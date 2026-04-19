+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

माइतीघरमा युवाहरूको आक्रोश- बालेन तिम्रो झिकै झिकै माया गणेशको आत्मदाह थियो

राज्य आतंका मुर्दावाद, बालेन के तिम्रो राज्यमा गरिब र युवा अट्न नसक्ने हो, हत्यारा सरकार मुर्दावाद लगायतका नारा लेखिएको प्लेकार्ड बोकेर युवाहरूले प्रदर्शन गरेका हुन् ।

0Comments
Shares
आर्यन धिमाल आर्यन धिमाल
२०८३ असार २६ गते १३:०२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • त्रिपुरेश्वरमा आत्मदाहको प्रयास गरेका २५ वर्षीय गणेश नेपालीको उपचारका क्रममा शुक्रबार बिहान निधन भएको छ।
  • गणेशको मृत्युको जिम्मेवार सरकार भएको भन्दै युवाहरूले माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गरेका छन्।
  • प्रदर्शनकारीहरूले घटनामा संलग्नलाई कारबाहीको माग गर्दै सरकारविरुद्ध नाराबाजी गरेका छन्।

२६ असार, काठमाडौं । ‘बालेन तिम्रो झिकै झिकै माया गणेशको आत्मदाह थियो’ भन्दै माइतीघर मण्डलामा युवाहरूले प्रदर्शन गरेका छन् ।

गणेश नेपालीको मृत्युको कारण सरकार भएको भन्दै उक्त घटनामा संलग्नलाई कारबाहीको माग राखेर युवाहरूले प्रदर्शन गरेका हुन् ।

राज्य आतंका मुर्दावाद, बालेन के तिम्रो राज्यमा गरिब र युवा अट्न नसक्ने हो, हत्यारा सरकार मुर्दावाद लगायतका नारा लेखिएको प्लेकार्ड बोकेर युवाहरूले प्रदर्शन गरेका हुन् ।

त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभाग अगाडि बिहीबार दिउँसो आत्मदाहको प्रयास गरेका २५ वर्षीय गणेश नेपालीको उपचारका क्रममा शुक्रबार बिहान मृत्यु भएको थियो ।

आत्मदाह गणेश नेपाली
लेखक
आर्यन धिमाल

धिमाल अनलाइनखबरका फोटो पत्रकार हुन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

गणेशको उपचारमा संलग्न चिकित्सक भन्छन्- दुई पटक सीपीआर गर्‍यौं, बचाउन सकिएन

गणेशको उपचारमा संलग्न चिकित्सक भन्छन्- दुई पटक सीपीआर गर्‍यौं, बचाउन सकिएन
आत्मदाह प्रयास गरेका गणेश नेपालीको अवस्था चिन्ताजनक

आत्मदाह प्रयास गरेका गणेश नेपालीको अवस्था चिन्ताजनक
त्रिपुरेश्वर घटनाबारे महानगर प्रहरी भन्छ– नियमित काम गरेका हौं, हामी कारक होइनौं

त्रिपुरेश्वर घटनाबारे महानगर प्रहरी भन्छ– नियमित काम गरेका हौं, हामी कारक होइनौं
कांग्रेस सांसदको जिकिर– १० हजार जरिवानापछि तनावले त्रिपुरेश्वरमा आत्मदाह प्रयास

कांग्रेस सांसदको जिकिर– १० हजार जरिवानापछि तनावले त्रिपुरेश्वरमा आत्मदाह प्रयास
बुवाको आत्मदाह प्रयास रोक्न खोज्दा छोरी पनि जलिन्, दुवैको अवस्था गम्भीर

बुवाको आत्मदाह प्रयास रोक्न खोज्दा छोरी पनि जलिन्, दुवैको अवस्था गम्भीर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

वेबस्टोरिज

चिन्ता, कति घातक ?

चिन्ता, कति घातक ?

11 Stories
बार्बिक्यु गरेको मासुले क्यान्सर हुन्छ ?

बार्बिक्यु गरेको मासुले क्यान्सर हुन्छ ?

5 Stories
एमआरआई के हो, किन गरिन्छ ?

एमआरआई के हो, किन गरिन्छ ?

7 Stories
बेरिएट्रिक सर्जरीबाट कसरी मोटोपन घटाइन्छ ?

बेरिएट्रिक सर्जरीबाट कसरी मोटोपन घटाइन्छ ?

5 Stories
हृदयघात हुनुअघि शरीरले कस्तो संकेत गर्छ ?

हृदयघात हुनुअघि शरीरले कस्तो संकेत गर्छ ?

11 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित