त्रालयको भनाइ छ ।
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