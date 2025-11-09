म्याग्दे गाउँपालिकाको नीति- बाँदर नियन्त्रण मुख्य प्राथमिकता

२६ असार, तनहुँ । तनहुँको म्याग्दे गाउँपालिकाले बाँदर नियन्त्रण तथा बाँदर प्रभावित क्षेत्रका किसानको संरक्षणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर बजेट र नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको जनाएकाे छ ।
गाउँपालिकाले बाँदरबाट हुने कृषि क्षति न्यूनीकरण गर्न निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गर्दै विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति अघि सार्दै सोही अनुसार बजेट ल्याएको जनाएको हो ।
गाउँपालिका अध्यक्ष श्रीप्रसाद श्रेष्ठले बाँदरको बढ्दो आतङ्कका कारण प्रभावित किसानलाई राहत पुग्नेगरी विभिन्न कार्यक्रम ल्याइएको जानकारी दिए ।
उनले बाँदर प्रभावित क्षेत्रमा किसानलाई सिप्लीगान, हलेदोलगायतका खेतीमा प्रोत्साहन गर्नेगी गाउँपालिकाले कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बताए ।
जसमा बाँदरले कम क्षति पुर्याउने तथा बजारमा समेत राम्रो माग रहेका यस्ता नगदे बालीको उत्पादन विस्तारमार्फत कृषकको आम्दानी वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिइएको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । –रासस
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